Боец с позывным «Рысь» рассказал про бой у Антоновского моста

Группа российских военнослужащих смогла уничтожить до 10 украинских бойцов в ходе боя у Антоновского моста, заявил боец с позывным «Рысь». Его рассказ опубликовало Минобороны России.

Бойцы получили боевую задачу – выдвинуться на лодках в составе трех экипажей, плыть вдоль берега, уничтожить противника и закрепиться под мостом, рассказал боец. Видео размещено в Telegram-канале Минобороны.

Российские военные смогли закрепиться, рассредоточились по обе стороны и начали зачистку домов. Благодаря сосредоточенному огню удалось уничтожить до 10 украинских военных.

В это время другая группа ВС России заходила на украинские подразделения с суши.

План подразумевал взятие противника в кольцо, чтобы у того не было возможности отступить, но украинские военные были готовы к такому исходу. Сложность состояла в том, что неясно, в каких домах сидят бойцы ВСУ, но в конечном итоге задача была выполнена.

Он подчеркнул, что группу всегда прикрывают минометы и артиллерия, и всем участникам боя с российской стороны удалось выжить. «Рысь» выразил уверенность, что ВС России превосходит украинскую армию по личному составу и по военной технике, потому противник «потерян».

В пятницу сообщалось, что группировка войск «Днепр» пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр. Уничтожены три лодки и более 60 военных.