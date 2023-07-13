Российские военные пресекли две попытки ВСУ форсировать Днепр под Херсоном

Две попытки ВСУ форсировать Днепр пресекли под Херсоном, уничтожены 60 военных и три лодки

Соединения группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении в районе населенных пунктов Дачи и Антоновка пресекли две попытки вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр. Уничтожены три лодки и более 60 военных, сообщил представитель экстренных служб Херсонской области.

Как сообщил источник ТАСС, соединения группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении пресекли две попытки противника форсирования реки Днепр в районах населенных пунктов Дачи и Антоновка, уничтожено три быстроходные лодки и более 60 боевиков ВФУ, также уничтожены две гаубицы М-777, расчеты и боекомплекты к ним.

В островной зоне уничтожены два миномета калибра 120 мм с расчетами, на Каховском направлении – две позиции ВСУ около населенных пунктов Дудчаны и Саблуковка.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ пытаются перебрасывать мелкие группы военных в район Антоновского моста на левом берегу Днепра, их методично уничтожают.

Напомним, ударом «Искандера» у Антоновского моста были уничтожены 30 украинских боевиков. После этого военнослужащие группировки войск «Днепр» зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста.