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Сальдо рассказал о «конвейере смерти» для ВСУ у Антоновского моста
Сальдо рассказал о попытках вооруженных сил Украины высадиться на левый берег Днепра у Антоновского моста
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Вооруженные силы Украины пытаются перебрасывать мелкие группы военных в район Антоновского моста на левому берегу Днепра, их методично уничтожают, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам Сальдо, «сказать, что противник там закрепился, нельзя» – большую часть украинских лодок российская артиллерия уничтожает, а те солдаты ВСУ, «которые успевают высадиться, могут лишь прятаться на дачах», передает РИА «Новости».
Как пояснил Сальдо, «дачи отрезаны от земли непроходимыми болотами», есть лишь одна дорога – «от Антоновского моста, и она плотно контролируется нашими военными». В результате ВСУ не могут покинуть район дач, где украинских военных «методично уничтожает наша артиллерия».
Однако Киев продолжает посылать туда солдат – «человеческого ресурса ему не жалко», сказал Сальдо, назвав это «конвейером смерти», который нужен Украине лишь в информационном пространстве для «иллюзии присутствия на левом берегу».
Сальдо отметил, что ВСУ хотели «выйти с Запорожского направления» к Крыму, но «этот план уже очевидно провалился».
Напомним, ударом «Искандера» у Антоновского моста были уничтожены 30 украинских боевиков. После этого военнослужащие группировки войск «Днепр» зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста.
Эрдоган решил объяснить Путину выдачу Украине боевиков «Азова»
Эрдоган заявил, что планирует обсудить с Путиным выдачу Украине боевиков «Азова»
Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что намеревается переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу выдачи киевскому режиму боевиков нацбата «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России).
Анкара получила запрос на освобождение шести командиров «Азова», она решила выдать их, после чего последовал ряд заявлений Москвы, заявил Эрдоган в Вильнюсе после саммита НАТО, передает ТАСС. После того, как российская сторона узнала детали выдачи боевиков Киеву, «ситуация стала более позитивной», добавил турецкий президент.
В августе Турция ожидает визита российского лидера, и в ходе визита, вероятно, будет возможность обсудить эти вопросы тет-а-тет, заключил Эрдоган.
В прошлую субботу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой возвращаются пять командиров «Азова». Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова» прямым нарушением Анкарой и Киевом прежних договоренностей.
Депутат Гурулев: В ходе СВО погиб заместитель командующего ЮВО генерал-лейтенант Цоков
В ходе спецоперации погиб заместитель командующего ЮВО генерал-лейтенант Олег Цоков, заявил депутат Госдумы и член комитета по обороне Андрей Гурулев.
Цоков погиб геройски, заявил Гурулев в эфире «России 1», передает «Газета.Ru».
По словам депутата, Цоков погиб в Бердянске в результате ракетного удара ВСУ. Гурулев добавил, что ранее командующий ЮВО побывал «в таких передрягах, что мало кому снилось». Он уточнил, что в 2022 году Цоков получил тяжелое ранение, но его «вытащили».
Минобороны России пока не комментировало это заявление.
Захарова «перевела» на украинский заявление фон дер Ляйен о желании Киева войти в ЕС
Захарова «перевела» на украинский заявление фон дер Ляйен о желании Киева присоединиться к ЕС
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Официальный представитель МИД Мария Захарова сыронизировала, «переведя» на украинский язык заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о желании Украины войти в состав Европейского союза.
Фон дер Ляйен в среду выразил восхищение тем, с какой скоростью Киев стремится присоединиться к Евросоюзу. «Мы видим, с каким энтузиазмом и интенсивностью Украина проводит реформы и стремительно движется к членству в ЕС. Я твердо уверена: если Киев будет продолжать в том же духе, вскоре добьется успеха», – заявила она.
На это заявление обратила внимание Захарова. Она сыронизировала, предположив, как фраза фон дер Ляйен звучит в переводе на украинский язык.
«Граждане, украинцы, пейте море! То, как вы сейчас пьете море, прекрасно и поразительно. Мы уверены, что вы стремительно двигаетесь к заветной цели. Если допьете, значит, вы добились успеха», – написала Захарова в Telegram.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз и Североатлантический альянс едины в желании поддерживать Киев и предоставить Украине необходимые гарантии безопасности.
Кремль счел гарантии G7 для Украины посягательством на безопасность России
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Намерение стран «Группы семи» предоставить Украине некие «гарантии» является ошибочным и опасным, поскольку тем самым G7 посягает на безопасность России, заявил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что Россия очень негативно относится к теме вступления Украины в НАТО. Данный вопрос, по словам Пескова, коррелирует с прозвучавшим заявлением о том, что «семерка» в среду собирается предоставить киевскому режиму «гарантии безопасности».
«Мы считаем это чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным», – приводит его слова ТАСС.
Страны «Группы семи», проводя такую политику, фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности, указал представитель Кремля, пояснив, что таким образом они посягают на безопасность России.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил ранее, что Евросоюз и Североатлантический альянс едины в желании поддерживать Киев и предоставить Украине необходимые гарантии безопасности.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь объяснила цену гарантий безопасности Запада для Киева.
Российские войска начали наступление на Краснолиманском направлении
Врио главы ДНР Пушилин: ВС России начали контратаку на Краснолиманском направлении
Российские войска начали контратаку на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике, сообщил на канале «Соловьев Live» врио главы региона Денис Пушилин.
По его словам, на Краснолиманском направлении российские войска начали контратаку, подтянуты необходимые резервы, передает РИА «Новости».
Пушилин добавил, что ВС России также фактически начали наступление на Авдеевском направлении, хоть и в непростых, даже жестких условиях.
Более того, врио главы ДНР подчеркнул, что уже имеются определенные успехи в северной части направления – Авдеевке, Ласточкино, также идет изменение позиций.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что штурмовые отряды 15-й и 21-й мотострелковых бригад группировки войск «Центр» отразили наступление мотопехотной роты ВСУ в районе населенного пункта Кармазиновка.
Стало известно о возможности поставки США Киеву ракет ATACMS
NYT: Белый дом рассматривает возможность поставки Украине ракет ATACMS
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность поставки Украине тактических баллистических ракет ATACMS, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
По словам источников в США и Европе, администрация США ведет «непубличные дискуссии» о поставке Киеву ATACMS. При этом представители оборонного сектора США уточнили, что арсенал ATACMS относительно небольшой, и эти ракеты предназначены для других планов Пентагона, передает ТАСС.
Пока, по данным The New York Times, Вашингтон не решается передать Киеву ракеты, хотя и признает, что ВСУ не хватает снарядов для контрнаступления.
Ранее о поставках Украине ракет дальнего радиуса действия сообщили власти Великобритании и Франции. Дальность действия ATACMS составляет около 300 км, что на 64 км больше, чем у ракет, поставляемых Лондоном и Парижем.
Зеленский резко ответил заявившему о неблагодарности Украины британскому министру
Президент Украины Зеленский предложил каждое утро благодарить министра обороны Британии Уоллеса за помощь
Глава киевского режима Владимир Зеленский прокомментировал заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса о недостаточной благодарности Украины за помощь, предложив благодарить британского чиновника каждое утро.
После саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что власти Украины всегда были очень благодарны Великобритании, передает РИА «Новости».
«Как еще нам надо поблагодарить? Еще можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, я так и поблагодарю», – сказал Зеленский.
Ранее британское издание The Guardian сообщило, что Уоллес возмущен отсутствием благодарности со стороны Украины за поставки техники. По его мнению, офис Зеленского относится к западным странам как к магазину Amazon, забывая, что за помощь принято говорить спасибо.
Дизайнер Лебедев отреагировал на конфискацию своих квартир в Киеве
Дизайнер Артемий Лебедев написал, что «будет скучать» по конфискованной властями Украины квартире
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев отреагировал на решение департамента санкционной политики министерства юстиции Украины конфисковать его имущество в Киеве.
Лебедев написал в своем Telegram-канале, что теперь его хата «точно с краю». Дизайнер признался, что ему «жалко киевскую квартирку», и сказал, что будет по ней скучать.
Уже несколько лет дизайнер не мог попасть в две свои квартиры в центре украинской столицы. В 2017 году ему был запрещен въезд на Украину, напоминает РИА «Новости».
Ранее Лебедев рассказал о поездке в Донбасс, Херсонскую и Запорожскую область, а также о том, как ему после этого желали смерти.
G7 согласовала принципы гарантий безопасности Украине
Страны G7 согласовали общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине
«Группа семи» (G7) согласовала общие принципы долгосрочных гарантий безопасности Украине, говорится в совместной декларации, принятой по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, сообщает газета Financial Times.
В документе говорится, что гарантии включают поставки «современной военной техники в наземной, воздушной и морской средах», а также помощь в обеспечении кибербезопасности Украины, передает ТАСС.
В ответ Украина должна провести реформы судебной системы и гражданского контроля над вооруженными силами.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает результаты саммита Североатлантического альянса, которые завершается в Вильнюсе, «хорошими», хотя Киев и не пригласили в НАТО.
Взрывы прогремели на Украине
Взрывы прогремели в Киевской, Кировоградской и Хмельницкой областях Украины
Взрывы произошли в Киеве и расположенном недалеко от него городе Борисполе, в Кировоградской и Хмельницкой областях Украины, сообщают украинские СМИ.
Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины, за исключением Одесской и Харьковской областей. Позднее воздушная тревога была отменена, передает ТАСС.
Киевская городская военная администрация сообщила о работе сил ПВО. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком (Кировограде). Кроме того, взрывы прогремели в городе Запорожье, который удерживают украинские войска.
«Военкоры Русской весны» сообщили, что по Украине был нанесен комбинированный удар беспилотниками и ракетами «Калибр».
Напомним, несколько взрывов прогремело 11 июля в Одессе.
Медведев назвал сценарий исчезновения Совета Украина – НАТО
Совет Украина – НАТО прекратит свое существование, поскольку пропадет одна из сторон, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).
В 2002 году появился Совет Россия – НАТО, и «всем известно, чем это закончилось», напомнил Медведев, передает ТАСС. Теперь же совет завершится по-другому, он перестанет существовать, так как исчезнет одна из сторон, заключил он.
Напомним, в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг открыл первое заседание Совета Украина – НАТО. В нем принял участие украинский президент Владимир Зеленский.
Байден объявил о плохих новостях для Зеленского
Байден заявил Зеленскому, что Украина никуда не денется от США
Украинская сторона «никуда не денется» от американской, заявил президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Вильнюсе.
«Плохие новости для вас, господин Зеленский. Мы никуда не денемся, вы застряли с нами», – обратился в шутку Байден к Зеленскому, передает ТАСС.
До начала встречи с Байденом украинский президент в Twitter (заблокирован в РФ) заявил, что на переговорах планируется обсудить безопасность Украины и все, что ее усилит.
Ранее сообщалось, что страны «Группы семи» (G7) начинают переговоры с Украиной по поводу двусторонних обязательств и договоренностей в сфере безопасности, говорится в декларации семи государств об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украине, принятой на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
Минобороны Британии: Украина забывает говорить Западу спасибо
Министр обороны Британии Уоллес рекомендовал Украине чаще благодарить страны Запада
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Министр обороны Британии Бен Уоллес возмущен отсутствием благодарности со стороны Украины за поставки техники. По его мнению, офис Зеленского относится к западным странам как к магазину Amazon, забывая о том, что за помощь принято говорить спасибо. Об этом сообщает издание The Guardian.
Бен Уоллес в ответ на просьбу прокомментировать недовольство Владимира Зеленского итогами саммита НАТО отметил, что Украине стоит чаще выражать благодарность западным странам за оказанную помощь. Об этом пишет The Guardian.
Уоллес подчеркнул, что власти Украины настолько торопились получить всевозможную поддержку, что порою забывали сказать спасибо. «Хотим мы этого или нет, но людям естественно желать получить толику благодарности», – подчеркнул министр.
Уоллес также рассказал, что в прошлом году он приезжал в Киев лишь для того, чтобы ему передали список требуемого вооружения. «Знаете, я напомнил им: мы не Amazon. Я провел в дороге 11 часов лишь для того, чтобы получить всего лишь одну бумажку», – выразил он возмущение.
Уоллес также считает, что подписанная по итогам саммита НАТО декларация, несмотря на критику Зеленского, оказалась выгодной для Украины.
Ранее западные СМИ активно писали о том, почему Зеленский на саммите в Вильнюсе потерпел неудачу. В Deutsche Welle* (признана иноагентом) саммит НАТО охарактеризовали как «день разочарований в Вильнюсе». Подчеркивается, что Зеленский негативно воспринял положения итоговой декларации. «Украинский гость был тронут, как вся Лукишкская площадь пела гимн его страны, однако это не смогло компенсировать стойкое ощущение нереализованного шанса», – резюмирует издание.
The Washington Post отмечает, что члены делегации США на саммите НАТО «были в ярости» из-за критики Зеленского в адрес альянса. Слова президента Украины оказывают «большое давление» на Североатлантический альянс, счел источник издания в организации. И более того, заявления Зеленского резко контрастировали с тем образом западной гармонии, который создавали Байден и его помощники при выходе из тупика по теме вступления Швеции в НАТО.
Напомним, по итогам первого дня саммита альянса в Вильнюсе Столтенберг сообщил, что страны – участницы организации утвердили многолетнюю программу военной помощи ВСУ. Также НАТО объявило новые условия для принятия Украины. Страны НАТО не хотят конфликта с Россией и надеются поддерживать работу каналов связи во избежание эскалации, говорится в итоговом заявлении альянса.
Лавров подчеркнул невозможность возвращения к прежним отношениям с Западом
Лавров заявил о невозможности возвращения к прежним отношениям с недружественными странами
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Глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, как в целом изменились внешнеполитические ориентиры России с начала специальной военной операции на Украине.
Лавров сообщил, что после начала СВО страны Запада «резко активизировали гибридную войну против России», начатую ими еще в 2014 году. Их действия «создают экзистенциальную угрозу для России», которая должна «всеми имеющимися средствами» защищать «свое право на свободное и суверенное развитие», сказал он.
Министр указал на то, что «возвращения к прежним отношениям с недружественными странами уже не будет». В случае отказа коллективного Запада от «антироссийского курса» Москва «посмотрит, о чем конкретно идет речь». По словам Лаврова, Россия намерена исходить из собственных интересов, пишет Lenta.ru.
Он подчеркнул, что Глобальные Восток и Юг, где живет около 85% человечества, не поддержали санкции против России, «демонстрируют интерес к развитию практического взаимодействия». Лавров отметил, что «укрепление многополярного мира – это реальность, а не чья-то прихоть».
Лавров заявил, что «в обновленной Концепции внешней политики провозглашена цивилизационная миссия России как мировой державы, играющей уравновешивающую роль в международных делах». Как пояснил министр, Россия не намерена участвовать в структурах, где лишена «возможности защитить свои интересы».
При этом Россия будет способствовать «формированию более справедливого миропорядка с опорой на цели и принципы Устава ООН в их полноте и взаимосвязи, и прежде всего на принцип суверенного равенства государств», сказал он.
Напомним, весной российский президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Концепции внешней политики России, которая ляжет в основу практических действий страны в среднесрочной и более отдаленной перспективе.
Российские бойцы показали захваченную БМП Bradley
Появилось видео с захваченной российскими военными из отряда «Керчь» БМП Bradley
В Сети появилось видео с российскими военными из отряда «Керчь», которые демонстрируют американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley («Брэдли») и передают привет «пану Зеленскому».
Бойцы, стоя на фоне Bradley, сообщили, что собираются «пригнать мотолыгу», то есть тягач МТ-ЛБ, и забрать боевую машину, передает РИА «Новости».
Как сообщал глава Минобороны России Сергей Шойгу, с 4 июня российские военные в зоне СВО уничтожили 1244 единиц бронетехники, включая 17 танков Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley.