В последние сутки ВСУ продолжали попытки наступления на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На Донецком направлении мужественными и грамотными действиями подразделений Южной группировки, ударами авиации и огнем артиллерии за прошедшие сутки отражены 30 атак противника около Золотаревки Луганской народной республики (ЛНР), Спорного, Клещеевки, Андреевки, Соли, Северного, Веселого, Водяного, Первомайского, Красногоровки и Петровского Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в двух районах западнее Андреевки и Клещеевки ДНР.

В ходе боевых действий уничтожено до 335 военнослужащих, танк, две бронемашины, самоходная артустановка «Гвоздика», а также британская буксируемая гаубица «FH-70».

На Южно-Донецком направлении слаженными действиями обороняющихся подразделений группировки «Восток» отражена атака подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ под Старомайорским ДНР, кроме того, пресечена разведка противника боем возле Угледара, отчитались в Минобороны.

Недалеко от Сторожевого, Макаровки ДНР и Приютного Запорожской области нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике ВСУ.

Поблизости от Сладкого ДНР пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

На Запорожском направлении самоотверженными действиями российских войск отражены две атаки у пункта Работино Запорожской области.

Ударами армейской авиации и огнем артиллерии поражена живая сила противника около Марфополя, Работино и Луговского Запорожской области.

За минувшие сутки на этих направлениях потери противника составили более 240 военнослужащих, девять машин пехоты, два бронетранспортера, шесть бронемашин, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

В районе Малой Токмачки Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 33-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении огнем подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки противника, 63-й и 66-й механизированных бригад ВСУ у Торского ДНР и Кармазиновки ЛНР.

Под Тернами ДНР пресечена деятельность украинской ДРГ.

Нанесено поражение живой силе противника в районах пунктов Червоная Диброва, Невское и Кузьмино ЛНР, перечислили в Минобороны.

За прошедшие сутки ликвидированы более 60 военнослужащих, две машины пехоты, самоходная гаубица «Акация».

На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск, оперативно-тактической и армейской авиацией отражены три атаки противника рядом с Новоселовским ЛНР.

Возле Молчаново, Новомлынска, Ивановки Харьковской области и Артемовки ЛНР поражена живая сила и техника ВСУ, сообщил Конашенков.

За сутки уничтожены до 40 военнослужащих, два танка, машина пехоты.

На Херсонском направлении штурмовые группы российских войск продолжали ведение разведывательно-поисковых действий на островах в районе Антоновского моста.

В результате огневого поражения в течение суток уничтожены порядка 40 военнослужащих, а также две американские артсистемы М777, отчитались в Минобороны.

Оперативно-тактической и армейской авиацией и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 74-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах.

Около Волчанска Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады спецназначения ВСУ.

В районах Малодолинского и Черноморска Одесской области уничтожены склады топлива для украинской военной техники. А у Ямполя ДНР поражен командно-наблюдательный пункт батальона 5-й бригады нацгвардии Украины, подытожили в оборонном ведомстве.