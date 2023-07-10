В Берлине обвинили россиянина в покушении на убийство

Прокуратура Берлина обвинила пытавшегося поджечь офис РИА «Новости» в покушении на убийство

Генеральная прокуратура Берлина предъявила обвинения гражданину России, который пытался поджечь здание, где работают корреспонденты РИА «Новости», в покушении на убийство и попытке поджога, говорится заявлении прокуратуры.

По заявлению прокуратуры, 20 июня генеральная прокуратура Берлина предъявила обвинения в Берлинском земельном суде 45-летнему гражданину России в покушении на убийство и попытке серьезного поджога, передает РИА «Новости».

В нем отмечается, что до своего ареста 14 декабря 2022 года обвиняемый вел общественные кампании против президента и государственного строя России – например, участвовал в создании лагеря протестующих у российского посольства в Берлине. Сообщается, что обвиняемый отрицает свою вину и утверждает, что стал «жертвой интриги российских спецслужб». В прокуратуре отметили, что расследование не выявило никаких доказательств этим утверждениям.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что в Берлине задержали российского активиста по подозрению в попытке поджога офиса РИА «Новости» в Берлине.

Напомним, в Берлине 6 мая произошло нападение на здание, где живут журналисты РИА «Новости», неизвестные разбили окно, рядом нашли канистру с проводами.

Позже посольство России заявило, что попытку теракта в отношении российских журналистов успешно предотвратили. МИД России заявил, что нападение на дом журналистов расценивает как попытку теракта.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил российским следователям расследовать нападение.