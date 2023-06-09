Белый дом назвал потери ВСУ при контрнаступлении «ожидаемыми»

Спикер Белого дома Кирби назвал ожидаемыми потери украинских сил при наступлении

Представитель Белого дома Джон Кирби считает потери украинских вооруженных сил в ходе наступления «ожидаемыми». Он заверил, что Киеву будут предоставлена поддержка со стороны США и их полусотни союзников.

Кирби в интервью CNN прокомментировал сообщения СМИ о «тяжелых потерях» украинцев в живой силе и вооружении, поставленном США. «Разумеется, можно ожидать потерь в этих активизировавшихся боях», – приводит его слова РИА «Новости».

В России ранее неоднократно подчеркивали, что США готовы воевать с Россией до последнего украинца.

По словам координатора стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности, США намерены сосредоточиться на предоставлении Киеву всей необходимой помощи, «если, когда и как» президент Украины Владимир Зеленский «захочет воевать вдоль этой линии или любой другой». Поддержка, подчеркнул Кирби, будет предоставлена не только Вашингтоном, но и 50-ю его партнерами.

Также Кирби сообщил, что США готовы направить помощь пострадавшим при разрушении Каховской ГЭС.

Американские СМИ ранее писали, что Запад продолжит направлять военную и экономическую помощь Киеву, если вооруженным силам Украины удастся достичь успехов в контрнаступлении.