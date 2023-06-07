Медведев отреагировал на «начавшееся контрнаступление ВСУ»

Зампред Совбеза России Медведев прокомментировал контрнаступление ВСУ, которое «вроде уже началось»

У киевского режима нет другого выхода, кроме как начать «великое контрнаступление», надо оправдывать полученные от США деньги и оружие, выразил мнение зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

В своем Telegram-канале он указал, что разочарование американских хозяев может стоить президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде жизни – будет достаточно «нескольких донесений от американской агентуры, которая давно уже командует в СБУ».

При этом Медведев заверил, что спецслужбы США сделают это чужими руками, как «любят в Лэнгли».

«Отдадут приказ радикальным отморозкам шлепнуть наркомана за измену Ріднiй Українi и делу Бандеры, а потом подвесить за ноги вместе с его прихвостнями, как когда-то повесили Дуче и его фашистскую хунту на площади Лорето в Милане», – заверил зампред СБ.

В этой связи, подчеркивает Медведев, у команды Зеленского один выход – идти до конца, отправляя на гибель тысячи отмобилизованных.

Однако политик призвал не недооценивать противника, заверяя, что западный мир готов на все, чтобы стереть Россию с лица земли. Он добавил, что самым главным сейчас является максимальная концентрация и возможность дать достойный ответ.

«У нашей армии существенное преимущество и в авиации, и в бронетанковых силах, и в высокоточном оружии… Нам нужно остановить врага, а потом начать наступление. Его цель – полное низложение нацистского киевского режима, который окопался в стране 404», – заключил Медведев.

Ранее в издании Washington Post сообщалось, что американские власти уверены в начале украинского контрнаступления и считают, что Киев планирует перерезать сухопутный коридор в Крым.

До этого глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщал, что попытки контрнаступления, предпринимаемые украинской стороной в последние три дня, не увенчались успехом.