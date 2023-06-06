Шойгу: Три дня ВСУ пытались перейти в наступление, но не добились успеха

Министр обороны Шойгу рассказал о проваленных попытках наступления ВСУ

В последние три дня украинская сторона попыталась провести обещанное наступление на разных участках фронта, но не преуспела, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

В течение трех суток киевский режим предпринял наступление, сосредоточив для этого большое количество техники и живой силы, сказал глава ведомства, передает ТАСС.

Силами 23-й и 31-й механизированных бригад ВСУ 4 июня противник попытался наступать на пяти направлениях, ни на одном из них он не добился успеха и понес значительные потери.

Украинская сторона потеряла 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин и 14 автомобилей, указал министр.

На следующий день киевский режим попытался провести наступление на семи направлениях силами пяти бригад, но был остановлен. Его потери за 5 июня составили свыше 1,6 тыс. военнослужащих, 28 танков, включая восемь немецких Leopard, и три колесных танка AMX-10, а также 136 единиц другой военной техники, 79 из которой – иностранная.

Глава ведомства указал, что в боях против наступавших отличились российские подразделения 433-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии, 37-й и 60-й мотострелковых бригад, передает РИА «Новости».

Они проявили упорство и стойкость, указал Шойгу.

Ранее военный эксперт Александр Бартош в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ВС России удалось уничтожить значительное число техники и живой силы противника.