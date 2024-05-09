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Глава Северного командования ВС США назвал Россию «величайшей военной угрозой»
Глава Северного командования ВС США Гийо счел Россию «величайшей военной угрозой» и указал на полученный ею в СВО опыт
Специальная военная операция на Украине дала России обширный оперативный опыт применения своих самых современных неядерных вооружений, заявил глава Северного командования вооруженных сил США генерал Грегори Гийо.
В комитете Сената США по делам вооруженных сил Гийо подчеркнул, что Россия получила возможность «отточить тактические приемы», способы ведения боевых действий. По его словам, этот опыт может быть использован Россией в «прямом конфликте» США или странами НАТО, передает ТАСС.
Гийо сказал, что Китай активно наращивает «стратегический потенциал», но «Россия на сегодняшний день остается величайшей военной угрозой» для США. Он подчеркнул, что Россия имеет «крупнейший в мире арсенал стратегических и нестратегических ядерных вооружений». Как заявил Гийо, Россия сохраняет «способность угрожать» США «при помощи высокоточных обычных вооружений».
По его словам, новые российские вооружения «призваны бросить вызов обороне США и гарантировать России возможность ответа после первого удара». Он заявил, что Россия «в случае войны» с США атакует объекты «критической инфраструктуры».
Гийо заявил, что российские тяжелые бомбардировщики регулярно совершают вылеты в том числе в опознавательной зоне ПВО США и Канады. ВМФ России, по словам Гийо, «нарастил число дальних выходов» кораблей и подводных лодок, способных нести крылатые ракеты, до уровня выше зафиксированного до СВО.
Выступавший вместе с ним заместитель помощника американского министра обороны Джон Хилл сказал, что оборона США «против гиперзвука неадекватна». По его словам, «есть некоторые системы, которые защищают на конечной фазе, но их нужно больше», передает РИА «Новости».
Напомним, стало известно, что на саммите НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля, может быть утверждена декларация с отказом от отправки войск на Украину.