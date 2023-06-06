Военный эксперт: Значительные потери говорят о плохой готовности ВСУ к наступлению

Военный эксперт Бартош: Наступление ВСУ в средней перспективе выдохнется

ВС РФ удалось уничтожить значительное число техники и живой силы противника. Неудача на Южно-Донецком направлении повлияет на атакующий потенциал ВСУ и боевой дух солдат. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее ВСУ потеряли 1,5 тыс. военнослужащих, 28 танков (включая восемь «Леопардов» и три АМХ-10) и 109 ББМ.

«Уничтожение 28 танков и 109 боевых бронированных машин (ББМ) ослабит атакующий потенциал противника. Важно отметить, что ВС РФ удалось поразить большое число западных моделей, на которые в офисе Зеленского делали особую ставку», – сказал Александр Бартош, военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук.

«Кроме того, ВСУ потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих. Этот факт непременно окажет негативное воздействие на моральное состояние украинских солдат и ударит по позициям Зеленского. Более того, именно Вашингтон требовал от ВСУ скорейшего перехода в атаку», – отмечает эксперт.

«Бесцеремонное давление США и НАТО вынудило Украину начать наступление, которое заведомо обречено. Даже разведслужбы страны давали трезвые прогнозы о том, что вооруженные силы не готовы к масштабной атаке на российские позиции. Мы, конечно, ожидали подобных выпадов, поэтому встретили ВСУ в полной боеготовности», – считает Бартош.



«Руководством ВС РФ была выбрана правильная стратегия ответных действий в отношении атак противника. Кроме того, мы улучшили системы снабжения наших войск на местах и провели серию ударов по важным стратегическим объектам Украины. Освобождение Артемовска также существенно усилило позиции России в текущем конфликте», – акцентирует эксперт.

«Таким образом, наступление ВСУ, скорее всего, в средней перспективе выдохнется. Оно не окажет существенного влияния на текущее положение дел на фронте, однако небольшие тактические изменения на поле боя будут», – резюмирует Бартош.

Ранее ВСУ на Южно-Донецком направлении потеряли 1,5 тыс. военнослужащих, 28 танков (включая восемь «Леопардов» и три АМХ-10) и 109 боевых бронированных машин. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает Министерство обороны.

Отмечается, что в понедельник ВСУ сосредоточили основные попытки наступления на Времевском выступе Южно-Донецкого направления. После больших потерь, понесенных днем ранее, остатки 23-й и 31-й механизированных бригад противника переформировали в «отдельные сводные подразделения», которые вместе со «свежей бригадой» осуществили атаки у Новодаровки и Левадного.

37-я бригада морской пехоты, усиленная подразделениями 68-й горной егерской бригады ВСУ, предприняла попытки наступления «в направлении совхоза «Октябрьский» и Новодонецкого».

Российские авиация, артиллерия, ракетные войска и тяжелые огнеметные системы нанесли по ВСУ «комплексное огневое поражение». Самоотверженные действия подразделений группировки войск РФ «Восток» позволили остановить противника, который не смог добиться поставленных задач и «понес существенный урон».

Напомним, в ночь на понедельник официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что с утра 4 июня вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении.