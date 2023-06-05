NYT сообщила о трудном положении Запада из-за использования украинскими военными нацистской символики

Двойственное отношение Украины к нацистской символике рискует привести к ее популярности на Западе, такая позиция уже поставила дипломатов, западных журналистов и правозащитные организации в затруднительное положение, пишет New York Times.

«Меня беспокоит, что люди, занимающие руководящие должности на Украине, либо не признают, либо не хотят признавать и понимать, как эти (нацистские) символы воспринимаются за пределами Украины. … Украинцам следует осознать, что эти изображения подрывают поддержку их страны», – сказал исследователь издания Bellingcat, изучающий международные ультраправые группировки, Майкл Колборн.



Как пишет New York Times, пока эта нацистская символика не подорвала международную поддержку Украины, но уже поставила дипломатов, западных журналистов и правозащитные организации в затруднительное положение. Привлечение внимания к нацистской символике на Украине рискует сыграть на руку «российской пропаганде», пишет издание. Однако NYT отмечает, что молчание по этой теме способствует распространению нацистской символики.

По данным газеты, даже еврейские организации, которые традиционно осуждают эти символы, по большей части хранят молчание. По мнению журналистов, некоторые лидеры обеспокоены, что в случае осуждения украинской нацистской символики их будут рассматривать как сторонников российской пропаганды.

«Самое малое, что мы можем и должны сделать везде, а не только в Украине, – не допустить проникновения ультраправых символов, риторики и идей в публичный дискурс», – считает Колборн.

Ранее стало известно, что в состав теробороны Украины входит отряд, который носит название «Люфтваффе». Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в то время как Германия стыдится своего прошлого, Украина всячески пытается подчеркнуть преемственность идей вермахта. Западные страны тем временем закрывают глаза на оправдание нацизма.