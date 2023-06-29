В МИД раскритиковали Францию за поддержку вступления Украины в НАТО

МИД: Поддержка Парижем вступления Украины в НАТО может привести к трагическим последствиям

Планы поддержать присоединение Украины к НАТО говорит о том, что Париж продолжает скатываться к радикальному меньшинству, которое видит альянс стороной конфликта, сообщили в МИД России.

В МИД заявили, что о достоверности информации о смене позиции Франции по поводу вступления Украины в НАТО можно судить по итогам саммита альянса в Вильнюсе, передает РИА «Новости».

В дипведомстве напомнили, что Париж под нажимом Вашингтона уже согласился с перспективой вступления Украины в НАТО еще в ходе Бухарестского саммита альянса в 2008 году, поэтому если информация подтвердится, то это говорит о радикальной позиции Франции, которая хочет любым способом сделать НАТО стороной конфликта на Украине.

Поставками вооружений на Украину и помощью ВСУ французы подстегивают именно такой сценарий, считают в МИД.

В дипведомстве сожалеют о метаморфозах французской внешней политики, которая уже потеряла самостоятельность и здравомыслие, и следует линии Вашингтона и натовского Брюсселя. В министерстве удивлены трактовкой авторов статьи в «Монд», что Франция форсирует вступление Киева в НАТО для того, чтобы Россия прекратила спецоперацию. Дескать присоединение Украины к альянсу заставит Москву согласиться на мир на «украинских условиях». В МИД подчеркнули, что авторы статьи не понимают причинно-следственных связей нынешнего кризиса.

Ранее источник во французском правительстве газеты Le Monde сообщил, что возможность одобрения вступления Украины в НАТО обсуждалась на заседании Совета обороны в Елисейском дворце.

Между тем американские СМИ писали, что Украину не пригласят вступить в НАТО на ежегодном саммите альянса в Вильнюсе. Президент США Джо Байден со своей стороны говорил, что американская сторона не намерена облегчать путь киевского режима в Североатлантический альянс.

В Кремле подчеркивали, что Россия имеет дело с агрессивным блоком НАТО, который посягает на ее безопасность, что еще раз подтверждает правильность решения главы российского государства начать спецоперацию.