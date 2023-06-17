Байден заявил, что Украина должна соответствовать всем критериям НАТО для вступления

Ходаковский объяснил отсутствие радости от потерь ВСУ

Украинские потери «не вызывают радости», поскольку «Ивановых, Петровых, Сидоровых» становится меньше, заявил командир батальона «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский.

Ходаковский в своем Telegram-канале указал, что у него двоякое отношение к происходящему, количество потерь ВСУ не может не удовлетворять, но радости эти потери «не вызывают».

Он отметил, что сейчас странно было бы говорить про «триединство русских, украинцев и белорусов», поскольку сейчас русские и украинцы «не одна пара в сапоге». «Но мы-то знаем, кто есть кто за пределами ситуации, и мы понимаем, что Ивановых, Петровых, Сидоровых становится меньше на радость тем, кто нас не особо любит», – подчеркнул Ходаковский.

Говоря об обстановке на линии боевого соприкосновения, он отметил, что противник в последние дни интенсивно работал артиллерией и разбрасывал дистанционные мины в неограниченном количестве. «Сегодня пошёл в атаку, но завяз на первых же позициях, и на конец дня задачу не выполнил. Не хочу принижать его «достоинства», но пока что наши порядком уставшие окопники умудряются сбивать лишнюю самоуверенность с наших «визави». А между тем контрнаступление длится уже не первый день», – заключил Ходаковский.

Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ отмечал, что ВСУ ни на одном из участков не достигли успеха при контрнаступлении, они потеряли 186 танков и 418 бронемашин разного типа.