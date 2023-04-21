Кремль заявил о посягательстве НАТО на безопасность России

Песков: НАТО проявляет агрессию по отношению к России и угрожает ее безопасности

Россия имеет дело с агрессивным блоком НАТО, который посягает на ее безопасность, что еще раз подтверждает правильность решения главы российского государства начать спецоперацию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, НАТО продолжает линию на втягивание в альянс Украины, и агрессивную риторику, посягает на безопасность России, что подтверждает правильность решения президента Владимира Путина о начале спецоперации, передает ТАСС.

Ранее генсек НАТО Столтенберг заявил, что все участники альянса приветствуют вступление Украины в организацию.

Напомним, во вторник стало известно, что НАТО ведет подготовку к боевым действиям из-за ситуации на Украине, альянс уже направил войска в восемь государств у границы с Россией и сейчас рассматривает возможность их усиления.

Зампред СБ России Дмитрий Медведев считает, что заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о вступлении Украины в альянс означает вхождение страны в блок тогда, когда ее территории разделят Польша, Венгрия и Румыния.