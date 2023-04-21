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Столтенберг заявил, что все участники НАТО приветствуют вступление Украины в альянс
Генсек НАТО Столтенберг: Все страны-участницы НАТО согласны принять Украину в альянс
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Все страны-участницы НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, будущее Украины – находиться «в семье альянса», все страны-союзники с этим согласны, передает РИА «Новости».
При этом Столтенберг отметил, что в данный момент основное внимание НАТО уделяют «обеспечению победы Украины над Россией».
Напомним, во вторник стало известно, что НАТО ведет подготовку к боевым действиям из-за ситуации на Украине, альянс уже направил войска в восемь государств у границы с Россией и сейчас рассматривает возможность их усиления.
Российские войска поразили штаб группировки ВСУ «Бахмут»
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Возле Константиновки поражен объединенный штаб группировки ВСУ «Бахмут». А в районах Тернов и Тоненького поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады теробороны, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Штурмовые отряды продолжили активные действия по уничтожению противника в западной части Артемовска. ВДВ, артиллерия Южной группировки войск оказывают поддержку штурмовым отрядам по овладению городом, пресекая попытки противника контратаковать на флангах, а также перебросить резервы, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За минувшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией для поддержки штурмовиков было совершено десять вылетов самолетов. Артиллерией Южной группировки выполнены 64 огневые задачи. В результате поражены подразделения ВСУ недалеко от Богдановки, Красного и Ступочки ДНР.
Потери противника за последние сутки на этом направлении составили около 470 военнослужащих и наемников, три танка, пять машины пехоты, шесть бронемашин, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица «Мста-Б». А под Водяным ДНР уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ, отчитались в Минобороны.
Ударами штурмовой и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям противника возле пунктов Крахмальное, Масютовка Харьковской области, Стельмаховка, Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). Возле Синьковки, Тимковка Харьковской области и Розовки ЛНР пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
Потери противника за последние сутки на этом направлении составили порядка 50 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа.
Ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника рядом с Ямполем, Северском Малым и Серебрянкой Донецкой народной республики (ДНР). Ликвидированы свыше 60 военнослужащих, два танка, две машины пехоты, самоходная артустановка «Гвоздика» и гаубица Д-30, сообщил Конашенков.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ у Великой Новоселки, Угледара и Шевченко ДНР. В районах Павловки ДНР и Малиновки Запорожской области пресечены действия двух украинских ДРГ.
За минувшие сутки потери противника на этих направлениях составили до 30 военнослужащих, бронемашина, гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены более 15 военнослужащих, два автомобиля, американская артсистема М777, а также две гаубицы «Мста-Б».
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России за последние сутки нанесено поражение 86 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.
Средствами ПВО за сутки уничтожены три украинских беспилотника в районах Владимировки ДНР, Кременной и Куземовки ЛНР, подытожили в оборонном ведомстве.
Рогов: Украина намеренно повышает уровень половодья для форсирования Днепра
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Киев провоцирует половодье сбросом с ДнепроГЭС не только с целью затопления сельхозугодий в подконтрольных России районах, но и в качестве подготовки к форсированию Днепра. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее «Укргидроэнерго» сообщило о рекордном половодье в стране.
«Помимо погоды и обильных осадков, на масштабы половодья влияние оказывают украинские власти, которые осуществляют неконтролируемый сброс воды с ДнепроГЭС непосредственно в городе Запорожье. Если еще несколько месяцев назад наблюдался антирекорд по уровню воды в Днепре, то сейчас мы близимся уже к противоположным значениям, половодье идет», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Вместе с тем заявления о больших убытках и потере ранних сельскохозяйственных культур из-за половодья я считаю значительно преувеличенными. Основную проблему для сельскохозяйственной отрасли сегодня представляют боевые действия», – отметил он.
«Мы прекрасно видим, что украинская армия на подконтрольных России территориях прицельным огнем уничтожает поля с зерновыми культурами, зернохранилища, элеваторы, животноводческие фермы и так далее. Они пытаются целенаправленно создать гуманитарную катастрофу, спровоцировать голод и безработицу», – рассуждает собеседник.
«Кроме того, совершенно очевидно, что половодье провоцируется не только с целью затопления сельхозугодий в подконтрольных нам районах, но и в качестве подготовки к форсированию Днепра. Для того чтобы осуществить наступление в этом районе, ВСУ необходимо получить возможность проплыть над минами», – отметил Рогов.
«Здесь, безусловно, нужно учитывать осадку бронекатеров почти в метр и моторных лодок. А также определить районы акватории для затопления и обеспечить там достаточное количество воды. И, глядя на происходящее сейчас, я допускаю, что подготовка идет именно к этому», – заключил собеседник.
Ранее украинские СМИ сообщили о грозящем стране рекордном половодье. По данным «Укргидроэнерго», уровень воды почти на метр превышает прошлогодний. Ведомство напоминает, что «большая вода была также весной 2013 года».
СМИ указывают, что на борьбу с последствиями затоплений потребуется много средств, – в прошлом после паводков ущерб оценивался в 50–150 млн гривен (110–330 млн рублей) на одну область. Хотя от воды пострадало небольшое число сельхозземли, но в «огородном сегменте» под угрозой может оказаться урожай ранних овощей и ягод в наиболее пострадавших регионах, что приведет к росту цен.
На Украине сезонное поднятие уровня воды наблюдается в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг. Накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов указал на признаки подготовки ВСУ форсировать Днепр. «Противник осуществляет неконтролируемый сброс воды с ДнепроГЭС. Очевидно, это попытка затопить наши минные поля», – сказал собеседник.
Глава Минобороны Германии одобрил вторжение ВСУ на территорию России
Глава Минобороны Германии Писториус назвал «совершенно нормальным» вторжение ВСУ на территорию России
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Ситуация вторжения «подвергшейся нападению стороны» во время боевых действий на территорию противника, хотя бы для прерывания ему пути снабжения, является «совершенно нормальной», заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус на передаче Maybrit Illner на общественно-правовом телеканале ZDF.
По его словам, придется «смириться с этим», пока атакам не подвергаются города, мирные граждане и объекты, однако такое должно происходить, например, чтобы отрезать пути снабжения, Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Касательно перспектив дальнейших поставок вооружений Украине Писториус отметил, что Западу стоит понимать, «как ведется эта война». «Если Украина требует определенные виды бомб, которые во всем мире объявлены вне закона, то надо сказать «нет», – подчеркнул министр.
По вопросу приема Украины в НАТО Писториус выразил мнение, что решение может быть принято лишь после окончания конфликта, так как в данный момент для Киева дверь в Североатлантический альянс приоткрылась, «но сейчас не время для принятия подобных решений», сказал Писториус.
«Украина не может быть принята в НАТО из одного чувства солидарности, но все равно вопрос о членстве Украины в НАТО следует решать с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот», – резюмировал глава Минобороны.
В США ранее заявили, что мнение генсека НАТО Йенса Столтенберга о месте Украины в альянсе сигнализирует о нежелании Запада идти на переговоры с Россией по Украине и дальнейших перспективах эскалации конфликта.
В Запорожской области сообщили о занятии ВСУ части серой зоны
В Запорожской области рассказали, что ВСУ заняли часть серой зоны
Украинские войска заняли часть серой зоны на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, но ситуация под контролем, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире канала «Россия 24».
Он уточнил, что ВСУ заняли Каменку, но ситуация находится под контролем у военных. Также Балицкий подчеркнул, что ВС России готовы отразить нападение на этом направлении, передает РИА «Новости».
По его словам, на линии боевого соприкосновения созданы «достаточно хорошие» укрепления российских военных.
Ранее в Запорожской области указали на признаки подготовки ВСУ форсировать Днепр.
Читателей Newsweek разозлил призыв украинского дипломата «умолять» Киев
Читатели Newsweek возмутились призывом посла Украины Пристайко к НАТО «умолять» Киев
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Читатели американского журнала Newsweek гневно отреагировали на призыв украинского посла в Лондоне Вадима Пристайко к Североатлантическому альянсу «умолять» Киев присоединиться к НАТО.
Так, один из читателей Newsweek заявил, что президент США Джо Байден своей политикой по поддержке Киева открыл ящик Пандоры. В результате, по его мнению, счастливый конец не ждет ни Украину, ни США, передает РИА «Новости».
Другой читатель уверен, что никто в Европе на самом деле не хочет вступления Украины в НАТО, потому-то они и «тянут» с поставками вооружений ВСУ.
Европа и Украина заслуживают друг друга, считает еще один комментатор. Он призвал оставить США в стороне от «последней европейской катастрофы на Украине».
Один из пользователей со своей стороны предрек Украине судьбу Ливии, напомнив, как НАТО уничтожило это страну, а затем ушло «как ни в чем не бывало».
«Мы должны умолять кучку коррумпированных олигархов и нацистов вступить в НАТО?» – задался вопросом читатель.
Напомним, в прошлом году Украина подала заявление на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. При этом заявку Киева НАТО собирается рассматривать только после окончания боевых действий на Украине.
Боец ВСУ случайно раскрыл превращенную в крепость многоэтажку в Артемовске
Украинский военный случайно раскрыл превращенную в крепость многоэтажку в Артемовске
Украинский военный во время съемки «героического ролика» для соцсети TikTok в Артемовске случайно запечатлел многоэтажный дом, который ВСУ превратили в опорный пункт.
Согласно видеозаписи, по всему периметру многоэтажки вырыты окопы, которые ведут в подвал. А на балконах почти на каждом этаже можно разглядеть украинских боевиков, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
По информации авторов канала, большинство жилых домов в Артемовске и других городах ДНР теперь представляют собой крепости.
Ранее в пятницу российские силы взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске.
В Совфеде пообещали симметричный ответ на разрыв Киевом договора аренды земли с посольством России
Джабаров: Россия даст симметричный ответ на разрыв Киевом договора аренды земли с посольством
Россия, скорее всего, примет симметричные меры в ответ на решение Киева разорвать договор об аренде земельного участка, на котором расположено здание российского посольства, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Джабаров также отметил, что «украинцы творят то же самое, что творили гитлеровцы после нападения на СССР». Он считает, что нужно выяснить, на каких правах посольство Украины находится в центре Москвы – аренды или в собственности, передает РИА «Новости».
По словам Джабарова, что решение будет за МИД России и не исключил, что здание посольства Украины могут национализировать.
Ранее мэр Киева Кличко заявил, что горсовет призвал конфисковать здание посольства России, с которым разорван договор об аренде земли.
Лавров: Российские условия по зерновой сделке не выполнены
Глава МИД России Лавров заявил, что для снятия препятствий экспорта российского зерна ничего не сделано
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Практически ничего не сделано для снятия препятствий на экспорт российских зерна и удобрений в рамках черноморской инициативы, а ограничения стран Евросоюза на поставки украинского продовольствия подтверждают оценки России о зерновой сделке, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Глава российского МИД отметил, что для выполнения российской части зерновой сделки ничего не сделано, а именно не сняты препоны на пути экпорта российских удобрений и зерна, передает ТАСС.
Он отметил, что ограничения стран Евросоюза на поставки украинского продовольствия в Европу подтверждают оценки России в отношении ситуации вокруг зерновой сделки. Лавров напомнил, что в отличие от анонсированной помощи беднейшим странам, украинская часть зерновой сделки носит лишь коммерческий характер, и никак не помогает странам третьего мира.
Ранее замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что усилия ООН по реализации зерновой сделки не привели к необходимым результатам, российская часть сделки с ООН фактически остановилась.
Напомним, в марте Москва продлила действие зерновой сделки на 60 дней и потребовала в течение этих двух месяцев снять санкции со всех операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт.
Киев разочаровался в ЕС из-за неспособности закупить боеприпасы для Украины
Кулеба: Неспособность ЕС реализовать решение о совместных закупках боеприпасов для Украины разочаровывает
Страны Евросоюза не могут реализовать план по совместной закупке боеприпасов для Украины, что вызывает разочарование, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Украинский глава МИД заявил, что реализация плана по совместной закупке вооружения для Украины служит проверкой – обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важных решений в области безопасности, передает ТАСС.
Ранее ЕС утвердил 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины.
Ранее СМИ сообщали, что Франция якобы блокирует решение ЕС по финансированию поставок боеприпасов, такую позицию Париж занял, чтобы лоббировать интересы собственных оружейников.
Напомним, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял в марте, что страны ЕС утвердили план из трех шагов по передаче Украине 1 млн снарядов.
В НАТО заявили о решении рассмотреть в июле гарантии безопасности для Украины
Генсек НАТО Столтенберг: Альянс рассмотрит гарантии безопасности для Украины на саммите в Вильнюсе в июле
Одной из основных тем саммита НАТО в Вильнюсе в июле станут гарантии безопасности Украины, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время своего первого визита на Украину в четверг.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский на мероприятии в Вильнюсе поднимет вопросы членства Украины и гарантий безопасности для Украины, это будет в числе приоритетов повестки дня, передает ТАСС.
При этом Столтенберг подчеркнул, что в данный момент главной целью НАТО должно быть обеспечение победы для Украины. По его словам, это является единственным путем к тому, чтобы вести осмысленную дискуссию о будущем членстве Украины.
Ранее о прибытии Столтенберга в Киев сообщили украинские СМИ, опубликовавшие фото генсека НАТО в окружении украинских военных.
В прошлом году Украина подала заявление на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. При этом заявку Киева НАТО собирается рассматривать только после окончания боевых действий на Украине.
Киев расторг договор об аренде земли с посольством России
Кличко: Горсовет Киева призвал конфисковать здание посольства России, с которым разорван договор об аренде земли
Городской совет Киева расторг в четверг договор об аренде земельного участка, где стоит здание посольства России, и потребовал его конфисковать, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Киевский градоначальник отметил, что горсовет столицы Украины после того, как расторг договор аренды земли с российским посольством, обратился в правительство Украины с призывом вернуть имущества посольства в собственность украинского государства, передает ТАСС.
Напомним, еще в феврале прошлого года руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине.
Экономист: Восточная Европа готова биться против украинского зерна
Экономист Лизан: Украинское зерно раскололо страны Западной и Восточной Европы
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Очевидно, что восточноевропейским странам и Еврокомиссии придется искать компромиссные решения по украинскому зерну. В противном случае под угрозой окажется механизм работы наднационального правительства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог и экономист Иван Лизан. Ранее стало известно о том, что Польша собралась расширить список запрещенных к ввозу с Украины продуктов, а Еврокомиссия призвала страны ЕС отменить запрет импорта зерна с Украины.
«Украинское зерно, по сути, сломало ЕС и европейское разделение труда, которое заключалось в том, что на востоке Евросоюза традиционно выращивали зерновые культуры, а на западе их скармливали животным. Кроме того, эта ситуация разрушила привычную модель взаимодействия с наднациональным правительством. ЕК, в свою очередь, затягивает переговоры о запрете на ввоз, подыгрывая странам Западной Европы», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.
«Еврокомиссия в этом вопросе однозначно действовала слишком медленно. Как итог – государства стали принимать решения о запрете импорта без самой структуры. Теперь все вынуждены так или иначе договариваться между собой. В противном случае восточноевропейские страны начнут саботировать другие решения Еврокомиссии», – считает эксперт.
«Основной вопрос сейчас: на каких именно условиях удастся договориться. Украинское зерно уже, очевидно, надоело всем в Восточной Европе, и правительства будут биться за то, чтобы его полностью убрали с рынков. Я допускаю, что это может произойти. Либо ЕК введет жесткие квоты на украинскую продукцию. Также возможен сценарий с еще большими компенсациями со стороны ЕК для возмещения потерь фермеров. В конечном счете Еврокомиссия может просто выкупить все зерно. Будем смотреть за ходом переговоров», – заключил Лизан.
Ранее польские СМИ сообщили, что власти рассматривают возможность запрета на импорт с Украины не только зерна, но и других продуктов. Среди прочего, отмечает радиостанция RMF FM могут оказаться «мягкие фрукты, яйца, птица, сахар и мед». По информации источников издания, каждая из стран, запретивших импорт украинского зерна, хочет ввести дополнительные ограничения. Так, Болгария планирует запретить ввоз с Украины муки и масла, а Венгрия – муки, меда и птицы.
Напомним, Еврокомиссия призвала страны ЕС отменить запрет импорта зерна с Украины. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Дубровскис считает введенный восточноевропейскими странами запрет импорта украинского зерна незаконным. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Румынии Петре Дая после онлайн-заседания министров сельского хозяйства Румынии, Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии, в котором приняли участие еврокомиссары.
Дубровскис заявил, что решения по запрету импорта «противоречат соглашениям об ассоциации ЕС и Украины». В свою очередь Дая пожаловался, что из-за решения Польши, Венгрии, Словакии и Болгарии выросли поставки украинского зерна в Румынию, это негативно скажется на местных фермерах.
По его словам, «еврокомиссары представили пакет помощи для пяти стран в виде 100 млн евро», средства выделены из резервного фонда ЕК. Кроме того, предложен «пакет регламентирования импорта с Украины». В соответствии с ним для зерна, кукурузы, семян подсолнечника, рапса вводится механизм остановки импорта до 5 июня. Если страны откажутся от односторонних запретов, механизм могут принять в течение пары дней.
Министры пяти стран призвали расширить список товаров, импорт которых будет приостановлен, и продлить период приостановки. Консенсуса достигнуть не удалось, ЕК решила перенести обсуждение на уровень премьер-министров.
Венгерский министр сельского хозяйства Иштван Надь заявил: «Венгрии стоило решительно выступить и защитить интересы своих фермеров, поскольку это выступление вынудило Еврокомиссию развернуться и принять меры». В результате, по его словам, «удалось добиться того, что все результаты», которые Венгрия «смогла предъявить касательно запрета на импорт украинских продуктов», она «сможет сохранить и дальше». Венгрия намерена «обеспечивать транзит, проверяя, чтобы украинские сельхозпродукты покинули страну».
Напомним, ряд стран ЕС объявили Украине зерновой бойкот, так как ЕС не предпринял никаких шагов для урегулирования ситуации с демпинговыми поставками украинской сельхозпродукции. Молдавские фермеры также потребовали ограничить ввоз зерна с Украины.
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Столтенберг назвал потраченную членами НАТО на поддержку Украины сумму
Общая поддержка Украине со стороны членов НАТО превысила 150 миллиардов евро, заявил генсек Йенс Столтенберг в Киеве.
При этом он указал, что страны-члены НАТО поставляют больше самолетов, танков и бронетехники, а фонд альянса для Украины оказывает срочную поддержку, передает РИА «Новости».
Напомним, западные страны резко увеличили объемы помощи Украине, в первую очередь поставки боеприпасов и вооружений. В США решили увеличить производство боеприпасов из-за Украины. Однако, по данным СМИ, Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники их производят.
Число пострадавших от взрыва в Белгороде выросло до трех человек
Глава Белгородского региона Гладков: Число пострадавших от взрыва в Белгороде выросло до трех человек
Количество пострадавших от взрывов в Белгороде увеличилось до трех человек, сообщил губернатор Белгородского региона Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он отметил, что пострадали три человека, один из них отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга», его жизни ничего не угрожает, оказывается вся необходимая помощь. Также пожилой женщине стало плохо, поднялось давление – она была госпитализирована.
«Слава богу, нет погибших», – подчеркнул Гладков.
Уточняется, что Белгородские власти расселили трехподъездный пятиэтажный дом, возле которого произошел взрыв, жителей поселили в гостинице «Амакс».
«Вечером было принято решение перестраховаться. Проходила эвакуация под контролем сотрудников МЧС и главы города Демидова. Кто-то уехал к родственникам, всех, кому некуда было поехать, поселили в гостинице», – сообщил он.
Также глава региона сообщил, что власти запланировали провести строительную экспертизу несущих конструкций этого дома, чтобы как можно быстрее его восстановить.
Накануне на одной из улиц Белгорода произошел взрыв, на месте которого образовалась большая воронка. В Минобороны объяснили взрыв нештатной ситуацией с Су-34.
Украинские ученые связали вспышку над Киевом с падением метеорита
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Вспышка над украинской столицей в четверг, 20 апреля, вероятнее всего, произошла из-за падения метеорита, заявило украинское космическое агентство.
В небе над городом в четверг произошло высокоэнергетическое акустическое событие, заявили в Главном центре специального контроля (ГСЦК) при космическом агентстве Украины, передает РИА «Новости».
Вероятнее всего, что вспышка произошла из-за падения метеорита из потока Лирид, ежегодно в апреле Земля проходит через шлейф кометы Тэтчер, которая выходит из этого потока. Лириды не оставляют длинных горящих следов в атмосфере, их обнаруживают по ярким вспышкам, «огненным шарам».
Вечером 19 апреля в небе над Киевом и областью зафиксировали яркую вспышку. Руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко объявил, что она вызвана падением спутника НАСА.
Эксперт в области энергетики Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что подобные спутники НАСА при сходе с орбиты просто сгорают в атмосфере, это не мог быть спутник.