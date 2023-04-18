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НАТО начало подготовку к боевым действиям у границ России
NYT: НАТО готовится к боевым действиям в связи с конфликтом на Украине и направило войска в восемь стран у границы с РФ
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НАТО ведет подготовку к боевым действиям на своих границах из-за ситуации на Украине, альянс уже направил войска из разных стран в восемь государств у границы с Россией и сейчас рассматривает возможность их усиления, сообщает The New York Times.
Как утверждает американское издание, альянс переходит от стратегии сдерживания с помощью угрозы ответного удара к стратегии сдерживания воспрещением, которая подразумевает большее число военных, постоянно находящихся на границе с Россией, большую интеграцию военных планов между США и союзниками, увеличение расходов на оборону, а также больше детальных требований к союзникам относительно того, какими силами и оборудованием они должны обладать, передает РИА «Новости».
Как утверждается в материале, сейчас цель НАТО заключается в том, чтобы не только активизировать свои силы, но и сделать их более заметными для Москвы, в рамках этой стратегии альянс уже направил войска из разных стран в восемь государств у границы с Россией и сейчас рассматривает возможность их усиления.
Как заявил высокопоставленный источник в НАТО, в рамках новых планов командующий объединенными силами альянса в Европе и Европейским командованием Вооруженных сил США Кристофер Каволи впервые со времен холодной войны интегрирует военные планы Соединенных Штатов и других союзников. Источник добавил, что американцы вернулись в Европу и теперь решают с НАТО, как именно США будут «защищать» Европу.
Напомним, в прошлый четверг Москва предупредила о возрастающих рисках военного столкновения с НАТО.
В МИД сочли вопиющим изъятие Чехией танков из Марокко для передачи Киеву
Москва считает вопиющим случаем фактическую экспроприацию Чехией модернизируемых в этой стране принадлежащих Марокко танков для передачи их Украине, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.
Отвечая на вопрос о передаче Чехией принадлежащих Марокко танков Украине, она заявила, что в Праге не стесняются нарушать базовые нормы регулирующего торговлю оружием международного права, а также захватывать чужую собственность, передает ТАСС.
Захарова добавила, что повторяется печальный опыт Второй мировой войны, когда чешские предприятия, являясь частью ВПК фашистской Германии, регулярно снабжали Третий рейх вооружениями для войны против СССР.
Ранее алжирское издание Menadefence сообщило, что Марокко отправило Украине партию танков Т-72Б. Из-за не самого лучшего состояния их ремонтируют в мастерских компании Excalibur в чешском городе Штернберк.
Летчик Су-34: Из-за дефицита пилотов истребители ВВС Украины пилотируют натовские наемники
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Самолетами ВВС Украины сейчас управляют в большинстве своем иностранные наемники, рассказал газете ВЗГЛЯД на условиях анонимности офицер, летчик ВКС РФ, участвующий в спецоперации. Это объясняется почти полным уничтожением опытных украинских военных летчиков.
«У Украины практически не осталось боевых летчиков. Те, кто сейчас летает на украинских самолетах, это в основном наемники», – рассказал газете ВЗГЛЯД летчик, командир экипажа истребителя-бомбардировщика Су-34, принимающий сейчас участие в СВО на Украине.
Как уже писала газета ВЗГЛЯД, в ходе спецоперации за последний год ВКС РФ уничтожили большинство опытных украинских военных летчиков. Официально о том, что в составе украинских ВВС воюют граждане других государств, не сообщалось. Однако достоверно известно об участии иностранных наемников (в том числе граждан стран НАТО) в наземных боях на стороне ВСУ.
Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении в ходе спецоперации иностранных наемников, в частности, об этом упоминается и в сводке МО от 17 апреля. Страны НАТО отрицают прямое участие своих военнослужащих в конфликте, однако подтверждают присутствие на Украине «добровольцев».
«Надев украинскую форму, натовский пилот тут же становится украинским наемником, – поясняет летчик газете ВЗГЛЯД. – Подписывают контракт и отрабатывают. Невозможно доказать, что это действующий военнослужащий страны блока НАТО. Если наши возьмут такого в плен, то на Западе скажут, что из ВВС Германии или Польши он давно уволен».
Истребители МиГ-29, стоящие на вооружении ВВС Украины, до последнего времени эксплуатировали и ряд стран НАТО – Польша, ФРГ, Словакия, Болгария и другие. В понедельник стало известно, что Словакия завершила передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. Ранее несколько аналогичных машин Украине передала Польша.
Подготовка квалифицированного военного летчика занимает длительный срок – до 10-15 лет.
В Сети показали кадры военного кладбища в Днепропетровске
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В Сети опубликовали кадры кладбища в Днепре (Днепропетровск), где хоронят погибших украинских военных.
На видео показана часть кладбища с многочисленными свежими могилами украинских военных. Местные жители рассказали, что могил стало в четыре раза больше.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников высказался о потерях ВСУ, сравнив их с числом жертв землетрясения в Турции, где погибли свыше 50 тыс. человек.
Власти Украины не публикуют данные о численности погибших солдат ВСУ, заявляя, что эта информация будет раскрыта после окончания конфликта. При этом посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко называл это число «ужасным».
Президент Украины Владимир Зеленский обещал опубликовать эти данные в «подходящий момент». В ноябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о 100 тыс. погибших в конфликте украинских военных, однако позже из публикации убрали эту оценку. В ЕК пояснили, что фон дер Ляйен якобы говорила об общем числе погибших и раненых солдат.
Западные СМИ назвали дату планируемого украинского контрнаступления
Newsweek: Украина запланировала контрнаступление на 30 апреля
Киев готовится к контрнаступлению 30 апреля, сообщил американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы.
Запад направляет поставки и поддержку на Украину в преддверии наступления, передает РИА «Новости».
В статье говорится, что США и союзники «смотрят в будущее» и заняты подготовкой Киева к контрнаступлению.
Также, по данным издания, американская разведка «тщательно следит за боевыми действиями вокруг Бахмута (Артемовск)».
США составляют карты расположения российских войск вплоть до отдельных траншей, также разведка отслеживает каждый электронный сигнал, от отдельных мобильных телефонов до радаров, пишет Newsweek.
Отмечается, что для Киева потеря Артемовска станет «психологическим ударом», но сам город не является «жизненно важным» для конфликта в целом.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ начнется «в ближайшее время».
Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы
Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии за госизмену и фейки об армии
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Мосгорсуд приговорил общественного деятеля и публициста Владимира Кара-Мурзу (признан в России иноагентом) к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, а также распространении фейков о российской армии.
По словам судьи Сергея Подопригорова, помимо наказания в виде отбывания наказания в колонии строгого режима Кара-Мурза будет обязан выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей. Также на него наложен запрет на журналистскую деятельность на срок до семи лет и ограничение свободы на шесть месяцев после освобождения из колонии, передает ТАСС.
Журналисты рассказали, что на оглашение приговора Кара-Мурзе прибыли дипломаты из США, Великобритании и Дании.
Как сообщила адвокат осужденного Мария Эйсмонт, защита публициста подаст апелляцию на решение суда.
«Мы считаем, что при рассмотрении этого дела был допущен ряд серьезных процессуальных нарушений, а потому обжалуем его», – заявила она.
Ранее гособвинение попросило приговорить Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы.
В октябре в отношении общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы, признанного иноагентом, завели уголовное дело о государственной измене, его заподозрили в помощи странам НАТО, направленной против безопасности России.
В Польше возмутились обходом россиян запрета на полеты
Onet: Россияне нашли способ обойти запрет на полеты над Польшей с помощью турецких авиалиний
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Российские туристы спокойно пользуются услугами иностранных авиакомпаний, совершая перелеты в том числе и над Польшей, пишет портал Onet.
Согласно информации издания, в преддверие Пасхи туристы из Москвы и других российских городов спокойно пролетали в польском небе, «несмотря на введенные санкции». Поляки недоумевают, как это возможно, передает РИА «Новости».
Интернет-издание отмечает, что столь крупная и часто используемая туристам и авиакомпания как, к примеру, Turkish Airlines, все еще летает в Россию. «Только за сегодня пять самолетов пролетят над Польшей по маршруту Москва – Стамбул. Маршрут проходит через Августов, Люблин, Белосток и Жешув», – сообщается в материале.
Onet сетует, что несмотря на закрытие неба над Европой для российских самолетов, граждане РФ « все еще имеют возможность вылетать из страны в Европу».
Напомним, средиземноморское побережье Турции является одним из самых популярных направлением для российских туристов. Власти Турции рассчитывают, что недавно произошедшие на юго-востоке страны землетрясения не отразятся негативно на турпотоке.
Стало известно о планах ВСУ бросить на деблокаду Артемовска 80 тыс. бойцов
Киевское командование решило бросить на деблокаду Артемовска 80 тыс. бойцов
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Киевское командование стянуло в зону ответственности российских штурмовых отрядов группировку численностью 80 тыс. солдат для нанесения фланговых ударов в направлении Северска, сообщают военкоры с места событий.
Так, у Попасной сосредоточена ударная группировка в районе н. п. Звановка, Раздоловка, Веселая, а для второго флангового удара создается группировка у Константиновки, Торецка и Дылеевки. Две дополнительные формируются для наступления с севера и юга, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Как считают российские военные аналитики, ВСУ наращивают артиллерийскую группировку как советскими образцами, так и западной техникой, в том числе РСЗО HIMARS и американскими гаубицами М777.
Также известно, что ВСУ ежедневно теряют под Артемовском до 400 солдат, в связи с чем командование продолжает перебрасывать сюда батальоны территориальной обороны.
Ранее в Минобороны сообщили, что российские штурмовые отряды на Донецком направлении за минувшие сутки освободили в Артемовске два квартала.
Посол Британии потребовала отменить приговор Кара-Мурзе
Посол Британии Броннерт потребовала отменить приговор Кара-Мурзе
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Глава британского посольства в России Дебора Броннерт потребовала отменить приговор российского суда политику Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом).
Кара-Мурза является британским подданным, также у него есть гражданство России и вид на жительство в США, передает РИА «Новости».
Приговор в 25 лет заключения Броннерт назвала шоком. Британское посольство выразило поддержку семье политика и потребовало его освобождения.
Между тем посол России в Лондоне Андрей Келин вызван в МИД Великобритании после оглашения приговора Кара-Мурзе. Об этом сообщается на сайте британского правительства, там же приговор называется «политически мотивированным».
Британский МИД осудил решение российского суда. В Лондоне заявили, что это якобы противоречит «обязательствам России по правам человека».
Министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли заявил, что Британия продолжит поддерживать семью Кара-Мурзы и призывать к его немедленному освобождению.
Напомним, в понедельник Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, а также распространении фейков о российской армии.
В Пентагоне назвали сроки поставок F-16 Украине
Замглавы Пентагона Каль: США понадобится полтора года на поставку Украине истребителей F-16
США понадобится полтора года для того, чтобы поставить Украине F-16, если будет принято соответствующее решение, заявил заместитель министра обороны США Колин Каль.
Каль в ходе онлайн-выступления, организованного Foreign Policy, отметил, что США могли бы потратить все деньги на F-16, тогда эти самолеты прибыли бы в течение полутора лет, начиная с текущего момента, передает РИА «Новости».
По его словам, даже в случае решения Вашингтона отправить Киеву эти истребители, они бы не помогли Украине в весенних и летних наступательных операциях.
Ранее командующий ВВС Украины Николай Олещук заявил, что Киев не может решить проблемы без поставок F-16, так как российская авиация превосходит украинскую.
В феврале главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил о необходимости поставок истребителей стране, но президент США Джо Байден исключил передачу Киеву F-16.
В Нью-Йорке обнаружили секретный участок полиции Китая
Минюст США: В Нью-Йорке обнаружили секретное отделение полиции Китая, двое его сотрудников арестованы
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Соединенные Штаты нашли «секретный участок» китайской полиции в Нью-Йорке и арестовали двух его сотрудников, заявило министерство юстиции США.
Представитель министерства на пресс-конференции обвинил подозреваемых в оформлении официальных китайских документов и оказании других «правительственных услуг», а также в преследовании диссидентов, передает РИА «Новости».
Как указал он, подозреваемые работали сообща над созданием полицейского участка в Чайна-тауне на Манхэттене от имени национальной полиции китайского правительства. По его словам, участок функционировал с февраля 2022 года, а его сотрудники были «жителями Нью-Йорка».
Представитель министерства отметил, что США не нужны секретные полицейские участки в «великом городе». Он призвал живущих в Нью-Йорке китайцев без опаски обращаться в американские правоохранительные органы.
Кроме того, прокурор США по восточному округу Нью-Йорка Бреон Пис заявил, что США предъявили обвинения 34 офицерам полиции КНР, которые входят в оперативную группу, именуемую рабочей группой «спецпроекта 912». По его словам, это не обычная полиция, она не защищает людей и не борется с преступлениями, а наоборот, совершает преступления.
По словам представителя американской юстиции, указанные лица обвиняются в преследовании демократических активистов и диссидентов, находящихся за пределами КНР, в том числе в Нью-Йорке.
Адвокат раскрыл схему хищения денег со счетов Митволя в ОАЭ
Адвокат Митволя подтвердил, что со счета клиента была похищена «значительная сумма»
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Адвокат председателя совета директоров АО «Красноярский трест инженерно-строительных изысканий» Олега Митволя, арестованного по обвинению в хищении 900 млн рублей при строительстве красноярского метро, подтвердил, что со счета одного из банков Дубая у его доверителя похищена «значительная сумма денег».
Как рассказал адвокат Александр Обозов, Митволь стал жертвой преступления со стороны группы лиц, занимающейся хищением с банковских счетов денежных средств граждан, оказавшихся под следствием, для которых доступ к их банковским счетам стали недоступными, чем и пользуются мошенники, передает ТАСС.
По словам юриста, в банк, расположенный в одном из арабских эмиратов, в котором у Митволя открыт банковский счет, явилась женщина и предъявила доверенность, нотариально удостоверенную одним из известных нотариусов Смоленска, на распоряжение всем движимым и недвижимым имуществом Митволя, якобы выданную им самим.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Военное следственное управление ГВСУ СК РФ по Красноярскому краю проверяет заявление Митволя о краже у него более 150 тыс. долларов со счета в одном из банков ОАЭ.
Напомним, в июне 2022 года сотрудники ФСБ задержали бывшего заместителя главы Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя в аэропорту Внуково при попытке вылететь в Дубай. В том же месяце Митволь заключил соглашение со следствием, однако Красноярский краевой суд отказался изменить меру пресечения бывшему заместителю главы Росприроднадзора.
В МИД пригрозили западным дипломатам выдворением за подрывную работу в России
Захарова: Занимающиеся подрывной деятельностью западные дипломаты будут выдворены из России
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Западным дипломатам, которые будут вовлечены в подрывную деятельность в России, грозит выдворение из страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ответе Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД, говорится, что любые действия США, Британии и Канады, других недружественных стран, присоединившихся к оголтелой русофобии англосаксов, направленные на разжигание розни и вражды в обществе, будут пресекаться самым решительным образом, а вовлеченные в эту подрывную работу дипломаты – выдворяться из России, передает ТАСС.
Она также подчеркнула, что заявления послов США, Канады и Великобритании после приговора публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в России иноагентом) являются вмешательством во внутренние дела РФ.
Ранее Захарова прокомментировала посещение оглашения приговора Владимиру Кара-Мурзе иностранными дипломатами, отметив, что после того как послы США и Британии освоили ступеньки Мосгорсуда, им надо посетить ступеньки МИДа, чтобы вспомнить, чем должны заниматься дипломаты.
Умер актер из фильма «Обитаемый остров» Юрий Ашихмин
Актер из фильма «Обитаемый остров» Юрий Ашихмин скончался на 61-м году жизни
Актер из фильма «Обитаемый остров» Юрий Ашихмин скончался на 61-м году жизни сообщила знакомая скончавшегося Алла Вагина.
По словам Вагиной, Ашихмин умер 13 апреля, передает RT.
Ашихмин снялся в целом ряде различных кинокартин. Так, например, он снимался в «Пленники удачи», «Хрусталев, машину!», «Юрьев день», «На игре», «Воровка» и т. д. Также принял участие и в работе над лентой Федора Бондарчука «Обитаемый остров», где сыграл Плешивого.
Эксперты: Глобальному Югу надоело, что Запад тратит деньги МВФ на Украину
Эксперт Волхонский: Глобальному Югу надоело, что Запад тратит деньги МВФ на Украину
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Государства глобального Юга недовольны политикой двойных стандартов западных стран в части финансовой помощи развивающимся странам. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказали политологи Станислав Ткаченко и Борис Волхонский. Ранее стало известно, что выделение 15 млрд долларов Украине по линии МВФ вызвало гнев глобального Юга.
«Транш Международного валютного фонда был предоставлен Украине в нарушение всех внутренних правил и процедур. Это говорит если не об утрате МВФ своей репутации в целом, то уж точно о максимальной политизации структуры», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Страны глобального Юга часто кредитуются в МВФ. Однако эти займы выдаются под большой процент и с рядом дополнительных условий. Развивающимся государствам дают максимум несколько сотен миллионов долларов. Сумма в 15 млрд долларов, предоставленная Украине, по их меркам огромна. Кроме того, этот транш выделен практически без каких-либо гарантий возврата. Яркий пример политики двойных стандартов США. Поэтому гнев стран глобального Юга оправдан», – акцентирует эксперт.
«Государствам глобального Юга надоело, что деньги тратят в пустоту, вместо того чтобы направить их на решение более серьезных и значимых проблем. Сегодня в целом центр тяжести мировой политики и экономики переносится в Азию, поэтому растет важность мнений государств региона по всем вопросам, включая, например, и украинский кризис», – добавил доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский.
«Кроме того, глобальный Юг серьезно влияет на голосование в ООН. Так как у стран нет единой позиции и каждая придерживается своего мнения, их роль становится все более и более весомой. В связи с этим обостряется и борьба за их лояльность», – полагает собеседник.
Ранее стало известно, что выделение Международным валютным фондом транша более чем в 15 млрд долларов Украине вызвало гнев у глобального Юга. Об этом заявил колумнист Bloomberg Михир Шарм. По его словам, это недовольство становится фоном для весенних совещаний Всемирного банка и МВФ, а также является серьезной проблемой для западных стран, поскольку его попытки помочь Украине только усугубляют ситуацию.
О выделении Киеву 15,6 млрд долларов по линии МВФ стало известно в конце марта. Сообщалось, что средства планируется направить на удовлетворение срочных финансовых потребностей, указали в организации. Кроме того, отмечалось, что это крупнейший кредит для Украины и первый большой пакет финансирования от МВФ для страны, участвующей в конфликте.
Накануне этого события глава МВФ Кристалина Георгиева пожаловалась на несправедливое распределение благ между странами. Кроме того, она призвала диверсифицировать глобальные цепочки поставок, а также обеспечить их большую защиту. Эти заявления были сделаны на фоне недовольства государств глобального Юга Западом в вопросах распределения вакцин от коронавируса и возмещения ущерба от последствий климатических изменений. Россия указывала, что в рамках продуктовой сделки лишь мизерная часть попадает в бедные страны.
Ранее газета ВЗГЛЯД пришла к выводу, что Китай и Бразилия возглавят глобальный Юг в борьбе с Западом.
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В Пентагоне назвали продолжительность боевых действий на Украине
Замминистра обороны США оценил вероятность переговоров России и Украины
Переговоры Москвы и Киева не неизбежны, заявил замминистра обороны США по политическим делам Колин Каль.
Возможность переговоров не неминуема, боевые действия, вероятнее всего, продлятся несколько месяцев, заявил Каль в интервью Foreign Policy, передает ТАСС.
Обе стороны пытаются достичь преимущества на поле боя, добавил он.
Ранее Washington Post сообщало, что в «секретных документах» Пентагона, которые якобы утекли в Сеть, указывалось на малую вероятность начала мирных переговоров между Москвой и Киевом в 2023 году.