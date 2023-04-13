В МИД заявили о возрастающих рисках военного столкновения с НАТО

Российские войска поразили пытавшиеся пробиться в Артемовск резервы ВСУ

В районе Артемовска на Донецком направлении штурмовые отряды «Вагнер» овладели тремя кварталами. Подразделения ВДВ сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии Южной группировки войск поражены резервы противника, пытавшиеся пробиться в Артемовск со стороны Часова Яра и Богдановки, а также подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ у Константиновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За минувшие сутки в этом районе российской авиацией совершены восемь вылетов самолетов, ракетными войсками и артиллерией выполнены 52 огневые задачи.

Потери противника составили более 245 военнослужащих, танк, бронетранспортер, две бронемашины, три пикапа, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20 и три пусковые установки РСЗО «Град», сообщил Конашенков.

Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ возле Першотравневого и Берестового Харьковской области, Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР).

Рядом с Синьковкой и Кисловкой Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

За последние сутки на этом направлении ликвидированы более 30 военнослужащих, а также польские самоходные артиллерийские установки Krab и американская Paladin, отчитались в Минобороны.

Ударами штурмовой авиации группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника недалеко от пунктов Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва ЛНР, Григоровка и Терны Донецкой народной республики (ДНР). За прошедшие сутки на этом направлении уничтожены более 80 военнослужащих, четыре бронемашины и гаубица Д-20.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск « Восток » нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара ДНР, Гуляйполя и Орехова Запорожской области. Кроме того, возле Орехова уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, перечислили в Минобороны.

В районах Павловки и Новоселки ДНР пресечена деятельность двух ДРГ противника. За прошедшие сутки на этих направлениях уничтожены до 180 военнослужащих, 11 автомобилей, гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за последние сутки ликвидированы порядка 50 военнослужащих, три бронемашины. Кроме того, под Отрадокаменкой Херсонской области уничтожен склад военно-технического имущества 121-й бригады теробороны.

Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 94 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 117 районах, подытожили в оборонном ведомстве.