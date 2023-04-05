Кремль: Россия сделает все для обеспечения безопасности из-за вступления Финляндии в НАТО

Россия сделает все необходимые шаги для обеспечения своей безопасности из-за угрозы, возникшей в связи с вступлением Финляндии в НАТО, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, вступление Финляндии в НАТО обязывает Москву принимать необходимые меры для ребалансировки системы безопасности, передает ТАСС.

Песков добавил, что не сможет в данный момент обозначить конкретные шаги, которая Москва намерена предпринять.

«Для этого потребуется определенное время, это не единоразовый акт, а процесс, растянутый по времени. Но все, что необходимо для обеспечения нашей безопасности, будет сделано», – заверил представитель Кремля.

Также Песков отметил, что вступление Финляндии в НАТО – событие, которое не вносит вклад в дело укрепления стабильности, безопасности и предсказуемости на Европейском континенте.

До этого замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что Россия откалибрует свои действия в зависимости от изменения обстановки после вступления Финляндии в военный блок.

Напомним, Финляндия во вторник была официально включена в состав Североатлантического альянса.

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