Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины

Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Тревогу объявили одновременно в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, передает РИА «Новости».

Вместе с тем, глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец заявил, что в результате прилета двух снарядов были повреждены пустые склады, пожар уже ликвидировали.

Ранее российская тактическая авиация сбросила авиационные бомбы по местам скопления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области.