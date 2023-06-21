Сенаторы одобрили закон, разрешающий призывать на службу по контракту граждан с судимостью

Сенаторы одобрили закон о возможности призывать на военную службу по контракту граждан с судимостью, кроме совершивших тяжкие преступления, в период военного положения.

В документе говорится, что разрешается призывать на службу, «совершивших преступления небольшой и средней тяжести и отбывшими наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена», передает РИА «Новости».

Особенности заключения таких контрактов будет определять Минобороны. Закон предполагает заключение контрактов с ВС России во время мобилизации и военного времени.

Основанием для увольнения будет служить окончание периода мобилизации, отмена военного положения или завершение военного времени.

Ранее сообщалось, что в России решили внедрить программу обучения детей по минно-взрывным травмам.