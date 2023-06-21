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21 июня, среда | Последнее обновление — 14:35 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ за сутки потеряли на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 200 военных и восемь танков
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В 82-ю годовщину вступления нашего народа в самую страшную в истории войну надо попытаться понять, можно ли вообще подготовиться к будущей войне. Тем более, что ни та война, ни нынешняя СВО, определенно не станут последними в истории нашей страны.
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После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее плотина ГЭС была разрушена в результате ударов ВСУ
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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В России решили внедрить программу обучения детей по минно-взрывным травмам
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Фонд защиты детей совместно с Минобороны разрабатывает программу просвещения для несовершеннолетних по минно-взрывным травмам, сообщила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская.
По ее словам, намечен план мероприятий, готовится программа просвещения для детей по минно-взрывным травмам и вообще по минам, передает ТАСС.
Фальковская пояснила, что риски таких проблем ожидаются после освобождения территорий в рамках спецоперации.
Она также рассказала, что в данный момент Московский государственный психолого-педагогический университет готовит программу по комплексной психолого-педагогической реабилитации детей – свидетелей военных действий.
«Дети, которые вынуждены находиться в укрытиях, причем это и дети в новых субъектах, и те, которые проживают на приграничных территориях. Значительная часть задач носит упреждающий профилактический характер, это говорит о том, что мы будем работать не только на устранение последствий, но и будем вкладываться в недопущение и нивелирование угроз», – заключила Фальковская.
Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова и Общественный совет обозначила основные результаты деятельности за полтора года, и выстроили планы на ближайшую перспективу.
На Украине рассказали о «бешенном сопротивлении» во время контрнаступления
Минобороны Украины сообщило о «бешенном сопротивлении» при контрнаступлении
ВСУ при контрнаступлении столкнулись со сложностями и «бешенным сопротивлением», заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
По ее словам, люди хотят, чтобы было быстро как в кино, но контрнаступление не завершится через два часа.
«Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с бешеным сопротивлением», – написала Маляр в Telegram-канале.
Она попросила не измерять успех контрнаступления населенными пунктами, но конкретные критерии эффективности не назвала.
Ранее на встрече с военкорами президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ в ходе наступления несут большие потери, ни на одном из направлении успеха нет.
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Первый российский военный получил 1 млн рублей за уничтожение танка Leopard
Российский военнослужащий Андрей Кравцов получил 1 млн рублей за уничтожение танка Leopard
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Сенатор Александр Карелин вручил российскому военнослужащему Андрею Кравцову сертификат на 1 млн рублей за уничтожение в ходе спецоперации немецкого танка Leopard, сообщает Минобороны России.
«Российскому военнослужащему Андрею Кравцову, уничтожившему в ходе боя танк Leopard, вручена денежная премия в размере 1 млн рублей», – сообщило Минобороны в Telegram, уточнив, что премия учреждена фондом предпринимателей «Забота Сибири».
Сертификат Кравцову, который находится в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. Вишневского, передал сенатор от Новосибирской области, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.
«Эти замечательные доплаты для тех, кто наносит ощутимый урон противнику, плюсом к тому, что делает государство. Именно плюсом. Ни в коей мере не взамен. У нас договоренности. Мы в координации с министерством обороны делаем это по согласованным представлениям», – отметил Карелин.
В Минобороны также подчеркнули, что данные выплаты военнослужащим являются дополнительными к выплачиваемым оборонным ведомством за личное уничтожение или захват военной техники противника.
На прошлой неделе звезды российского шоу-бизнеса массово поддержали идею премировать бойцов за уничтожение переданных Украине танков Leopard. Певцы Николай Басков и Григорий Лепс заявили, что готовы платить по 1 млн рублей за них. После этого Минобороны огласило выплаты за уничтожение украинской военной техники.
Союз предпринимателей «Забота Сибири» объединил всех, кто вышел с инициативой создать из личных средств фонд для дополнительного поощрения военнослужащих, участвующих в СВО, за уничтожение тяжелой военной техники противника западного производства.
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Клишас: Закон об освобождении от ответственности контрактников не коснется ЧВК «Вагнер»
Сенатор Клишас заявил, что закон об освобождении от уголовной ответственности контрактников не отразится на ЧВК «Вагнер»
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Одобренный во вторник законопроект, освобождающий от уголовной ответственности участников военной операции, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, не коснется членов ЧВК «Вагнер», сообщил сенатор Андрей Клишас.
Клишас подчеркнул, что законопроект касается только тех, кто заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России, на ЧВК он не распространяется. «Как недавно отметил президент, взаимоотношения ЧВК и Минобороны должны быть урегулированы надлежащим образом», – пояснил сенатор «Парламентской газете».
По его словам, это позволит рядовым бойцам пользоваться социальными и иными гарантиями, предоставляемыми государством.
В то же время Клишас сообщил, что власти разработают специальную процедуру отбора кандидатов, которая позволит не допустить в зону спецоперации тех, кто там находиться не должен. Эта процедура, а также порядок взаимодействия командиров воинских частей со следственными органами будет определяться совместными решениями Минобороны, Минюста,СК и Генпрокуратуры, указал сенатор.
Представитель Совфеда не стал прогнозировать число граждан, которые захотят отправиться а СВО, но отметил, что власти регулярно получают обращения заключенных с просьбой разрешить им отправиться в зону спецоперации. «Предлагаемые изменения позволят совершившим преступление лицам проходить военную службу в зоне СВО и так реабилитироваться в глазах общества», – добавил Клишас.
Днем ранее российские парламентарии одобрили в третьем итоговом чтении законопроект, позволяющий гражданам с судимостью, а также признанным ограниченно годными к военной службе заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах России.
Пушилин сообщил об увеличении числа сдающихся в плен солдат ВСУ
Пушилин заявил, что солдаты ВСУ все чаще сдаются в плен российским военным
Военнослужащие Вооруженных сил Украины в последнее время стали чаще сдаваться в плен российским силам, поскольку начали узнавать о гуманном отношении к тем, кто сдается, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, раньше сдаваясь в плен, украинские военные «прощались с жизнью», потому что у них «очень промыты мозги». Теперь они все чаще знают, что российские силы оказывают медицинскую помощь и «соблюдают человеческое отношение», передает ТАСС.
«У них развенчивается миф, что здесь с ними будет что-то плохое… Количество сдающихся в плен кратно увеличилось», – сказал Пушилин.
Он также сообщил, что военнослужащие украинской армии, которых Киев направил атаковать позиции российских сил в начале июня, проходили обучение в Великобритании, Дании и Испании.
По его словам, «сейчас удалось с пленными пообщаться» и понять, что против российских сил в июне были брошены военные, которые проходили обучение в Великобритании, Испании и Дании. «Вот это подтянулись, они на великоновоселковском направлении», – сказал Пушилин.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, активизация боевых действий в ходе украинского контрнаступления привела к тому, что не желающие воевать и участвовать в «мясных штурмах» солдаты ВСУ вновь начали сдаваться в плен. Однако бросивших оружие украинцев могло быть больше, считают военные эксперты. Но для этого России необходимо предпринять ряд мер как военного, так и агитационного характера.
Госдума освободила некоторых бойцов спецоперации от уголовной ответственности
Госдума одобрила законопроект об освобождении некоторых бойцов спецоперации от уголовной ответственности
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Российские парламентарии приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект, гарантирующий освобождение от уголовной ответственности для лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России в период мобилизации, военного положения или в военное время.
Документ внесен группой парламентариев во главе с председателями комитетов Госдумы и Совфеда по госстроительству Павлом Крашенинниковым и Андреем Клишасом 13 июня. Первое чтение состоялось 14 июня, передает ТАСС.
Законопроект подразумевает, что лица, совершившие преступления небольшой и средней тяжести, призванные на службу по мобилизации или заключившие контракт с Вооруженными силами, освобождаются от уголовной ответственности со дня увольнения со службы или получения госнаграды. Аналогичный порядок прописывается и в отношении осужденных, приговоры по делам которых вступили в законную силу.
Ранее российские парламентарии одобрили в третьем, итоговом чтении законопроект, позволяющий гражданам с судимостью, а также признанным ограниченно годными к военной службе, заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах России.
Военный эксперт: Налетами дронов Украина прощупывает работу ПВО Москвы для будущих ударов
Эксперт Климов: С помощью дронов Украина прощупывает работу ПВО в Подмосковье для будущих ударов
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Отправляя беспилотники к российской столице, ВСУ пытаются изучить работу нашей системы ПВО для нанесения более серьезного ущерба. Для противодействия нам необходимо активнее использовать РЛС на авиации. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Максим Климов. Ранее стало известно, что в Московской области сбиты три украинских БПЛА.
«Совершенно очевидно, что эти пролеты беспилотников нужны ВСУ для исследования местности. Я совершенно не сомневаюсь в том, что трасса и время этого действия были завязаны на спутники для отслеживания работы нашей ПВО. Примерно то же самое было на авиабазе Хмеймим в Сирии. Так противник делает акцент не на нанесении ущерба здесь и сейчас, а на расширении своих возможностей для последующих ударов», – сказал военный эксперт Максим Климов.
«Тот факт, что беспилотники дошли почти до Алабино – тревожный знак. Безусловно, мы применяем различные средства радиоэлектронной борьбы, раз эти аппараты все-таки падают. Но несмотря на то, что наша ПВО достаточно современная и эффективная, задача по противодействию БПЛА не решается исключительно наземными комплексами», – рассуждает собеседник.
«Нам необходимо внедрять полноценную авиационную составляющую для борьбы с дронами. Тут могут пригодиться аэростаты. Кроме того, наш ОПК обладает достаточно серьезными наработками по части радиолокационных станций, способных хорошо выявлять и обезвреживать такие объекты. Их можно устанавливать даже на гражданские самолеты и сбивать беспилотники», – отметил Климов.
«Производственных мощностей для того, чтобы нарастить производство таких станций, у нас более чем достаточно. И речь идет не о какой-то одной конкретной фирме, а о нескольких. То есть будет формироваться здоровая конкуренция и процесс их развития пойдет быстрее», – заключил он.
Ранее Министерство обороны сообщило о пресечении попытки Украины осуществить террористическую атаку по объектам в Московской области с помощью трех беспилотников. Об этом сказано в официальном Telegram-канале ведомства. Подчеркивается, что все дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Беспилотники сбили в поле в районе деревни Лукино, а также в районе дислокации Таманской дивизии в Московской области. В настоящий момент на месте происшествия работают спецслужбы. Обломки дронов найдены. Их планируется отправить на экспертизу.
В результате работы РЭБ БПЛА потеряли управление и потерпели крушение. Пострадавших и разрушений на земле нет. Как отмечает губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале, два аппарата упало в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец на подлете к складам воинской части.
Напомним, в конце мая Украина ударила по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. Как отметил тогда президент Владимир Путин, система противовоздушной обороны Москвы сработала удовлетворительно.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала об инциденте и целях, которые преследовались ВСУ в рамках операции.
Российские военные успешно отразили наступление ВСУ на Кременную и Лисичанск
Военный эксперт Марочко рассказал об успешном отражении атак ВСУ на Кременную и Лисичанск в ЛНР
Российские военнослужащие последние трое суток успешно отбивают все атаки Вооруженных сил Украины на Кременную и Лисичанск в ЛНР, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он уточнил, что последние трое суток украинские военные пытаются пойти в наступление на Кременную и Лисичанск, но прорвать российские линии обороны так и не могут, передает ТАСС.
Марочко добавил, что ВСУ несут потери в живой силе и технике, украинские военные вынуждены возвращаться на свои позиции. Основные удары противник наносит из районов населенных пунктов Белогоровка, Серебрянка, Терны, Торское, Ямполь.
Ранее Марочко сообщил, что украинские военнослужащие по приказу Киева совершают дистанционное минирование немецкими противотанковыми минами для сдерживания российских военных на Купянском направлении.
Эксперт: ВСУ новой атакой БПЛА на Москву пытались перебить провал контрнаступления
Авиаэксперт Гусаров: ВСУ пытались устроить новую пиар-акцию с налетом дронов на Москву
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ВСУ надеялись, что дроны долетят до Москвы. Очередная пиар-акция нужна противнику, чтобы перебить неудачи контрнаступления. Однако ВС РФ вновь сработали слаженно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее Министерство обороны сообщило о предотвращении атаки трех беспилотников в Подмосковье.
«С помощью подобных атак ВСУ в первую очередь хотят достичь определенного морально-информационного эффекта: запугать россиян, приободрить украинцев. Противник перешел в контрнаступление, но особых успехов на фронте до сих пор не достиг. В связи с этим необходима большая пиар-акция, которая создала бы очередную «перемогу», – сказал главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
«ВСУ не просто так запускают небольшие группы беспилотников. За счет пролета на малой высоте аппараты сложно обнаружить в районе границ, а уж в лесистой местности и подавно. Но как только дрон подлетает к территории стратегических объектов, где стоит система РЭБ, он тут же уничтожается», – отмечает собеседник.
«Покрыть специальными вышками всю страну не получится – так можно заглушить сигналы собственной электроники. К тому же это было бы очень дорого. Более того, системы РЭБ не гарантируют, что аппарат, скажем, не упадет на какие-то жилые объекты. Когда дрон выходит из строя, он становится неуправляемым и может пролететь внушительное расстояние перед падением», – рассуждает эксперт.
«В настоящий момент наши ВС справляются достаточно неплохо. Конечно, нам есть над чем работать, но противодействие БПЛА – относительно новый опыт в истории человечества. Некоторые ошибки попросту неизбежны», – резюмирует Гусаров.
Ранее Министерство обороны сообщило о пресечении попытки Украины осуществить террористическую атаку по объектам в Московской области с помощью трех беспилотников. Об этом сказано в официальном Telegram-канале ведомства. Подчеркивается, что все дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Беспилотники сбили в поле в районе деревни Лукино, а также в районе дислокации Таманской дивизии в Московской области. В настоящий момент на месте происшествия работают спецслужбы. Обломки дронов найдены. Их планируется отправить на экспертизу.
В результате работы РЭБ БПЛА потеряли управление и потерпели крушение. Пострадавших и разрушений на земле нет. Как отмечает губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале, два аппарата упало в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец на подлете к складам воинской части.
Напомним, в конце мая Украина ударила по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. Как отметил тогда президент Владимир Путин, система противовоздушной обороны Москвы сработала удовлетворительно.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала об инциденте и целях, которые преследовались ВСУ в рамках операции.
Служба правопорядка ВСУ задержала троих военных за отказ сражаться на технике НАТО
Военный эксперт Марочко: Служба правопорядка ВСУ задержала троих механиков-водителей за отказ сражаться на технике НАТО
Военная служба правопорядка Вооруженных сил Украины задержала троих механиков-водителей одного из механизированных подразделений ВСУ, отказавшихся воевать на бронетехнике производства стран Североатлантического альянса, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Трое военнослужащих механизированного подразделения были задержаны в районе населенного пункта Ямполь в ДНР. Они отказались выполнять приказ о выдвижении в район сосредоточения на бронетехнике производства стран НАТО, передает ТАСС.
Кроме того, по словам Марочко, задержанных механиков-водителей обвиняют в преднамеренной порче машин, поскольку «в топливной системе обнаружены следы засорения, занесенного в обход фильтров, предназначенных для очистки».
Ранее Марочко сообщил, что российские военнослужащие последние трое суток успешно отбивают все атаки Вооруженных сил Украины на Кременную и Лисичанск в ЛНР.
ФСБ задержала жителя Хабаровского края за госизмену
ФСБ задержала жителя Хабаровского края из-за финансирования ВСУ криптовалютой
Сотрудники ФСБ задержали жителя Хабаровского края по подозрению в госизмене в виде финансирования ВСУ через криптовалюту, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
Согласно информации ведомства, житель Советско-Гаванского района Хабаровского края оказался причастен к совершению госизмены в форме оказания финансовой помощи ВСУ, передает ТАСС.
Специалисты ФСб установили, что задержанный совершал переводы личных денежных средств через третьих лиц, проживающих на территории Украины, на счет иностранного благотворительного фонда для приобретения ВСУ БПЛА, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования.
Возбуждено уголовное дело по факту госизмены, которая грозит лишением свободы на срок от 12 до 20 лет, а с апреля этого года – до пожизненного лишения свободы.
Накануне уголовное дело о госизмене возбудили в отношении женщины, которую подозревают в сборе информации о сотрудниках управления ФСБ, военных и энергетических объектах Мордовии и попытке передать связанные с СБУ данные организации.
ВСУ за сутки потеряли на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 200 военных и восемь танков
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За последние сутки ВСУ продолжили попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В районе Времевского выступа оперативно-тактической и армейской авиацией нанесены удары по подразделениям ВСУ около Новодонецкого, Сторожевого Донецкой народной республики (ДНР) и Левадного Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате огневого поражения уничтожены танк, машина пехоты и три бронемашины.
На Запорожском направлении мужественными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации отражены две атаки подразделений усиленных танками 65-й механизированной бригады ВСУ возле Новоданиловки и Яблоково Запорожской области, отчитались в Минобороны.
Нанесено огневое поражение колоннам резервов противника, выдвигавшимся в направлении пунктов Каменское и Лобковое Запорожской области, а также скоплению живой силы и техники у Белогорья Запорожской области.
Под Дорожнянкой, Мирным и Гуляй Полем Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), сообщил Конашенков.
Потери противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за последние сутки составили до 200 военнослужащих, восемь танков, шесть машин пехоты, 13 бронемашин, три автомобиля, две гаубицы Д-20, гаубица «Мста-Б», самоходная артустановка «Гвоздика» и боевая машина РСЗО «Град», подытожили в оборонном ведомстве.
Пушилин сообщил об атаке украинских дронов на Донецк
Пушилин: Два беспилотника ВСУ атаковали Донецк, один попал в церковь
Два беспилотных летательных аппарата ВСУ атаковали Донецк, один попал в жилой дом, а второй – в церковь, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Он уточнил, что один из дронов угодил в квартиру жилого дома, второй беспилотник ударил по храму Петра и Февронии в Ленинском районе Донецка, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что украинские войска применили для удара по остановке в Кировском районе Донецка реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS.
Прошло первое заседание группы по законотворчеству совета фонда «Защитники Отечества»
Секретарь Генсовета «Единой России» и руководитель рабочей группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак, председатель фонда Анна Цивилева, а также представители Госдумы, Совфеда и профильных министерств провели первое заседание группы по законотворчеству наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества».
На заседании обсуждались законопроекты о социальных гарантиях ветеранам и участникам спецоперации, а также о страховых выплатах, дополнительной защите прав бойцов.
«Ряд законопроектов, которые отражены в ежемесячных докладах рабочей группы по спецоперации президенту, внесены в Госдуму и направлены на отзыв в правительство, зависли. Причина в отсутствии консолидированной позиции федеральных органов исполнительной власти», – отметил Турчак.
Он напомнил, что российский лидер Владимир Путин уже подписал закон рабочей группы о праве участников и ветеранов спецоперации и членов их семей на бесплатную юридическую помощь.
Кроме того, приняты законодательные инициативы о распространении статуса ветерана боевых действий на ополченцев, воевавших за Донбасс с мая 2014 года, освобождении участников СВО от уплаты госпошлины при восстановлении документов, упрощении порядка признания участников СВО пропавшими без вести и погибшими, распространении права на кредитные каникулы на всех созаемщиков участников специальной военной операции и списании кредитных обязательств погибшего или получившего тяжелую инвалидность участника СВО с его родителей-созаемщиков.
«Во втором и третьем чтении приняты наши поправки, которые включают ветеранов СВО в специальную 10% квоту при поступлении в вузы. В конце прошлого года по нашей инициативе в эту квоту были включены дети участников СВО, Герои России и полные кавалеры ордена Мужества. Этими же поправками ветераны получат возможность пройти бесплатное обучение на подготовительных курсах. А те, кто до участия в СВО обучался на платном отделении, смогут перевестись на бесплатное», – пояснил Турчак.
Он также добавил, что принята еще одна инициатива рабочей группы – дети участников спецоперации получат льготу на внеочередное зачисление в детские сады, школы и оздоровительные лагеря.
Как заметила Цивилева, очень важна разработка новых законодательных инициатив, чтобы эффективно помогать подопечным фонда.
«Со дня начала работы филиалов к нам в фонд поступают различные обращения от ветеранов и семей погибших. Содержание этих обращений показывает, что законодательная база для поддержки защитников Отечества требует дальнейшего совершенствования и настройки. Рассчитываю, что благодаря деятельности рабочей группы наблюдательного совета по законотворчеству мы сможем найти решения для имеющихся проблем и сделать так, чтобы помощь ветеранам оказывалась быстро и эффективно», – сказала она.
Так, на заседании речь шла о страховании добровольцев СВО. Чтобы они или члены их семей смогли получить страховые выплаты по государственному бюджетному страхованию, необходимо законодательно разрешить применение уже существующего порядка страхования, который действует в отношении мобилизованных и контрактников. Поправки подготовлены, их поддержали представители Минобороны и Минфина.
Еще одно законодательное изменение, которое получило поддержку министерств, касается тех, кто заключил контракт с Минобороны, участвует в СВО, но не находится непосредственно в зоне спецоперации. Например, ракетчики, которые выполняют задачи в Воронежской области, моряки, а также некоторых другие категории участников спецоперации. Из-за того, что они находятся вне зоны боевых действий, они не могут получить статус ветеранов боевых действий.
«Все инициативы основаны на конкретных запросах, их очень ждут люди. Рассчитываю, что мы сможем сблизить позиции и снять спорные моменты», – заключил Турчак.
Зеленский о неудачах контрнаступления: ВСУ продвигаются на поле боя так, как считают нужным
Президент Украины Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ происходит «медленнее, чем хотелось бы»
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Контрнаступление украинских сил происходит «медленнее, чем хотелось бы», но Киев не поддастся давлению извне и будет продвигаться на поле боя так, как считает нужным, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью корпорации Би-би-си.
«Некоторые считают, это как в голливудском кино, ожидают немедленных результатов. Но это не так», – заявил Зеленский Би-би-си.
По его словам, украинские силы проводят контрнаступление «медленнее, чем хотелось бы». Но Зеленский добавил, что ВСУ продолжат продвигаться на поле боя так, как считают нужным, несмотря на «попытки оказать давление» на киевские власти, передает ТАСС.
Одновременно он в очередной раз заявил, что Киев не согласится на переговоры с Москвой и не пойдет на замораживание конфликта, «потому что война – это бесперспективное развитие для Украины».
Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ при контрнаступлении столкнулись со сложностями и «бешенным сопротивлением».
Президентский фонд культурных инициатив объявил о начале приема заявок на грантовый конкурс
Президентский фонд культурных инициатив в среду начинает прием заявок на первый в 2023 году специальный грантовый конкурс, претендовать на поддержку могут некоммерческие организации, в том числе муниципальные коммерческие организации и индивидуальные предприниматели.
Уточняется, что творческие инициативы должны соответствовать тематическим направлениям конкурса.
Так, приветствуются проекты «Гордимся героями и достижениями России» о воинах, ополченцах, людях труда – героях нашего времени и героях прошлого, а также истории ярких достижений великой страны.
Ожидаются творческие проекты, поддерживающие защитников страны в ходе специальной военной операции «Победа будет за нами!».
Также участники могут защитить проекты, направленные на гармонизацию отношений между людьми разных поколений, национальностей и конфессий, сохранение традиций согласия, совместного творчества и развития «Сила согласия».
Другим направлением стали межрегиональные проекты «Новые возможности», направленные на поддержку партнерских связей новых регионов с субъектами и городами всей России с использованием открывающихся возможностей единого культурно-образовательного и просветительского пространства для самореализации творческих людей. Кроме того, ожидаются проекты «Народное единство», направленные на укрепление российских духовно-нравственных ценностей, усиление цивилизационного влияния Русского мира, популяризацию и сохранение общероссийской культурной идентичности, единства и сплоченности России.
По информации организатора, в день запуска конкурса 21 июня Фонд организует вебинар, посвященный правилам и особенностям участия в грантовом конкурсе, его проведет генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.
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