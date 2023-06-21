В России решили внедрить программу обучения детей по минно-взрывным травмам

Фонд защиты детей совместно с Минобороны разрабатывает программу просвещения для несовершеннолетних по минно-взрывным травмам, сообщила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская.

По ее словам, намечен план мероприятий, готовится программа просвещения для детей по минно-взрывным травмам и вообще по минам, передает ТАСС.

Фальковская пояснила, что риски таких проблем ожидаются после освобождения территорий в рамках спецоперации.

Она также рассказала, что в данный момент Московский государственный психолого-педагогический университет готовит программу по комплексной психолого-педагогической реабилитации детей – свидетелей военных действий.

«Дети, которые вынуждены находиться в укрытиях, причем это и дети в новых субъектах, и те, которые проживают на приграничных территориях. Значительная часть задач носит упреждающий профилактический характер, это говорит о том, что мы будем работать не только на устранение последствий, но и будем вкладываться в недопущение и нивелирование угроз», – заключила Фальковская.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова и Общественный совет обозначила основные результаты деятельности за полтора года, и выстроили планы на ближайшую перспективу.