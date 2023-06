Пропавших после крушения самолета детей нашли живыми в джунглях Колумбии Детский омбудсмен Мария Львова-Белова и Общественный совет обсудили планы на ближайшее будущее 10 июня 2023, 11:22 Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова и Общественный совет обозначила основные результаты деятельности за полтора года, и выстроили планы на ближайшую перспективу. В Общественный совет при уполномоченном по правам ребенка входят 151 деятеля общественного сектора, науки и сферы государственного управления. В ходе заседания Мария Львова-Белова отметила полезность и актуальность инициируемых Общественным советом обсуждений по проблемам в сфере детства. В прошлом году члены совета провели 29 установочных встреч. Среди тем – формирование позитивного информационного пространства для детей, безопасность детей на водных объектах в летний период, профилактика несчастных случаев и травматизма на детских площадках, гигиена и профилактика заболеваний несовершеннолетних и другие, говорится в сообщении на сайте уполномоченного по правам ребенка. Кроме того, члены совета занимаются подготовкой аналитических материалов, необходимых для детского омбудсмена и его аппарата. За прошлый год с учетом мнений экспертов Общественного совета аппарат детского омбудсмена сформировал 40 отзывов на законопроекты, что, по словам Львовой-Беловой, увеличивает прикладную эффективность Общественного совета. Также Мария Львова-Белова рассказала о работе по поддержке детей из новых регионов и приграничных территорий России. Она сообщила, что с начала СВО было отправлено 24 гуманитарных конвоя, более 12 тыс. человек получили адресную помощь. Кроме того, запущен благотворительный проект «Счастливое детство», который помогает детским социальным учреждениям в новых регионах в вопросах инфраструктуры и обучения специалистов. По словам уполномоченного, были проведены восемь интеграционных смен «Послезавтра» для 1537 подростков из новых и приграничных регионов, до конца года планируется провести еще столько же. В то же время, советник Уполномоченного при президенте России по правам ребенка Алексей Петров предложил экспертам принять участие в проекте «Послезавтра», например, при формировании и реализации образовательной программы смен. Ответственный секретарь Общественного совета Владимир Хромов в свою очередь сообщил, что разработаны проекты общественных поручений на второе полугодие 2023 года, которые будут направлены членам совета на финальную доработку. В общественных поручениях закреплен план деятельности рабочих групп. Результатами деятельности рабочих групп Общественного совета стратегических программ «Подростки России», «Страна для детей» и вопросов, касающихся образования, поделились их руководители – Майя Русакова, Урван Парфентьев и Елена Хавченко. В завершение встречи эксперты задавали вопросы, высказывали замечания и пожелания по дальнейшей работе. Мария Львова-Белова поблагодарила коллег за активное участие и конструктивный диалог и заявила, что открыта к взаимодействию и готова поддерживать инициативы членов Общественного совета. Украина выразила недовольство передачей пленных из Закарпатья Венгрии В МИД Украины вызвали посла Венгрии из-за передачи пленных из Закарпатья

Временный поверенный Венгрии на Украине отправился в МИД страны «для предметного разговора» о передаче Москвой Будапешту украинских пленных из Закарпатья, сообщил пресс-секретарь ведомства Олег Николенко. По его словам, правительство Украины не знало об идущих между Россией и Венгрией переговорах. «Из публичных заявлений вице-премьер-министра Венгрии мы узнали, что Россия передала Будапешту 11 украинцев венгерского происхождения», – передает ТАСС со ссылкой на пост Николенко в социальной сети. Пресс-секретарь уточнил, что поэтому «в МИД Украины сегодня был приглашен временный поверенный Венгрии для предметного разговора». От венгерской стороны Киев потребовал подробной информации о произошедшем, а также потребовал обеспечить доступ украинского консула к пленным. Ранее сообщалось, что украинских военнопленных из Закарпатья, где живет много этнических венгров, передали Венгрии при содействии РПЦ. Путин назвал потери ВСУ при контрнаступлении превышающими классические показатели

Ополченец Донецкой народной республики Роман Воробьев, сражавшийся за республику с 2014 года в составе батальона «Сомали», получил звание Героя России посмертно, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Гвардии капитана Романа Воробьева проводили в последний путь, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко зачитал указ президента Владимира Путина о присвоении Воробьеву звания Героя России, сообщил Пушилин в своем Telegram-канале. Пушилин отметил, что капитан начал свою службу в октябре 2014 года в возрасте 18 лет, все знали его по позывному Воробей. Он участвовал в боях за Донецкий аэропорт, поселки Спартак, Верхнеторецкое, Авдеевка, Пантелеймоновка, Коминтерново, Зайцево, Соханкок, города Горловка, Доломитное, Гольмовское, Луково, Приморское, Новомарьинка, Шевченко, Первомайское, Николаевка, города Мариуполь, Вторая Новоселовка, Пески, Водяное. В ходе битвы за Мариуполь лично уничтожил 10 единиц бронетехники ВСУ, минометный расчет, 50 боевиков нацбатальонов, пять зенитных установок и получил ранение. После этого вернулся в строй. Награжден званием Героя ДНР, а также орденом Мужества, Георгиевским крестом II–IV степеней, множеством орденов и медалей. Рогов: ВСУ идут в атаку на Запорожском направлении по своим трупам

ВСУ снова и снова пытаются пойти в атаку, каждую из которых ВС РФ пресекают. Противник несет огромные потери. При этом украинские военные оставляют раненых сослуживцев и не забирают убитых, сказал газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее на Запорожском направлении вновь активизировались боевые действия «На Запорожском направлении зафиксировано три основных волны, когда противник пытался пойти в наступление. И каждый раз ВСУ были отброшены назад. Максимум, которого смогли добиться украинские солдаты – продвижение на несколько сотен метров, понеся при этом ужасающие потери. Каждая новая атака превращалась в буквальном смысле в ходьбу по трупам и раненым», – рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Примечательно, что раненых сослуживцев противник не забирает. Все это превращается в страшное зрелище. Минувшей ночью ВСУ шли колоннами – от пяти до десяти единиц бронетехники, чаще всего БМП. В ответ их накрывала наша артиллерия, атаку удалось отбить. Украине еще предстоит подсчитать, сколько техники и людей они потеряли, но даже западная пресса признает, что цифры внушительные», – продолжает собеседник. «ВСУ применяют самую разную технику на этом направлении – это и танки Т-64 и Т-72, а также Leopard и прочее. Из западного у них больше всего бронетранспортеров и бронированных машин. Но прут они буквально на всем, что только есть», – акцентирует он. «Вместе с тем мы понимаем, что основная часть живой силы все еще находится в резерве. На Запорожское направление стянуто огромное количество штурмовых бригад. Надо признать, что по уровню подготовки и боевой слаженности – это новая элита ВСУ. Преимущественно все действия противника в рамках контрнаступления осуществляются на юге и юго-востоке – на Ореховском направлении, в сторону Токмака и выхода к Азовскому морю. Очевидно, это попытка перерезать наш сухопутный коридор в Крым», – добавил Рогов. «При этом сейчас в Запорожской области формируется народное ополчение. Соответствующее решение уже принято региональной властью, теперь идет набор желающих и различные организационные моменты. Нужно понимать, что у нас пока нет официально объявленной мобилизации, но жители хотят сами защищать родную землю», – рассказал он. «Именно поэтому они в качестве добровольцев подписывают контракты с Минобороны, ЧВК «Вагнер». Кроме того, запорожцы создавали батальон имени Павла Судоплатова, который позднее перешел в ведение оборонного ведомства. И вот следующая волна патриотов своей земли участвует в создании народного ополчения», – продолжил собеседник. «Основной функционал ополченцев – это патрулирование и охрана правопорядка в Запорожской области. Эта крайне важная задача сегодня. Вместе с тем для местных жителей это отличная возможность быть полезными в части охраны, защиты и освобождения родной земли. Идея вызревала давно и теперь наконец-то реализована», – заключил Рогов. Ранее стало известно об активизации боевых действий в Запорожской области вечером четверга. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале, что бои снова начались на участке между Ореховым и Токмаком. По его словам, украинские националисты «идут на верную смерть». Российские силы, подчеркнул Рогов, удерживают позиции в активной обороне. Накануне сообщалось, что российские войска сорвали планы вооруженных сил Украины по выходу к морю во время попытки наступления на Запорожском направлении, где противник бросил в атаку наиболее подготовленные подразделения. Об этом сообщил командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Иван Попов. По его словам, на прорыв российской обороны пошла 47-я механизированная бригада, так называемый стратегический резерв ВСУ. Попов рассказал, что российские войска поддержала авиация: за один вылет два вертолета практически уничтожали от пяти до семи танков и бронемашин противника. Генерал-майор отметил важную роль пехоты в отражении атаки ВСУ. Он заявил, что ей досталась самая тяжелая работа: это были солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры 70-го мотострелкового полка 42-й дивизии, заявил Попов. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что при наступлении на Запорожском направлении в ночь на четверг, 8 июня, ВСУ потеряли 30 танков. Атака ВСУ началась в 1.30 мск на Запорожском направлении силами 47-й механизированной бригады численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники, сказал глава ведомства. Разведка своевременно засекла противника, по нему нанесли превентивный удар силами артиллерии, авиации и противотанковыми средствами. На всех четырех направлениях ВСУ были остановлены, они отошли с большими потерями, указал министр. Российские военные в ночь на пятницу нанесли оружием большой дальности морского и воздушного базирования удар по складам с иностранными боеприпасами и военной техникой, все вооружение было уничтожено, сообщает Минобороны. Российские силы в ночь на пятницу нанесли групповой удар высокоточным оружием по складам, на которых хранились иностранные боеприпасы, вооружение и военная техника. Вся находившаяся на складе техника была ликвидирована, сообщает Минобороны в Telegram.

Таким образом, уточняет военное ведомство, нарушено снабжение украинских военных сил в районах ведения боевых действий. Ранее российская группировка войск «Восток» на двух направлениях в зоне проведения специальной военной операции уничтожила свыше 50 единиц бронетехники Украины, в том числе 21 танк. Минобороны показало ликвидацию западного танка вертолетом Ка-52

Турецкий банк Denizbank A. S. заявил о сохранности средств на счетах клиентов, которым пришло уведомление о списаниях. В банке произошедшее назвали техническим сбоем, передает ТАСС со ссылкой на головной офис банка. Техническая ошибка произошла в тот момент, когда банк проводил процедуру по неактивным счетам клиентов-нерезидентов с остатком на них менее 2 тыс. турецких лир. Техническая ошибка привела к сбоям в предоставлении уведомлений клиентам. «Все денежные средства на счетах наших клиентов находятся в сохранности», – сообщили в банке. Ранее сообщалось, что турецкий банк списал средства со счетов российских клиентов без предупреждения. В Сети появились фотографии уничтоженной на Запорожском направлении бронетехники НАТО

Силы РЭБ посадили три беспилотника ВСУ, летевших с боеприпасами ПГ-7Л в направлении Запорожской АЭС, сообщили в силовых структурах региона. Инцидент произошел утром 9 июня. После того как БПЛА посадили, были проведены их обследования специалистами-взрывотехниками. «В результате было принято решение об их уничтожении на месте», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение силовиков. Отмечается, что разрушений и пострадавших нет. Ранее сообщалось, что авиация России сбила украинские самолеты МиГ-29 и Су-25. Также в начале июня средствами радиоэлектронной борьбы посадили БПЛА на востоке Крыма. Охраняемый военными НАТО поезд со снарядами для Украины ограбили в Польше Wyborcz: Охраняемый военными НАТО американский поезд со снарядами для Киева ограбили в Польше 9 июня 2023, 14:08 Текст: Алина Власенко

Как заявил пресс-секретарь военной жандармерии Томаш Чуловский, правоохранители уже задержали троих подозреваемых. Это ранее судимые мужчины в возрасте 26, 34 и 39 лет. Теперь им грозит лишение свободы на срок до 10 лет. У подозреваемых изъяты ящики с украденными боеприпасами, ничего не пропало. Новости СМИ2 В Грузии задались вопросом «Что выиграет Украина от конфликта с Россией?» 9 июня 2023, 12:40 Текст: Дмитрий Александров ,

Бывший государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава предсказал тяжелую участь Украины после военного противостояния с Россией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. «Украина стала жертвой противостояния двух монстров – США и России, – сказал он телекомпании «Имеди». – Перемещенными стали 29 млн жителей Украины, 9 млн украинцев выехали в Европу, 60 тыс. снарядов ежедневно разрываются на Украине, уничтожена инфраструктура, а ситуация (прорыв плотины) на Каховской ГЭС – это экологическая катастрофа, которая угрожает и нам». По его словам, «вода вынесет много грязи на побережье Черного моря». «США и Евросоюз – кто из них сказал, давайте остановим эту войну? Нет, (они говорят), что Украина выиграет. А что выиграет Украина?», – задался вопросом Георгий Хаиндрава. В Сети распространили новые фото Дзюбы интимного характера

Итог конфликта на Украине будет зависеть от результатов президентских выборов в США в 2024 году, заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд в интервью The Financial Times. Олланд считает, что в случае избрания Дональда Трампа президентом США он остановит конфликт, и тогда Россия сохранит за собой все, что имеет на данный момент, передает ТАСС. Экс-президент Франции признал, что война обходится очень дорого Западу, а также отметил, что стала яснее вырисовываться форма нового геополитического порядка, в том числе за счет образования альянса России и Китая, бросивших вызов США. Также Олланд в интервью раскритиковал Эммануэля Макрона, который во время визита в Китай руководствовался только экономическими вопросами и «забыл про интересы Франции». Но бывший французский президент поддержал действующего в стремлении снизить зависимость ЕС от США. Он считает, что автономность Европы не должны быть привязана к НАТО. Ранее экс-президент Франции Олланд подтвердил слова Меркель о том, что Минские соглашения дали время усилить ВСУ. Исландия заявила о приостановке работы посольства в России

Исландское посольство в Москве остановит свою работу с 1 августа, заявили в министерстве иностранных дел Исландии в пятницу. Министерство иностранных дел Исландии вызвало посла России, чтобы проинформировать об этом решении, сообщили в ведомстве, передает ТАСС. Исландия также потребовала от России сократить «масштабы деятельности в Рейкьявике» и снизить статус дипломатического представительства. В МИД Исландии отметили, что приостановка работы посольства не является разрывом дипотношений. При возможности Рейкьявик возобновит его работу. Новости СМИ2 Райффайзенбанк ввел комиссию 50% за перевод долларов из других банков

Райффайзенбанк намерен ввести комиссию в 50% от суммы переводов физическим лицам в долларах из других банков с 20 июня, сообщили в пресс-службе финорганизации. В сообщении говорится, что с 20 июня 2023 года комиссия за зачисление средств из других банков (входящий перевод) в долларах США на счета физических лиц составит 50% от суммы перевода, но не более 500 долларов. В банке пояснили, что это вынужденная ограничительная мера в связи с изменением рыночных условий. Финорганизация порекомендовала клиентам использовать другие способы получения платежа, передает «Коммерсант». Отмечается, что новые условия не касаются входящих переводов, зачисляемых на счета юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и клиентов private banking. В мае Raiffeisenbank International, которая является материнской структурой российского Райффайзенбанка, прекратила корреспондентские отношения со всеми российскими банками, кроме «дочки». Ранее сообщалось, что руководство Raiffeisen Bank приняло решение о приостановке кредитования российских компаний, сочтя, что достаточно прокредитовал в этом году.