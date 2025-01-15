Байден упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия. Если бы в конце 2021 года он принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.0 комментариев
Forbes: На Украине прекратят формирование новых бригад ВСУ
Forbes: ВСУ прекратят создавать новые бригады из-за распада 155-й механизированной
На Украине решили отказаться от формирования новых бригад ВСУ, чтобы избежать повторения распада 155-й механизированной бригады, где дезертировало 1700 солдат, сообщило издание Forbes.
Из 5800 военнослужащих бригады около 1700 человек покинули свои посты, что привело к фактическому распаду подразделения, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes, передает РИА «Новости».
Экс подчеркивает, что теперь мобилизованные на Украине новобранцы будут отправляться в уже существующие бригады на дополнение их рядов, а не на создание новых подразделений. Такое изменение в стратегии направлено на предотвращение повторения аналогичных инцидентов, которые могут подорвать боеспособность украинской армии.
Напомним, 155-я бригада ВСУ имени Анны Киевской столкнулась с проблемами дезертирства из-за низкой мотивации и недостаточного оснащения.
Министерство обороны Франции сообщило, что «десятки» украинских солдат, проходивших обучение во Франции, дезертировали.
Сообщалось, что 1700 из 2300 обученных французами солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт.