Forbes: ВСУ прекратят создавать новые бригады из-за распада 155-й механизированной

Tекст: Елизавета Шишкова

Из 5800 военнослужащих бригады около 1700 человек покинули свои посты, что привело к фактическому распаду подразделения, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes, передает РИА «Новости».

Экс подчеркивает, что теперь мобилизованные на Украине новобранцы будут отправляться в уже существующие бригады на дополнение их рядов, а не на создание новых подразделений. Такое изменение в стратегии направлено на предотвращение повторения аналогичных инцидентов, которые могут подорвать боеспособность украинской армии.

Напомним, 155-я бригада ВСУ имени Анны Киевской столкнулась с проблемами дезертирства из-за низкой мотивации и недостаточного оснащения.

Министерство обороны Франции сообщило, что «десятки» украинских солдат, проходивших обучение во Франции, дезертировали.

Сообщалось, что 1700 из 2300 обученных французами солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт.