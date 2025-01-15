Песков заявил о риске дестабилизации рынка из-за запрета ЕС на алюминий из России

Tекст: Александра Юдина

По его словам, запрет на импорт первичного алюминия из России может спровоцировать дестабилизацию на мировом рынке, передает ТАСС.

Ожидается, что подобные меры могут серьезно ударить по глобальному рынку алюминия, который уже характеризуется повышенной нестабильностью.

Песков подтвердил, что в Кремле осведомлены о возможных планах ЕС.

«Вполне можно предположить, что подобные обсуждения идут. Рынок в этом сегменте достаточно хрупкий, и подобные решения, конечно же, гипотетически могут привести к дестабилизации мирового рынка», – отметил Песков.

Алюминиевая промышленность России играет значительную роль в мировом производстве этого металла, и любые ограничения на ее экспорт могут вызвать цепную реакцию, затрагивающую многие страны и отрасли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС планирует ввести 16-й пакет санкций, который может затронуть десятки судов, перевозящих нефть, а также привести к отключению новых банков от системы SWIFT. Также обсуждается возможность постепенного отказа от российского СПГ и рассматривается запрет на импорт российского алюминия.