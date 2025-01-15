Байден упустил уникальную возможность договориться с Москвой и мирно решить все противоречия. Если бы в конце 2021 года он принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, ему бы не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.0 комментариев
Песков назвал иностранных наемников законными целями для российских военных
Иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на стороне Киева, рассматриваются Россией как законные цели для своих вооруженных сил, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, иностранные наемники, выступающие на стороне Киева, становятся законными целями для Вооруженных сил России, передает РИА «Новости».
Песков подчеркнул, что Москва осведомлена о присутствии иностранных наемников в рядах вооруженных формирований киевского режима.
«Они с оружием в руках воюют против наших военных. Соответственно, они становятся законными целями», – отметил представитель Кремля.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело против гражданина Парагвая Хорхе Адриана Луго Хименеса за подозрение в террористическом акте и наемничестве на стороне ВСУ в Курской области. До этого было возбуждено уголовное дело против гражданина США Райана О’Лири за аналогичные преступления.
В 2024 году российские суды вынесли заочные приговоры более чем 50 иностранным наемникам, участвовавшим в боевых действиях на стороне ВСУ.