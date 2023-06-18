В Турции предложили направить «армию» для защиты Парижа

Sabah: Турецкие собаки и кошки могли бы спасти Париж, который захватили крысы и мыши

Обозреватель Мевлют Тезель в статье для турецкого издания Sabah предложил помочь французским властям в решении проблемы нашествия крыс и мышей на Париж, собрав в Турции «армию» из кошек и собак.

Тезель в статье, опубликованной Sabah, рассказал, что власти французской столицы «объявили крысам войну». На «боевые действия», по его словам, были направлены значительные средства, использовались различные методы. Городские службы каждый день выходили на охоту, однако победу в битвах продолжают одерживать грызуны, пишет он.

Теперь, как рассказал автор статьи, в Париже решили изменить подход и создали при мэрии рабочую группу по «сосуществованию» горожан с крысами, передает РИА «Новости».

Проблему, по мнению автора публикации, можно решить, если собрать с улиц турецких городов «армию из собак и полосатых кошек» и отправить их в Париж.

Французские власти годами безуспешно пытаются бороться с миллионами крыс, которые обитают в столице страны. На ограде каждого парка и маленького сквера города красуется табличка с надписью «нет крысам», граждан просят не мусорить.

В феврале 2019 года телеведущая Ксения Собчак возмутилась состоянием Парижа, признавшись, что на французскую столицу без слез не взглянешь. Среди прочего она рассказала о крысах в самом центре города.