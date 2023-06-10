Патриарх Кирилл призвал не поддаваться наветам врагов

Патриарх Кирилл призвал россиян не поддаваться наветам врагов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян ради сохранения национального самосознания не поддаваться наветам врагов.

Патриарх Кирилл, который накануне вечером прибыл в Тюмень для освящения храмов городе, а также в Тобольске, в ходе посещения Софийско-Успенского кафедрального собора заявил, что «внешние наветы … вызывают чувство сопротивления, желание бороться с ними». Он отметил что это сейчас наблюдается и на Украине. «Но невидимые наветы более опасны, они размывают национальное самосознание, подрывают основы веры», – передает его слова РИА «Новости». Кирилл обратил внимание на то, что подобные наветы нередко оказываются включены в современную культуру.

Он при звал россиян сохранять духовную бдительность и веру.

Предстоятель добавил, что посещающий храм человек приходит в дом Божий и потому не может быть врагом России, «не может быть нейтральным по отношению к … защите государства Российского».