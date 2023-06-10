Шойгу подписал приказ о деятельности добровольческих отрядов

Минобороны: Добровольческие отряды до 1 июля подпишут контракты

Министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ, определяющий порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций, сообщили в Минобороны.

Согласно приказу, добровольческие отряды до 1 июля подпишут контракты с Минобороны для получения необходимого правового статуса. При этом добровольцам предоставляется право заключать контракты или с Министерством обороны или с добровольческими отрядами, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

Отмечается, что при заключении добровольцами контрактов с государством на их семьи будут распространяться меры соцзащиты и поддержки.

В Минобороны отметили, что принятые меры позволят повысить боевые возможности и эффективность применения Вооруженных Сил и в их составе добровольческих отрядов.

Ранее Минобороны решило обеспечивать добровольцев оружием и медицинскими средствами.