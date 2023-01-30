Минобороны решило обеспечивать добровольцев оружием и медицинскими средствами

Проект приказа: Минобороны возьмет на себя обеспечение добровольческих формирований

Минобороны возьмет на себя обеспечение добровольческих формирований вооружением, техникой, вещевым имуществом, продовольствием, а также оказание медицинской помощи, следует из приказа ведомства.

Текстом приказа предписано определить порядок обеспечения добровольческих формирований военной техникой, вооружением и материально-техническими средствами, продовольствием и медицинской помощью гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, передает РИА «Новости».

Согласно документу, добровольческие формирования будут обеспечиваться в порядке, установленном для воинских формирований Вооруженных сил соответствующими службами воинских частей, которым приданы добровольческие формирования.

В приказе отмечается, что инвентарное имущество не переходит в личную собственность добровольцев и подлежит сдаче на вещевой склад воинской части.

Медицинская помощь добровольцам оказывается в «военно-медицинских подразделениях, частях и организациях». Также предусмотрена эвакуация добровольцев самолетами и вертолетами ВКС России в лечебные учреждения при необходимости.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий статус ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине.

Напомним, соответствующую инициативу внесли 3 ноября в ГД 270 депутатов и группа сенаторов, в том числе спикер СФ Валентина Матвиенко и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.