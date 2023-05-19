Заслуженный юрист дал оценку принятым поправкам в избирательное законодательство

Поправки в избирательное законодательство, принятые Госдумой, вызвали оживленную дискуссию. Мотивировать свои опасения некоторые из политиков не смогли. О необходимости новаций рассказал заслуженный юрист России, профессор Кафедры конституционного и муниципального права РАНХиГС, эксперт НОМ Сергей Юсов.

«Больше всего копий поломано вокруг новел о лицах, имеющих право присутствовать в помещении для голосования. Не первый год ведется дискуссия о праве наделять правами представителя СМИ тех, кто на самом деле к журналистике никакого отношения не имеет», – приводятся его слова на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

Эксперт пояснил, что 10 лет назад такой правовой статус действительно вынужденно приобретали, в том числе, эксперты независимых правозащитных организаций, массово создававшихся в 2012-14 годах. В ЦИК и региональных избиркомах России эту ситуацию начали анализировать еще в 2015 году. Налицо было несоответствие реального и правового статуса присутствующих в помещении для голосования. Решения найти тогда не удалось.

«Замечу, что претензии к законодателю на этот счет начали исходить, прежде всего, от редакторов реальных СМИ. И это понятно. Разве тем, кто не первый год участвует в подготовке и проведении выборов, не известны случаи, когда от мало кому известного электронного СМИ сотням людей выдавались удостоверения в разные регионы страны? И некоторые из таких «корреспондентов» в итоги становились зачинателями провокаций», – продолжил Юсов.

Решение дилеммы оказалось найдено только в 2016 году на круглом столе лидеров правозащитных организаций Ростовской области при обсуждении вопросов подготовки к выборам депутатов Госдумы. Появилась прорывная идея наделять полномочиями назначения наблюдателей Общественных палат России от регионов. «Поэтому нам особенно приятно, что замысел этот не только был поддержан законодателями в 2017 году и стал реализовываться по всей стране, но и получает сейчас дальнейшее нормативное развитие в принятом вчера документе. В таком положении логично, что статус представителя СМИ получают только реальные сотрудники редакций», – отметил юрист.

С этой законодательной новацией тесно связана другая неконструктивно оспариваемая норма о том, что в помещении для голосования «должны быть определены места для наблюдателей и представителей СМИ».

«Во-первых, это дополнительная, теперь законодательно оформленная, гарантия обеспечения работы этих лиц в дни голосования. А, во-вторых, здесь нового ничего нет. Участковые комиссии всегда имели полномочия определения мест для расположения избирательного оборудования и, конечно, рабочих мест всех тех, кто вправе находиться в помещении для голосования. Эти ее полномочия не раз оспаривались, в том числе, и в судебных органах и всегда подтверждалось», – указал эксперт.

Юсов предположил, что появление этой нормы как раз создаст предпосылки для того, чтобы выделялись на дни голосования такие помещения, где точно смогут удобно разместиться все наблюдатели и представители СМИ.

Что касается так называемых «экстерриториальных» комиссий в других субъектах, это решение своевременное. «Особенно сейчас. Особенно для Юго-запада России. Для обеспечения конституционного активного избирательного права наших многих граждан, находящихся в других субъектах, можно только два метода предлагать – дистанционное электронное голосование, либо такие комиссии», – добавил он.

Первый метод совершенно обоснованно внедряется осторожно, без попытки тотального охвата, уточнил Юсов.

Напомним, 18 мая Госдума приняла в третьем чтении поправки в отдельные законодательные акты и законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», который допускает возможность проведения выборов в условиях военного положения, а также уточняет ряд положений избирательного законодательства, регулирующих работу СМИ и наблюдателей.

