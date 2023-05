Авиация ВКС России сбила украинские самолеты Су-24 и Су-25 в ДНР В Кремле заявили о подтвержденной экспертами уникальности «Кинжалов» Представитель Кремля Песков: Уникальность «Кинжалов» подтверждена экспертами в этой области 16 мая 2023, 13:41 Текст: Александра Юдина

Уникальные возможности гиперзвуковых ракет «Кинжал» подтвердили специалисты, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Путин сам неоднократно говорил, а также технические специалисты неоднократно подтверждали, что ракеты «Кинжал» обладают совершенно уникальными тактико-техническими характеристиками, передает ТАСС. Ранее военные корреспонденты сообщали, что 16 мая по украинской столице был нанесен удар, были поражены военные объекты, удар наносился комплексами «Кинжал» и «Калибр».

В случае ведения полномасштабных боевых действий одиночные выезды танков не используются. Судя по всему, противник хотел вызвать на себя огонь и вычислить расположение наших позиций, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее российский танкист рассказал о первом встречном бое с танком Leopard. «Одиночный танк Leopard – это очевидное неумелое использование боевой техники. Сама по себе машина оснащена броней. Так что не исключаю, что замысел противника заключался в том, чтобы выйти на позиции, принять на себя наш огонь, тем самым вычислив, где расположены наши основные боевые позиции», – сказал доктор военных наук Константин Сивков. «Да, за счет брони танк мог бы и не пострадать в случае лобового попадания. Однако, во-первых, обычно машины так не используют. А во-вторых, мы могли бы и не промахнуться. Когда речь идет о ведении боевых действий, должна быть сформирована штурмовая группа, для усиления которой выделяются одиночные танки, взводы из трех-пяти машин или роты из 10–12 танков в зависимости от целей и задач операции», – объясняет собеседник. «Если противник планирует осуществить прорыв в укрепрайоне, тогда проводятся мощные огневые удары, после чего идет танковый таран. И вот тут машин должно быть довольно много. Более того, необходимо обеспечить прикрытие авиацией и артиллерией. То есть для эффективного противостояния плотность танков должна быть довольно серьезной», – уточняет эксперт. «Помимо этого, наши военные недавно уничтожили склад боеприпасов под Хмельницким. Если это действительно так, то в скором времени у ВСУ может начаться новый виток снарядного голода. Но не стоит сильно обольщаться на этот счет. Британия, зная об этом, наверняка поставит новую партию урановых снарядов. Пока же мы можем попытаться воспользоваться моментом», – заключил Сивков. Ранее командир танкового батальона ВС РФ с позывным Тигр сообщил, что в ДНР наши танкисты впервые столкнулись с немецким танком Leopard. По его словам, машина противника в субботу вышла «отработать российские позиции», однако была быстро замечена, по ней открыли огонь. В результате наши военные не попали по цели, однако Leopard отступил, передает ТАСС. Напомним, в конце апреля министр обороны Германии Борис Писториус пообещал передать Украине еще 80 танков Leopard 1 в середине этого года. По его словам, государством уже передано 18 современных Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder, вместе с ними поставлены необходимые запчасти и боеприпасы. Как считает Писториус, Берлин является «главной опорой Украины в ЕС». Министр также заявлял, что страны НАТО запланировали отправку Украине двух батальонов танков Leopard 2 и четыре батальона Leopard 1, но больше поставить вряд ли получится, так как ресурсы ограничены. При этом еще 7 февраля кабмин ФРГ одобрил поставку Украине 178 танков Leopard 1A5. Военкоры сообщили о самом массированном ударе по военным объектам в Киеве Военкоры сообщили о масштабном ударе по военным объектам в Киеве ракетами «Кинжал» и «Калибр»

Российские силы утром во вторник, 16 мая, нанесли самый массированный удар по Киеву, военные объекты в украинской столице атаковали ракетами «Кинжал» и «Калибр». Ряд ударов были нанесены по Святошинскому району Киева, после чего там начался сильный пожар, сообщает Telegram «Военкоры Русской Весны». Там же уточняется, что в результате атаки в украинской столице российские силы, вероятно, смогли поразить американские системы ПВО. При этом ЗРК Patriot выпустили десятки ракет, пытаясь остановить российский ракетный удар. Так, в Сети появились кадры работы ЗРК Patriot, которые можно отличить из-за того, что пуски ракет идут не под прямым углом, а под углом в 40 градусов. На видео можно заметить, что после прекращения работы ПВО происходит взрыв, а затем поднимаются столбы дыма. Кроме того, авторы канала обратили внимание на фото агентства Reuters, на которых можно заметить позиции переданных США комплексов Patriot. В ночь на вторник воздушная тревога была объявлена почти во всех областях Украины, в том числе в Киеве, передает РИА «Новости». Очевидцы рассказали о мощных взрывах в украинской столице. Глава Киевской военной администрации Сергей Попко заявил об «исключительной по своей плотности» атаке по объектам в украинской столице, пишет «Российская газета».

ВС России нанесли удар по скоплению украинских войск под Ореховом
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: ВС России нанесли удар по скоплению военных ВСУ в районе Орехова
16 мая 2023, 01:25

Российские войска нанесли массированный удар из реактивной и ствольной артиллерии по крупному скоплению военнослужащих ВС Украины (ВСУ) в районе Орехова в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что вечером понедельника русские воины нанесли массированный удар двумя батареями реактивной и ствольной артиллерии по крупному скоплению украинских боевиков. Он уточнил, удар осуществлен в ближнем тылу противника к западу от Орехова. Напомним, в начале мая ВС России отразили атаку ВСУ в районе Орехова.

Минобороны сообщило об ожесточенных боях на западной окраине Артемовска

На Донецком направлении самые ожесточенные бои продолжали вести штурмовые отряды на западной окраине Артемовска, а также подразделения 4-й мотострелковой бригады в районе Красного Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Южной группировки войск поражены подразделения противника возле Часова Яра и Богдановки ДНР. За минувшие сутки в этом районе авиацией совершены семь вылетов самолетов. Артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. За прошедшие сутки потери противника составили до 235 военнослужащих и наемников, танк, четыре бронемашины, а также гаубицы Д-20, Д-30 и «Мста-Б». Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Берестового и Синьковки Харьковской области, сообщил Конашенков. Благодаря слаженным действиям подразделений 138-й мотострелковой бригады рядом с Двуречным Харьковской области за ночь пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Потери противника на этом направлении составили до 145 военнослужащих, две бронемашины, две самоходных артустановки «Гвоздика», а также гаубица Д-20. На Краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией группировки войск «Центр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ под Невским Луганской народной республики (ЛНР), отчитались в Минобороны. Подразделениями 76-й десантно-штурмовой дивизии у Червоной Дибровы ЛНР ликвидированы две ДРГ. За последние сутки ликвидированы порядка 75 военнослужащих, две бронемашины, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ поблизости от Водяного и Угледара ДНР. Потери противника за последние сутки составили более 150 военнослужащих. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки ликвидированы около 30 военнослужащих, бронемашина и четыре автомобиля, перечислили в Минобороны. Оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск ВС России поражены 68 артподразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97 районах. Возле пункта Кривая Лука ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, подытожили в оборонном ведомстве.

Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство на экскаватор в Курской области

Украинский БПЛА сбросил взрывное устройство на экскаватор в Суджанском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. В своем Telegram-канале он написал, что в результате взрыва легко ранен в плечо водитель строительной техники. Глава региона добавил, что раненого водителя доставили в районную больницу, там ему оказывают медпомощь. Ранее сообщалось, что на военном объекте в Воронежской области пресечена попытка атаки двумя вражескими беспилотными летательными аппаратами.

Венгрия заблокировала выделение помощи Киеву из Европейского фонда мира
АНСА: Венгрия заблокировала выделение 500 млн евро Киеву из Европейского фонда мира

Венгрия заблокировала выделение нового транша на сумму 500 млн евро для Украины из Европейского фонда мира, сообщило итальянское агентство АНСА. Источник агентства сообщает, что Будапешт потребовал, чтобы фонд не использовался исключительно для вооружения Украины, а играл «глобальную» роль, передает ТАСС. Евросоюз уже выделил из Европейского фонда мира 5,6 млрд евро на оплату поставок оружия Украине. Ранее Еврокомиссия представила план милитаризации промышленности ЕС с наращиванием производства артиллерийских и ракетных боеприпасов, в том числе для систем ПВО. На эти цели из бюджета ЕС будут выделены 500 млн евро в дополнение к утвержденному ЕС 1 млрд евро. Напомним, Венгрия пригрозила Украине блокировкой санкций ЕС против России. Между тем ЕС утвердил выделение 1 млрд евро на оружие Украине.

Ударом гиперзвукового «Кинжала» поражен ЗРК «Пэтриот» в Киеве

Российские военные в ночь на вторник ударили по местам хранения боеприпасов и техники из западных стран в украинской столице, сообщили в Минобороны. Удар высокоточным гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» поразил американский ЗРК Patriot, хранящийся в Киеве, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Удар наносился сосредоточенно и высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации украинских подразделений, местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники Запада, подчеркнули в министерстве. Там указали, что цель удара достигнута, и все назначенные объекты поражены. Ранее военные корреспонденты сообщали, что 16 мая по украинской столице был нанесен удар, были поражены военные объекты, удар наносился комплексами «Кинжал» и «Калибр».

Хертлинг подчеркнул, что для наступления требуется большое количество сил, большая маневренная ловкость и длинные, надежные линии снабжения. «Ничего подобного в таком масштабе ВСУ еще не проводили», – добавил он. Ранее британский генерал, бывший заместитель командующего силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф заявил, что Украине нужно провести целую серию успешных контрнаступлений, чтобы добиться целей, на это может уйти несколько лет. Новости СМИ2 Пушилин заявил об усилении флангов в Артемовске Врио главы ДНР Пушилин: Фланги в Артемовске усилены после переброски резервов, ситуация в городе должна выровняться 16 мая 2023, 10:37 Текст: Алина Власенко

Фланги в Артемовске (украинское название – Бахмут) были усилены за счет переброски дополнительных резервов, это поможет ситуации в городе выровняться, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. По словам Пушилина, Артемовск стал для Киева самой большой проблемой, и потому туда перекинуты серьезные резервы ВСУ. Он добавил, что в настоящее время фланги в городе усилены, туда перекинуты военные с других участков, и в ближайшее время ситуация должна выровняться, передает РИА «Новости».

Пушилин заявил об усилении флангов в Артемовске
Врио главы ДНР Пушилин: Фланги в Артемовске усилены после переброски резервов, ситуация в городе должна выровняться
16 мая 2023, 10:37

Фланги в Артемовске (украинское название – Бахмут) были усилены за счет переброски дополнительных резервов, это поможет ситуации в городе выровняться, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. По словам Пушилина, Артемовск стал для Киева самой большой проблемой, и потому туда перекинуты серьезные резервы ВСУ. Он добавил, что в настоящее время фланги в городе усилены, туда перекинуты военные с других участков, и в ближайшее время

Подразделения ВДВ отразили попытку атаки украинских военнослужащих, ударив по ВСУ из гранатометов АГС-17 «Пламя», РПГ-30, РПГ-7д и ПТРК «Фагот», сообщили в Министерстве обороны России. По данным министерства, десантники после получения боевой задачи оборудовали опорные пункты в ранее взятом районе. Наблюдатель заметил перемещение и движение в окопах вооруженной группы украинских формирований, командир дал приказ уничтожить противника, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны. Десантники пошли навстречу приготовившимся контратаковать отрядам ВСУ, и огнем из автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя», а также ручных противотанковых гранатометов РПГ-30, РПГ-7д и ПТРК «Фагот» нанесли огневое поражение противнику. Ранее Минобороны сообщило об ожесточенных боях на западной окраине Артемовска. Новости СМИ2 Глава Белгородской области сообщил о массированном обстреле ВСУ Губернатор Гладков: Под массированный обстрел ВСУ попали поселки в Белгородской области 15 мая 2023, 19:04 Текст: Вера Басилая

Населенные пункты Шебекинского городского округа попали под массированный обстрел вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона написал в своем Telegram-канале, что были повреждены электропередачи в селах Безлюдовка и Графовка, у местной базы отдыха выбиты окна и посечены заборы. Аварийные службы занимаются ликвидацией последствий обстрела и восстановлением электричества. Пострадавших нет. Ранее вооруженные силы Украины обстреляли село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области. В двух шахтах Донецка отрезаны 86 горняков из-за обстрела ВСУ Министерство угля и энергетики ДНР: После обстрела ВСУ в двух шахтах Донецка застряли 86 горняков 15 мая 2023, 17:23 Текст: Валентина Григоренко

Под землей находятся 86 горняков из-за того, что две шахты в ДНР оказались обесточены в результате обстрелов со стороны Украины, сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР. Как указали в ведомстве, в 14:47 в результате очередного обстрела Донецка произошло обесточивание нескольких высоковольтных подстанций города. Отмечается, что обесточены два угледобывающих предприятия, передает ТАСС. В сообщении говорится, что по предварительной информации, в горных выработках в этот момент находились 86 человек: 84 горняка на шахте имени Засядько, два – на шахте имени Горького. В пресс-службе уточнили, что сейчас идет эвакуация, пострадавших нет. Ранее сообщалось, что Куйбышевский район Донецка подвергся массированному обстрелу украинских войск, в поселке Горняк осколком был перебит газопровод, погибли два человека, пострадали трое местных жителей. Новости СМИ2 Политолог: СВО привела к перестройке работы правозащитной системы России Политолог Федорова рассказала о новых задачах правозащитной системы РФ в условиях СВО

За 2022 год Россия столкнулась с множеством вызовов в социальной сфере. Тем не менее у нас получилось выстроить хорошую систему поддержки участников СВО и их семей, а также беженцев с Украины. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Анна Федорова. Ранее Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. «За прошлый год произошла практически полная перестройка работы правозащитной системы РФ, что было связано с началом СВО. Президент дал четко понять, что семьи каждого солдата, отправившегося защищать интересы государства в зону конфликта на Украине, должны получать максимум поддержки со стороны правительства», – сказала политолог Анна Федорова. «Фактически система социального снабжения перешла на усиленную работу, в рамках которой деятельность уполномоченного по правам человека трудно переоценить. Появился запрос на общую гибкость структуры – были созданы мобильные группы, которые помогали не только в кратчайшие сроки получать заявки от представителей семей участников СВО в регионах, но и продуктивно их обрабатывать», – отмечает эксперт. «Активная поддержка оказывалась и беженцам из новых регионов РФ. За 2022 год в России появилось огромное число льгот, которые позволили людям, бегущим от ужасов войны, освоиться и привыкнуть к новой жизни. Конечно, мы до сих пор сталкиваемся с определенными трудностями по данному направлению, но прилагается максимум усилий для интеграции этих людей в наше общество», – подчеркивает собеседница. «Без преувеличения можно говорить о том, что Татьяна Москалькова провела колоссальную работу. Под ее руководством мы сумели крайне быстро и продуктивно ответить на многие вызовы 2022 года. Россия в очередной раз продемонстрировала способность в полной мере прислушиваться к нуждам собственных граждан», – резюмирует Федорова. Ранее Владимир Путин встретился с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Об этом сообщается на официальном сайте президента России. В ходе беседы главе РФ был предоставлен ежегодный доклад о работе УПЧ. Подчеркивается, что особое внимание в нем было уделено обработке обращений, связанных с СВО. В ходе беседы Татьяна Москалькова предложила закрепить в российском законодательстве категории граждан, не подлежащих мобилизации. Кроме того, она отметила, что необходимо прописать процедуру демобилизации для тех жителей России, которые были призваны по ошибке. Уполномоченный также выступила за уравнивание социальных льгот для участников СВО. В свою очередь президент Владимир Путин отметил, что направлений деятельности в зоне ответственности УПЧ очень много. При этом, по его мнению, ни одно из них нельзя назвать второстепенным. Он также поблагодарил Москалькову и ее коллег за продемонстрированные в течение года успехи. «Будем помогать Вам в достижении тех целей, ради которых и создан институт Уполномоченного по правам человека», – заверил Путин. Собравшегося воевать на стороне Украины жителя Петрозаводска отправили в колонию ФСБ: Жителя Петрозаводска приговорили к шести годам колонии за намерение воевать на стороне Украины 15 мая 2023, 14:51 Текст: Вера Басилая

Житель Петрозаводска, который собирался выехать на территорию Украины для вступления в ряды нацистских вооруженных формирований, приговорен к шести годам колонии строгого режима, сообщили в УФСБ по Астраханской области. Суд признал мужчину виновным в приготовлении к госизмене и отправил его в колонию строгого режима на шесть лет с ограничением свободы на один год и шесть месяцев, передает ТАСС. Установлено, что для отъезда на Украину он искал лиц, которые могли помочь осуществить этот замысел. Мужчина купил аптечку, специальную амуницию, проработал маршруты выезда. Напомним, что силовики задержали жителя Петрозаводска у границы с Казахстаном в пункте пропуска «Караузек». Новости СМИ2 Российские мотострелки отразили десять атак ВСУ в пригороде Артемовска

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжили наступательные действия в западных кварталах Артемовска. Подразделения Южной группировки сдерживали противника, прикрывая фланги штурмовых отрядов, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Наиболее сложная обстановка складывалась в районе Красного ДНР, где подразделениями 4-й мотострелковой бригады за сутки было отражено десять атак ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. В ходе ожесточенных боев ликвидированы свыше 70 военнослужащих, машина пехоты и два бронетранспортера. Оперативно-тактической и армейской авиацией Южной группировки войск поражены подразделения противника под Часовом Яром и Богдановкой ДНР. В районе пункта Красное ДНР авиаударом разрушен автомобильный путепровод, по которому велась переброска подкреплений противника в Артемовск. В этом районе авиацией совершено девять вылетов самолетов. Артиллерией группировки выполнены 74 огневые задачи, отчитались в Минобороны. Общие потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 215 военнослужащих, пять бронемашин, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30. Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила и техника противника возле Новомлынска и Кисловки Харьковской области. Рядом с Масютовкой, Тимковкой, Котляровкой Харьковской области, Новоселовским и Стельмаховкой Луганской народной республики (ЛНР) пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Потери противника за последние сутки составили до 60 военнослужащих, сообщил Конашенков. Оперативно-тактической и армейской авиацией группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям противника у пунктов Червоная Диброва, Невское ЛНР и Григоровка Донецкой народной республики (ДНР). За прошедшие сутки на этом направлении ликвидированы порядка 65 военнослужащих, две машины пехоты, а также самоходная артустановка «Акация». На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника недалеко от пунктов Шевченко, Великая Новоселка ДНР, Малиновка, Белогорье, Червоное и Новоданиловка Запорожской области. Возле Урожайного ДНР пресечены действия украинской ДРГ. За минувшие сутки на этих направлениях потери противника составили до 135 военнослужащих, две гаубицы «Мста-Б», самоходная артустановка «Акация», перечислили в Минобороны. На Херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки ликвидированы порядка 25 военнослужащих, самоходная артустановка «Акация», пять автомобилей. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВС России поражены 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 102 районах, подытожили в оборонном ведомстве.