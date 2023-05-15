Глава оборонного комитета Совфеда Бондарев обвинил Шольца в подстрекательстве и интриганстве

Канцлер Германии Олаф Шольц пошел на подстрекательство и вмешался в двусторонние отношения Москвы и Киева, заявив о неприемлемости достижения мира на Украине на условиях России, заявил глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.

Бондарев в своем Telegram назвал грубым вмешательством в двусторонние российско-украинские отношения заявление канцлера Германии Олафа Шольца, выступившего против достижения мира на Украине на условиях России. По словам Бондарева, «подстрекательство и интриганство» со стороны Шольца ориентируют Киев на продолжение конфликта. Глава оборонного комитета Совфеда предложил канцлеру Германии изучить историю собственной страны и понять, к какой катастрофе ведет нацизм.



Бондарев также указал, что условия Москвы не предполагают ничего плохого в отношении украинского народа. Он напомнил, что Россия выступает за полную демилитаризацию и денацификацию Украины, не поддерживает ее вхождение в военные блоки, а также считает, что новые территории должны остаться в составе России. «Никакого геноцида украинцев после нашей победы не последует», – добавил Бондарев.

«Россия ратует за мир и выступает против агрессии. … Поэтому мы настаиваем на том, чтобы военная инфраструктура и нацистский режим Украины были уничтожены», – заявил Бондарев, указав, что это важно не только для Москвы, но и для всего континента. Однако, указал сенатор, «недальновидные политики вроде Шольца этого не понимают».

Ранее Шольц заявил, что Киев готов к миру, но он просит, чтобы при поддержке Запада не было замороженного конфликта и мира, продиктованного Россией.