ВСУ взяли курс на проведение диверсионных атак по объектам Черноморского флота и Крыма

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12 мая, пятница | Последнее обновление — 11:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Боррель заявил о выгоде Китая от «поражения» России на Украине
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Никто не «отменяет» американцев в России, не требует решительно осудить и отмежеваться, и вообще люди, несмотря на тревожную атмосферу, продолжают жить, как жили раньше. Почему нам (пока, во всяком случае) удалось избежать своего аналога «культуры отмены»?
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Для меня это была первая поездка в Донбасс. Я ее воспринял не как творческую командировку, а как паломничество. Здесь человеку открывается тот самый смысл жизни, который принято считать сокрытым от нас, а то и вовсе несуществующим.
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Преимущества использования искусственного интеллекта – экономия и скорость – очевидны для любого кинопродюсера: их использование позволяет дешево (за плату держателю ИИ) и почти мгновенно получить сценарий на основе случайно пришедшей с утра в голову мысли.
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На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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ВСУ взяли курс на проведение диверсионных атак по объектам Черноморского флота и Крыма
Командующий Черноморским флотом Соколов: ВСУ взяли курс на проведение диверсионных атак по объектам ЧФ и Крыма
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ВСУ направили усилия на проведении диверсионно-террористических атак по объектам Черноморского флота и критической инфраструктуры Крыма, заявил командующий ЧФ вице-адмирал Виктор Соколов.
По его словам, для украинского командования сложилась такая ситуация, что ВСУ лишены возможности действовать на море, поэтому усилия станут направлены на проведении диверсионно-террористических атак по объектам Черноморского флота и Крыма, передает газета «Красная звезда».
Соколов отметил, что войска Черноморского флота в этой связи решают задачи прикрытия пунктов базирования от возможных ударов воздушных и морских дронов-камикадзе и диверсионных групп противника.
Также вице-адмирал сообщил, что ЧФ нарастил средства защиты от атак надводных беспилотников. Так, флот оснащен техническими средствами защиты основного пункта флота и мест стоянки кораблей, оборудованы посты оптико-электронного и радиотехнического наблюдения.
Кроме того, Соколов подчеркнул, что в условиях спецоперации ЧФ с помощью Воздушно-космическими силами увеличил зону радиолокационного контроля для обнаружения беспилотников противника.
Так, для своевременного оповещения сил сформировано единое информационное поле, в которое включены самолеты и вертолеты морской авиации флота, резюмировал он.
Ранее сообщалось, что Черноморский флот за время спецоперации ударил «Калибрами» по 180 объектам ВСУ.
Политолог: Украина шантажирует ЕС угрозой терактов
Политолог Шеслер: Подоляк шантажирует европейцев, говоря о терактах после отказа от военной помощи Украине
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк нагло шантажирует европейские власти, зная, что в ЕС больше всего боятся вооруженного конфликта на их территории и терактов. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала политолог Лариса Шеслер. Ранее в Киеве пригрозили ЕС терактами и масштабной войной в случае отказа от военной помощи Украине.
«Самым большим страхом для стран Европы является возможность разрастания боевых действий с территории Украины на ЕС. Это же касается и терактов. Именно поэтому они подчеркивают, что Евросоюз и НАТО не являются стороной конфликта. Подоляк их ударил по этому «больному месту», – сказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
«Он намекает, что, перестав поставлять оружие на Украину, европейцы потеряют контроль над ситуацией, и конфликт придет к ним в виде терактов. Очевидно, что никто и в страшном сне не представит, что за подобными атаками может стоять Россия», – отметила она
«Поэтому можно сделать вывод о том, что Подоляк намекает на организацию преступлений по установке из Киева. Я также не исключаю, что в случае поражения Украины в военном конфликте радикальные националисты и сами решат мстить тем, кто не оказал достаточную помощь», – добавила собеседница.
«Вместе с тем эти слова Подоляка пока выглядят как блеф и попытки манипуляции. Мы видим, как нагло украинская власть и дипломаты общаются с европейскими лидерами. По сути, таким хамством политики Украины пытаются запугать своих спонсоров, сыграть на их слабых местах и выбить новую помощь», – считает Шеслер.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил мнение, что в случае прекращения поставок оружия Украине в Европе существенно увеличится количество терактов и начнется масштабная война. Он подчеркнул, что в Европе не будут сидеть в ресторанчиках и есть круассаны спокойно.
Эти слова Подоляка стали ответом на заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что Украине без поддержки Запада пришлось бы сдаться в течение нескольких дней.
«Я знаю, как немедленно закончить войну: я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться в течение нескольких дней», – сказал он. При этом, по словам Борреля, Евросоюз не является «воюющей стороной» в конфликте, так как «не вмешивается напрямую». Он заявил, что не знает, в каком мире живут те, кто требует, чтобы европейцы ради мира прекратили помогать Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала, какие сигналы Европа отправляет Зеленскому и как Запад начинает осознавать необходимость мирных переговоров.
Бастрыкин назвал организаторов покушения на Прилепина
Глава СКР Бастрыкин: За покушением на Прилепина стоят украинские спецслужбы
Украинские спецслужбы стоят за покушением на писателя Захара Прилепина, заявил председатель СК России Александр Бастрыкин на площадке Петербургского международного юридического форума.
По словам Бастрыкина, спецоперация украинских спецслужб была подготовлена мощно и технически, и организационно, передает ТАСС.
Сегодня Бастрыкин также заявил, что у исполнителя покушения были сообщники, их сейчас ищут.
Ранее задержанный за подрыв автомобиля писателя Захара Прилепина Александр Пермяков признался, что долгое время работал по заказу спецслужб Украины, и рассказал, как совершил теракт. Подозреваемому в покушении на писателя Захара Прилепина предъявлено обвинение в терроризме.
Напомним, автомобиль Захара Прилепина подорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель получил ранения. Позже Прилепин рассказал, как выжил после взрыва.
Минобороны опровергло сообщения о «прорывах обороны» силами ВСУ
Минобороны России опровергло заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ
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Распространенные в Сети заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии соприкосновения не соответствуют действительности, на херсонском, запорожском и купянском направлениях активные боевые действия не ведутся, обстановка в районе СВО находится под контролем, сообщили в Минобороны.
Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что распространенные отдельными Telegram-каналами заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения не соответствуют действительности.
В Минобороны информировали, что, по состоянию на 22.00, на купянском направлении активные действия не ведутся, однако в течение дня Западной группировкой войск были пресечены действия трех диверсионно-разведывательных групп противника.
В ведомстве также сообщили, что на запорожском и херсонском направлениях активные боевые действия не ведутся, общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что начала контрнаступления ВСУ в Запорожской области не наблюдается, обстановка на линии боевого соприкосновения в регионе остается спокойной. Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев призвал не верить слухам о технике ВСУ на Днепре. В Росэнергоатоме также опровергли утверждения о якобы идущем наступлении ВСУ в районе Запорожской АЭС.
Мирошник: Украина выдумывает проблемы России в Артемовске
Экс-посол ЛНР Мирошник: Солдаты ВС РФ в районе Артемовска морально и физически готовы дать отпор ВСУ
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ВС РФ своевременно решают проблемы координации военных подразделений. Фронт постепенно выравнивается, наши бойцы панике не поддаются. Мы хорошо изучили противника, поэтому готовы дать отпор ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник, комментируя ситуацию в Артемовске.
«В Сети появилась информация о том, что у наших военных есть проблемы на флангах под Артемовском. Однако эти слухи намеренно распространяются ВСУ. Украина хочет хоть как-то разбавить негативный информационный фон. Местные СМИ пишут только об ожидании контрнаступления, ведь реальных побед не имеется», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Их журналистам и политикам приходится буквально выдумывать в Сети несуществующие проблемы России. В реальности все вопросы координации действий воинских подразделений постепенно решаются. Фронт выровнялся: на проблемные участки перебрасываются необходимые силы. Ни о какой панике и речи быть не может», – отмечает эксперт.
«Нам хорошо известны планы офиса Зеленского. О том, что ВСУ могут предпринять попытку отрезать наши формирования в Артемовске от основных воинских частей, слухи уже были. Мы готовы ко всему: морально и физически», – подчеркивает собеседник.
«Кроме того, противник нами изучен. Россия прекрасно осведомлена о численности ВСУ, о количестве имеющейся у них техники. Даже возможные направления прорыва в Артемовске известны. В общем, если хотят испытать судьбу, пусть попробуют сунуться», – резюмирует Мирошник.
Ранее стало известно, что Артемовск в ДНР был практически освобожден ВС РФ – по прямой до въезда в город осталось около 740 метров. По словам бойца группы «Вагнер», зачищен квартал вблизи училища, а российские бойцы вплотную подошли к последнему укрепрайону ВСУ в городе. Осталось лишь выйти на дорогу-пересечение улиц Юбилейная и Леваневского, по которой Украина снабжает свой гарнизон.
Напомним, ВС РФ приступили к штурму последней цитадели противника. Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» со ссылкой на украинских аналитиков и военных, продолжаются бои вдоль участка улицы Медведева на севере «серой» зоны города, а в районе Ивановского ВСУ пытаются контратаковать и отодвинуть российских бойцов. Между тем ЧВК «Вагнер» подтянула резервы и с новой силой пошла на штурм.
Солист группы «Би-2» резко высказался о возвращении в Россию
Солист группы «Би-2» Бортник заявил фанатам, что не собирается возвращаться в Россию
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Уехавший из России солист рок-группы «Би-2» Егор Бортник, известный как Лева «Би-2», заявил в соцсетях, что не вернется в Россию, резко отреагировав на поздравления фанатов с Днем Победы.
Бортник вступил в перепалку с фанатами после поздравления одного из пользователей с Днем Победы. Музыкант заявил, что «Россия перечеркнула все свои достижения. Да и достижения были общими и с Украиной, и с Европой». Он также написал, что не вернется в Россию.
Фанаты возмутились высказываниям Левы «Би-2», передает радио Sputnik.
«Ты, не задумываясь, от всех отрекся», «От вас уже большая часть поклонников отвернулась», «Я была вашей поклонницей, но я теперь полностью разочарована», «Чтоб быть борцом за справедливость, не обязательно продавать память предков», – написали пользователи под комментарием Бортника.
Ранее концерт российской рок-группы «Би-2» отменили в латвийской столице из-за запрета на въезд всем россиянам с шенгенскими визами.
Напомним, в Петербурге болельщики освистали группу «Би-2» после завершения матча за Суперкубок России между петербургской футбольной командой «Зенит» и московским ФК «Спартак». С первых минут появления музыкантов на поле «Газпром Арены» фанаты петербургского клуба «Зенит» начали освистывать артистов. Болельщики выкрикивали «пошли вон», «домой», а также скандировали ряд нецензурных выражений.
До этого «Би-2» 28 апреля отменила концерт в Омске. По данным Om1.ru, причиной стал баннер в поддержку президента, который не сняли со сцены перед концертом.
Военный эксперт: ВСУ применят британские ракеты Storm Shadow для атаки на Крым
Военный эксперт Козюлин: Западные страны активно готовят Украину к началу контрнаступления в Приазовье
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Поставкой ракет Storm Shadow Лондон пытается подтолкнуть США к передаче офису Зеленского и ВСУ дальнобойных ракет. Это ставит под угрозу территории России, непризнанные странами НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.
«Storm Shadow представляют собой ракеты воздушного базирования, что довольно любопытно, поскольку украинской авиации приходится крайне нелегко. Российские системы ПВО эффективно противодействуют украинской авиации. Насколько успешно противник сможет использовать подобные ракеты – пока не очень понятно», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.
«Ключевой параметр ракет – дальность поражения цели. Здесь стоит иметь в виду, что полет модернизированных Storm Shadow может быть доведен с 250 км до 560 км. Данный факт необходимо держать в голове и крайне осторожно подходить к подобным поставкам ВСУ. В принципе, с передачей подобных снарядов можно говорить о новом витке эскалации со стороны западных стран», – считает эксперт.
«В том, что организатором поставки стала именно Британия, нет ничего удивительного. Исторически это одна из наиболее русофобских стран, которая всегда пытается быть на шаг впереди других «партнеров» в деятельности против Москвы. Лондон использует тактику провокации США: если они передали ракеты, то в следующий раз Вашингтону станет сложнее отказывать Украине», – подчеркивает собеседник.
«В принципе, ВСУ могут использовать Storm Shadow для поражения военных объектов, логистических путей и уничтожения объектов энергетической инфраструктуры. При этом офис Зеленского заверил Британию в том, что ударов по территории России наноситься не будет. Однако Крым и новые регионы РФ признаются западными странами землями Украины», – акцентирует Козюлин.
«Поэтому, я думаю, ВСУ будут атаковать именно эти регионы. При этом во всех новостях говорится о том, что Лондон передал «несколько» ракет. Это крайне расплывчатая формулировка, которая может вводить нас в заблуждение», – уточняет эксперт.
«Украину действительно готовят к контрнаступлению и ударам по Крыму, и нам необходимо относиться к этому со всей серьезностью. Мы в состоянии противостоять Storm Shadow – наши системы ПВО к подобным вызовам готовы», – резюмирует Козюлин.
Ранее Великобритания передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Об этом сообщает издание CNN. При этом Лондон взял с офиса Зеленского обещание, что снаряды не будут использоваться по целям в России.
Таким образом, отмечается в материале, ВСУ предоставлен «новый ударный потенциал по нанесению ударов дальнего радиуса действия в преддверии долгожданного контрнаступления». По данным источника, подобное вооружение «по-настоящему меняет правила игры», Украина получила возможности, о которых ВСУ просили с начала конфликта.
Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные адекватно ответят на поставку Британией подобных боеприпасов. По его словам, Кремль «весьма негативно» отнесся к передаче данного вооружения Украине.
Военкоры объяснили активность ВСУ желанием замаскировать попытку наступления
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Вооруженные силы Украины начали «ползучее контрнаступление», маскируя главный удар серией мелких, сообщают российские военкоры.
Сейчас на линии боевого соприкосновения фиксируется серия немасштабных атак без задействования сил главного удара с западной бронетехникой, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны». По данным авторов канала, ВСУ провели серию контратак на флангах Бахмута, на южном фронте затишье.
В сообщении отмечается, что Киев готовит свои удары на Запорожском и, вероятно, Херсонском участках фронта. «Возможно какие-то удары будут ложные», – отмечают авторы публикации.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не рассматривать ожидаемое контрнаступление ВСУ как последнее. По его словам, в случае неудачи первой попытки Киев может организовать вторую. Между тем глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что возможное контрнаступление ВСУ в Запорожской области плохо закончится для президента Украины Владимира Зеленского.
Российские войска отразили восемь атак ВСУ под Донецком
Минобороны: ВС России под Донецком отразили восемь атак ВСУ и пресекли три попытки провести разведку боем
Вооруженные силы России под Донецком пресекли три попытки противника провести разведку боем и успешно отразили восемь атак украинских вооруженных сил (ВСУ) на позиции российских войск, сообщили в российском военном ведомстве.
Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что в четверг под Донецком были пресечены три попытки противника провести разведку боем, а также успешно отражены восемь атак украинских вооруженных сил на позиции российских войск.
В Минобороны РФ также информировали, что продолжается освобождение западной части Артемовска штурмовыми отрядами при поддержке авиации и артиллерии ВС России. Тем временем подразделения «Южной» группировки войск ведут активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинки.
Ранее российское оборонное ведомство опровергло заявления о «прорывах обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения с ВСУ.
Минобороны Британии: Киев не будет применять ракеты Storm Shadow для ударов по России
Глава Министерства обороны Британии Уоллес заявил, что Украина не применит крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow по России
Глава Минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил данные о том, что Лондон передал Киеву ракеты большой дальности Storm Shadow.
Об этом он заявил во время выступления в Палате общин, передает РИА «Новости».
Ранее телеканал СNN со ссылкой на западных чиновников сообщил, что Лондон передал Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, при этом получив заверения от Киева, что ракеты не будут использоваться по российской территории.
В Кремле ответили, что поставки потребуют адекватного ответа со стороны военных ВС России, Москва отнеслась к поставкам Лондона крайне негативно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с военной точки зрения в Кремле будут принимать соответствующие решения.
Самодельная бомба взорвалась в Мелитополе
Взрывное устройство сработало в Мелитополе, пострадавших нет
Самодельное взрывное устройство сработало в Мелитополе утром в пятницу, повреждены стоявшие рядом автомобили, сообщили власти города.
Бомба сработала около 6.50 на улице Шмидта в Мелитополе. СВУ, предположительно, находилось в мусорном баке.
Пострадавших в результате взрыва нет. Повреждены стоявшие поблизости автомобили, взрывной волной выбиты стекла в ближайшем доме, сообщается в Telegram администрации города.
В четверг в Мелитополе произошло покушение на председателя суда Запорожской области. Судья в результате покушения не пострадал, ранены два человека из охраны.
В Киеве пожаловались на неуязвимость российских ракет для ПВО Украины
MWM: ВС России нанесли удары по целям в Киеве неуязвимыми для ПВО Украины крылатыми ракетами Х-22
Российские крылатые ракеты Х-22, которые нанесли мощный удар по Киеву, неуязвимы для украинской системы ПВО, сообщило американское интернет-издание Military Watch Magazine.
По имеющейся у издания информации, ключевую роль в поражении стратегических целей на Украине играют российские крылатые ракеты Х-22, чьи большие 950-килограммовые боеголовки наносят огромный ущерб, передает РИА «Новости».
Как отмечается в публикации, украинские официальные лица жалуются, что Россия применяет ракеты, разработанные для обхода многоуровневой системы противовоздушной обороны, окружающей авианосные группы США, и их фактически невозможно перехватить.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, чем интересна крылатая ракета Х-22 и какие преимущества она дает российским Вооруженным силам на Украине.
Экс-канцлер ФРГ Шредер стал фигурантом дела в Польше из-за конфликта на Украине
СМИ: Польские следователи заподозрили экс-канцлера ФРГ Шредера в подготовке конфликта на Украине
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Бывший канцлер Германии Герхард Шредер стал фигурантом расследования Польши о событиях на Украине. Его подозревают в энергетическом давлении на ЕС и Украину, а также в подготовке конфликта, сообщила радиостанция RMF FM.
По данным радиостанции, генеральная прокуратура Польши получила сообщение о возможности совершения Герхардом Шредером преступления, связанного с конфликтом на Украине. По версии польских следователей, он использовал свою позицию в российском энергетическом секторе, чтобы надавить на ЕС и Украину, передает РИА «Новости».
Также следователи не исключают того, что Шредер имел отношение к подготовке «российского вторжения».
Герхард Шредер возглавлял правительство ФРГ в 1998–2005 годах. В последнее время он регулярно подвергается критике за контакты с президентом России Владимиром Путиным и российским нефтегазовым сектором.
Ранее сообщалось, что бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер (занимал пост с 1998 по 2005 год) подал в суд на Бундестаг (парламент Германии) с требованием вернуть ему частично отозванные привилегии.
СМИ также писали, что запрос на исключение бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) был отклонен во второй инстанции арбитражной комиссией партии.
Российские войска за сутки уничтожили 490 украинских военных
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Ударами авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ возле Двуречной, Тимковки Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Рядом с Ивановкой Харьковской области пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Потери противника за последние сутки составили до 125 военнослужащих, а также самоходная артиллерийская установка «Акация», говорится в Telegram-канале МО.
Недалеко от Нескучного Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника под Невским, Червоной Дибровой ЛНР), а также Серебрянкой Донецкой народной республики (ДНР).
За прошедшие сутки ликвидированы порядка 65 военнослужащих, две бронемашины, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.
На Донецком направлении штурмовые отряды продолжили наступление в западной части Артемовска. ВДВ оказывали поддержку, сковывая подразделения ВСУ на флангах.
Авиацией в этом районе за минувшие сутки совершены восемь вылетов самолетов. Артиллерией Южной группировки войск выполнены 95 огневых задач.
Ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражена живая и сила и техника противника у Красного, Калиновки и Часова Яра ДНР, сообщил Конашенков.
За сутки на этом направлении уничтожены до 230 военнослужащих и наемников, гаубица Д-30, а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Возле Краматорска ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника рядом с Угледаром, Пречистовкой ДНР, Малиновкой, Гуляйполем, Новоданиловкой и Каменским Запорожской области. За последние сутки на этих направлениях уничтожены более 110 военнослужащих и семь автомобилей.
Под Гуляйполем Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады теробороны.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения ликвидированы около 20 военнослужащих, американская артсистема М777, гаубица «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
В районе Херсона уничтожен склад боеприпасов 124-й бригады теробороны, отметили в Минобороны.
Рогов: Начала контрнаступления ВСУ в Запорожской области не наблюдается
Рогов заявил о спокойной обстановке на линии соприкосновения в Запорожской области
Обстановка на линии боевого соприкосновения в Запорожской области остается спокойной, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем Telegram-канале он написал, что начала контрнаступления ВС Украины (ВСУ) не наблюдается.
«Информацию о начале полномасштабного наступления [ВСУ] на Запорожском фронте не могу подтвердить. Все наши ребята, стоящие на защите этих рубежей, с кем мне удалось оперативно связаться, также не подтверждают разошедшуюся по Сети информацию», – написал Рогов.
Ранее российские военкоры сообщили, что ВСУ начали «ползучее контрнаступление», маскируя главный удар серией мелких.
Российский боец: ВСУ не смогут форсировать Днепр
Украинские военные не имеют возможности форсировать Днепр в случае, если украинское командование решит начать контрнаступление, заявил российский боец на прибрежных позициях в районе города Каховка Херсонской области с позывным «Джоконда».
По его словам, российские военные имеют достаточно данных о контрнаступлении и готовы к нему, однако на этой территории единственная возможность для ВСУ атаковать – по воде. В этом случае, даже если кто-то из солдат доплывет до берега, то будет вообще не боеспособен. С российской же стороны работает авиация, артиллерия, их встретят, передает РИА «Новости».
Ранее глава Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что информацию о скоплении катеров и техники ВСУ на правом берегу Днепра для возможной высадки на левобережье Херсонской области нужно воспринимать крайне скептически, в Новой Каховке все спокойно.
До этого в Сети стала появляться информация о якобы массовом скоплении легких катеров ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Также российские военкоры сообщали, что ВСУ якобы начали «ползучее контрнаступление», маскируя главный удар серией мелких.
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