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Киев собрался обработать территорию в Сумской области химоружием
Минобороны сообщило о подготовке Украиной провокации с использованием отравляющих веществ
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Украина готовит масштабную провокацию, направленную на дискредитацию России на международной арене. Киев намерен обвинить российские войска в использовании «отравляющих веществ», сообщил межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине.
Как сообщает Минобороны в Telegram, данная информация подтверждена из нескольких независимых источников. Провокацию готовят под руководством офиса президента Украины для «отвлечения внимания международной общественности от опубликованных ООН фактов многочисленных военных преступлений» вооруженных сил Украины.
Украина подготовила в Ахтырке в Сумской области участок, который якобы является «передовым рубежом обороны ВСУ на линии боевого соприкосновения». На эти «псевдо-позиции» собираются привезти из моргов тела украинских военных. Киев заявит, что они погибли от «российских» артиллерийских боеприпасов, якобы снаряженных «отравляющими веществами».
Киевский режим собирается обработать как сами тела, так и местность отравляющим веществом, а также подготовить и опубликовать фальшивые радиоперехваты, сфабрикованные наряды на получение специальных боеприпасов для установок РСЗО «Град».
В результате западные эксперты, которые сейчас присутствуют на Украине, смогут «задокументировать применение химического оружия», приписав его использование российским войскам. Киев хочет начать в западных СМИ «очередную медиакампанию по дискредитации» России, в том числе попытаться инициировать заседание Совета Безопасности ООН.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин указывал, что применение ВСУ химоружия стало системным явлением. Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин отмечал потенциал Киева для создания химоружия.
Словакия обвинила российских техников в порче истребителей МиГ-29
Министр обороны Словакии Надь обвинил российских техников в порче переданных Украине истребителей МиГ-29
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Российские технические специалисты «намеренно» вызвали неисправности истребителей МиГ-29 вооруженных сил Словакии, которые недавно передали Украине, пишут европейские СМИ со ссылкой на министра обороны республики Ярослава Надя.
Словакия передала Миг-29 Украине, поскольку сама не использовала их с августа прошлого года, передает «Лента.ру» текст статьи EurActiv.
При этом при передаче оказалось, что самолеты неисправны.
Словацкий министр Надь заявил, что летать истребители могут, однако они не боеспособны. Украинские специалисты, по его словам, приехали в Словакию, привезли запасные части и осмотрели самолеты.
Надь полагает, что дефекты, обнаруженные у самолетов, были преднамеренно созданы российскими техниками. По данным словацкого министерства обороны, до 2022 года россияне обслуживали самолеты на авиабазе Слиач.
Министр заявил, что инцидент стал поводом для полицейского расследования, однако факт преднамеренной порчи двигателей самолетов доказать не смогли.
В марте киевские власти получили от словацкой стороны четыре МиГ-29 из обещанных 13. Оставшиеся истребители перемещаются на Украину по земле.
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Рогов раскрыл детали будущего наступления ВСУ к Азовскому морю
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План приазовского наступления ВСУ составлен американскими и британскими кураторами, киевские военачальники являются пешками в этой игре, заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный являются пешками в этой игре и озвучивают лишь только то, что им указали, передает РИА «Новости».
Рогов добавил, что главная роль в этом плане отведена быстрому прорыву с помощью бронетехники к побережью Азовского моря, минуя крупные города и населенные пункты.
«Главной является необходимость разрезать сухопутный коридор и (прервать) снабжение российской группировки. Наступлению будут предшествовать удары управляемыми снарядами и дронами-камикадзе по инфраструктуре, затем пойдут штурмовые группы с бронетехникой», – заметил он.
Резюмируя, Рогов отметил, что российским военным известно об этом плане и о подготовке противника.
Ранее Рогов заявил, что ВСУ скопили достаточную группировку для того, чтобы перейти в наступление в Запорожской области.
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NYT: США ставили перед ВСУ цели убить российских генералов
New York Times: В Вашингтоне ставили перед ВСУ цели убить российских генералов
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Соединенные Штаты передавали Киеву информацию о территориальном расположении военных баз России, чтобы ВСУ получили возможность подобраться близко к российским генералам с целью их убийства, пишет The New York Times.
Такие данные Белый дом предоставлял Киеву на протяжении всего конфликта. Развединформация в режиме реального времени позволяла украинцам атаковать российских военных, убивать высокопоставленных военных и отводить поставки боеприпасов дальше от российской линии фронта, передает Ura.ru со ссылкой на The New York Times.
Кроме того, авторы материала подчеркнули, что в связи с обнародованным фактом утечки данных обмен разведданными между Америкой и Украиной ослабится.
Напомним, утечка данных произошла перед запланированным наступлением Украины. Соединенные Штаты ожидают весеннего контрнаступления Украины в ближайшие недели.
Позднее Пентагон начал расследование утечки секретных военных документов с данными графиков поставок оружия и численности украинских войск.
Пентагон начал расследование утечки секретных документов по Украине
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сингх сообщила о расследовании утечки документов о вооруженных силах Украины
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Пентагон начал расследование утечки секретных военных документов с данными графиков поставок оружия и численности украинских войск, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Сингх сказала, что ведомство в курсе появившихся в соцсетях сообщений и «изучает этот вопрос», передает ТАСС со ссылкой на New York Times.
Несколько дней назад документы попали в Twitter (соцсеть заблокирована в России) и Telegram. Оценка военной обстановки в них приводится по состоянию на март. При этом в документах нет конкретных боевых планов, в частности, когда и где ВСУ собираются наступать. Однако данные позволяют судить об украинских воинских частях, оборудовании и обучении.
В документах сообщается, что половина из 12 боевых групп, которые тренируются в странах НАТО, должны были завершить обучение к 31 марта, еще три бригады – к 30 апреля. Численность этих групп, по мнению американских аналитиков, составляет от 4 до 5 тыс. солдат. Есть упоминания о расходах на РСЗО HIMARS – Пентагон не сообщал, как быстро ВСУ используют боеприпасы для этих систем, но в документах есть эта информация.
Белый дом работал над удалением секретных документов из общего доступа, но по состоянию на вечер четверга администрации США добиться этого не удалось.
Напомним, утечка данных произошла перед запланированным наступлением Украины. Соединенные Штаты ожидают весеннего контрнаступления Украины в ближайшие недели.
Блинкен назвал срок начала контрнаступления ВСУ
Блинкен: Контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие недели
Вооруженные силы Украины могут перейти в наступление уже в ближайшие недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен в интервью немецкой медиагруппе Funke заявил, что решение о переходе в контрнаступление Украина должна принимать самостоятельно. Он назвал Украину «демократией», отметив, что ответственность за руководство страной лежит на президенте Владимире Зеленском.
«Но он должен быть открыт для воли украинцев», – приводит слова американского госсекретаря «Газета.Ru» со ссылкой на немецкий канал n-tv.
Госсекретарь США добавил, что партнеры Киева придерживаются двух целей: помощи в организации контрнаступления ВСУ и наращивании среднесрочного и долгосрочного потенциала Украины.
Ранее постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит заявила, что Соединенные Штаты ожидают весеннего контрнаступления Украины в ближайшие недели.
Маск прокомментировал розыгрыш Олланда российскими пранкерами
Американский бизнесмен Илон Маск прокомментировал слова экс-президента Франции Олланда о ситуации на Украине
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Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на комментарий экс-президента Франции Франсуа Олланда по ситуации на Украине, который тот произнес в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
В своем Twitter (запрещен в России), Маск опубликовал фрагмент из пранка, где Олланд назвал Минские соглашения способом «выиграть время, чтобы вооружить армию» Украины, а позднее вообще признал, что Запад способствовал смене власти на Украине в 2014 году, передает ТАСС.
«Это правда?» – сопроводил Маск вопросом свой пост.
В данный момент твит Маска собрал более 3 тыс. комментариев, и почти все из пользователей сообщили владельцу соцсети, что Олланд действительно сделал такое заявление.
«Это группа пранкеров, которые притворяются важными людьми и звонят политикам», – ответил Маску один из пользователей.
Другой комментатор отметил, что «Олланд настоящий, и то, что он говорит, – правда, только он говорит с фейковым экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Кроме того, комментаторы прислали Маску множество ссылок на новости СМИ, цитирующие пранк.
Ранее российские пранкеры поговорили с Олландом от лица экс-президента Украины Петра Порошенко. Французский политик признался в полноценном участии ЕС в конфликте на Украине. Напомним, экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в разговоре с пранкерамипризвал пресекать диалог Франции с Россией.
ВКС нанесли удар по переброшенной Киевом в Херсонскую область морской охране
Представитель группировки ВС России «Днепр» Рулев сообщил об ударе по переброшенной к Херсону одесской морской охране
Украина перебросила в Херсонскую область одесскую морскую охрану, российская авиация поразила пункт временной дислокации отряда, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Днепр» Андрей Рулев.
Рулев сообщил, что в результате удара оперативно-тактической авиации в районе населенного пункта Велетенское «безвозвратные потери противника в живой силе составили около 50 человек». Также российская артиллерия в контрбатарейной борьбе уничтожила украинские кочующие минометные расчеты у Берегового и Никольского, передает РИА «Новости».
Напомним, Вооруженные силы России уничтожили две украинские гаубицы на правом берегу Днепра в Херсонской области, а также ликвидировали более 20 украинских националистов.
Минченко: Настойчивость Макрона встретила спокойное безразличие Си Цзиньпина
Политолог Минченко: Китай больше не будет терпеть заносчивость бюрократов ЕС
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Визит Макрона в Китай подтвердил, что Поднебесная не станет менять позицию по Украине. В результате в некоторые моменты Си просто вежливо игнорировал заявления французского коллеги. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Евгений Минченко. Ранее в Пекине прошли переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина.
«Встреча Эммануэля Макрона и Си Цзиньпина предсказуемо закончилась ничем. Настойчивость лидера Франции встретила спокойное безразличие со стороны китайского лидера. Все попытки каким-либо образом радикально высказаться по Украине были вежливо отклонены или проигнорированы», – сказал Евгений Минченко, директор Центра исследований политических элит ИМИ МГИМО, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
«Очевидно, что КНР продолжает курс на стратегическую независимость во внешней политике. В этих условиях поведение Макрона, да и в целом стран западного мира, выглядит странно. Китай уже высказал свою позицию по текущему кризису. Он максимально подробно описал ее в предложениях по мирному урегулированию украинского кризиса», – отмечает эксперт.
«Требовать от Пекина иного подхода бессмысленно. Макрон здесь выглядит заложником обстоятельств, и вся критика западной прессы, направленная на него после окончания визита, кажется неуместной. Сегодня каждый европейский политик вынужден двигаться в фарватере американского влияния. Исключение составляет лишь руководство Венгрии», – подчеркивает собеседник.
«Я бы обратил внимание на другой момент, который также описывают СМИ США и Европы. В частности, издание Politico отмечает, что китайская сторона всячески подчеркивала уважение к Макрону, при этом обделяя вниманием фон дер Ляйен. Си Цзиньпин даже не удосужился ее встретить. Это позволяет нам судить о новой тенденции в политике КНР», – считает Минченко.
«Пекин не намерен общаться с ЕС, как с актором международной политики. Для него это непонятная организация, с которой трудно обсуждать какие-либо конкретные вопросы. Тактика Поднебесной – поддерживать контакты с отдельными государствами союза, в частности с Германией и Францией», – отмечает эксперт.
«Конечно, у китайского руководства есть претензии к Макрону. Так, например, Си Цзиньпину очень не понравилось то, что европейский коллега говорил в два раза дольше, чем лидер КНР. Правда, ему это простят, ведь Франция – большая и важная для Поднебесной страна. А вот заносчивость бюрократов ЕС Китай больше терпеть не будет», – резюмирует Минченко.
Ранее в Пекине завершились переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидер Китая не продемонстрировал каких-либо признаков «изменения своей позиции» по ситуации на Украине, отмечает издание Politico.
Газета пишет, что Макрон добивался от главы КНР осуждения Москвы, однако тот даже не упомянул Россию. При этом указывается, что президент Франции говорил на пресс-конференции почти вдвое дольше, чем его китайский коллега, что можно считать «оплошностью» в протоколе. Отмечается, что в момент речи Макрона Си Цзиньпин тяжело вздыхал и выглядел нетерпеливым и раздраженным.
Издание Reuters пишет, что после окончания переговоров глава ЕС заявила о готовности китайского лидера поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом отмечается, что сам председатель КНР в ходе пресс-конференции о подобном не упоминал. Однако уточняется, что обе стороны достигли согласия в вопросе о недопустимости применения ядерного оружия.
Критике Макрона подвергли и на родине. В частности, бывший депутат Европарламента и лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент Франции не понимает повсеместного унижения его персоны. Об этом он написал в своем Twitter (соцсеть заблокирована в России). Политик добавил, что глава государства может продолжить играть роль «послушного для американцев пуделя».
Напомним, Си Цзиньпин указал на отсутствие чудодейственного средства для решения украинского кризиса, стороны конфликта должны провести мирные переговоры. Москва заявила, что у Китая есть весомый посреднический потенциал, но ситуация пока сложная.
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Кремль пообещал учесть заявление Блинкена о контрнаступлении ВСУ
Песков: Россия при планировании СВО учтет заявление Блинкена о контрнаступлении ВСУ
Российские военные при планировании спецоперации учитывают все сообщения, в том числе и заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о возможном скором контрнаступлении вооруженных сил Украины, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков отметил, что заявление Блинкена «является предметом тщательного отслеживания наших военных», передает ТАСС.
Блинкен ранее заявил, что вооруженные силы Украины могут перейти в наступление уже в ближайшие недели.
По данным Reuters, Украина привлекла 40 тыс. человек в состав восьми штурмовых бригад так называемой гвардии наступления.
США и Германия выступили против более глубоких связей Украины с НАТО
Financial Times сообщила о сопротивлении США, Германии и Венгрии созданию более глубоких связей Украины с НАТО
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США, Германия, Венгрия выступают против планов Польши и Прибалтики предложить Украине более глубокие связи с НАТО, сообщают источники.
По словам источников, США, Германия, Венгрия против предоставления Киеву «ясных заявлений» о поддержке «будущего членства» Украины в НАТО. В ходе переговоров глав МИД стран НАТО о том, что можно предложить Киеву, обнаружились сильные разногласия, касающиеся идеи предоставить Украине дорожную карту на саммите в Вильнюсе в июле. Так, США были «против данного предложения» и призвали сосредоточиться на военной, финансовой и гуманитарной помощи Киеву, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Напомним, Венгрия отказалась поддерживать ведущие к конфликту с Россией инициативы НАТО. Кроме того, в Венгрии возмутились приглашением на встречу министров стран НАТО министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
НАТО намерено удвоить финансирование комплексного пакета помощи Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что вопрос о членстве в НАТО для Украины не будет иметь значения, если она не победит в военном конфликте. Президент России Владимир Путин заявил, что поставки блоком НАТО оружия Украине можно считать участием в конфликте.
Названы новые имена участников американских военно-биологических программ на Украине
Минобороны обнародовало новые имена участников военно-биологических программ из числа граждан США и Украины
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Глава «Международного института проблем ВИЧ и туберкулеза» в Киеве Элиот Перлман, профессор института новых патогенов при университете штата Флорида Грег Гласс участвовали в разработке военно-биологических программ на Украине, сообщил начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По данным Минобороны, Перлман «принимал непосредственное участие в создании лабораторной базы для реализации военно-биологических исследований на территории Украины». Гласс «занимался изучением распространения возбудителя туляремии на Украине» и «проекта Ю-Пи-8 (распространение вирусов Конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов на Украине)», говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Профессор молекулярной микробиологии и иммунологии в Школе общественного здравоохранения при Университете Джонса Хопкинса Эндрю Стэнли Пекос был ведущим консультантом проекта Ю-Пи-2 (применение геоинформационных систем, удаленного наблюдения и лабораторной диагностики для выявления заболеваний туляремией и сибирской язвой у людей и животных на Украине).
Среди граждан Украины Кириллов указал на участие в проекте Пентагона Наталии Родиной – заместителя гендиректора ГУ «Киевский областной лабораторный центр» и бывшего сотрудника американской компании «Блэк энд Витч». Она с 2020 года является советником командующего медицинскими силами ВСУ по вопросам лабораторной диагностики.
Также причастна к экспериментам Пентагона Елена Нестерова – директор украинского института исследований проблем общественного здравоохранения. По словам Кириллова, Нестерова координировала деятельность компании «Лабиринт глобал Хелс» и осуществляла взаимодействие между госорганами Украины и компанией «Метабиота».
Ранее Минобороны указало на причастность США к вспышке лихорадки Эбола в Африке.
Арестович посоветовал сменить президента Украины
Экс-советник офиса президента Украины Арестович посоветовал сменить президента Зеленского
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Нынешний президент Украины Владимир Зеленский не смог остановить коррупцию в стране, чтобы эта задача была выполнена, необходим другой человек, заявил экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью журналистке Юлии Латыниной (признана иноагентом в России).
Так, журналистка спросила Арестовича, поможет ли Варшава спасти Украину от коррупционеров, если две страны станут одним целым.
«Украине нужно всего лишь одно, <...> чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать. Сам не будет и другим не даст. К сожалению, до сих пор нам не везло», – передает РИА «Новости» ответ Арестовича на вопрос.
По его словам, конфликт на Украине позволил бы принять «экстраординарные меры», чтобы решить проблему с коррупцией, но Зеленский не смог с ней справиться. Так бывший глава офиса президента ответил на вопрос, почему Зеленский не может стать таким человеком.
Ранее Арестович заявил, что Киев упустил шанс победить в конфликте и стал оружием в руках Запада в борьбе с Россией.
ФСБ поймала украинского агента в Херсонской области
ФСБ: Агент Украины и его помощник задержаны за шпионаж в Херсонской области
Федеральной службой безопасности России на территории Херсонской области задержаны агент украинских спецслужб и лицо, действовавшее по его заданию, сообщила пресс-служба ФСБ.
По данным ФСБ, они собирали сведения о местах дислокации и численности подразделений Вооруженных сил России в регионе, передает РИА «Новости».
Используя интернет-мессенджеры, задержанные передавали СБУ данные о маршрутах перемещения и видах используемой в СВО военной техники с координатами. Служба безопасности Украины использовала полученные данные для передачи представителям военизированных формирований Украины «с целью корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ».
Заведены уголовные дела по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), задержанных арестовали. Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.
В начале апреля оперативники ФСБ задержали супружескую пару за шпионаж, осуществляемый в интересах Украины, на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле. Задержанные арестованы по ст. 275 УК РФ (госизмена).
Эксперты объяснили рост рейтинга Путина в США
Эксперты рассказали, кто из американцев поддерживает Путина в США
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40% американцев против поддержки Украины, а около 20% поддерживают Владимира Путина. Это касается в том числе профессуры и топ-менеджеров, но они боятся публичных заявлений. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политологи Малек Дудаков и Борис Межуев. Ранее рейтинги президента России в США побили исторические рекорды. На этом фоне Bank of America угодил в «антиукраинский» скандал из-за высказываний спикеров на конференции по геополитике.
«Рост рейтинга Путина, обозначенный в опросе YouGov, укладывается в данные других социологов. Судя по всему, этот показатель постоянно колеблется в районе 15–20% независимо от СВО и других факторов. Сторонники Путина – это выходцы из России и СССР, а также часть американцев, которые смотрят пророссийские каналы вроде RT», – пояснил американист Малек Дудаков.
«На мой взгляд, рейтинг Путина никак не связан с проседанием популярности Байдена. Потому что даже до всех событий на Украине глава Белого дома не нравился сторонникам президента России. Эти категории никак не соприкасаются. Основным бенефициаром ухудшения рейтинга Байдена является, очевидно, его будущий оппонент от Демократической партии на выборах», – заметил эксперт.
«Тут стоит добавить, что скандал на онлайн-конференции Bank of America только подтвердил тезис о том, что далеко не все в США поддерживают Украину. И среди топ-менеджмента корпораций, очевидно, такие люди тоже есть. Любая их публичная антиукраинская риторика воспринимается в штыки, они рискуют потерей работы и разорением бизнеса. Классическая cancel culture», – указал собеседник.
«Если посмотреть результаты любой социологии, то видно, что военную помощь Украине поддерживают чуть больше 50% граждан США. А тех, кто выступает против этого, уже больше 40%. Конечно, далеко не все из них напрямую являются сторонниками Путина, но частично эти группы совпадают», – пояснил он.
«Рост рейтинга Путина в США связан с уголовным преследованием Трампа. Экс-президент США – главный внутренний диссидент страны, который постоянно говорит, что сможет способствовать решению украинского вопроса. Эта риторика становится актуальной на фоне усталости и отчуждения американской общественности от поддержки Украины. Также Путина поддерживают консерваторы и сторонники традиционных ценностей», – считает политолог Борис Межуев.
Ранее стало известно, что рейтинг президента России Владимира Путина в США достиг самого высокого уровня с 2020 года. По данным соцопроса YouGov, этот показатель составляет 21%. В 2021 году популярность Путина колебалась на уровне 15%, а после того, как Россия начала спецоперацию, она составила 17%, сообщает Newsweek.
Также в пятницу стало известно, что замалчивание альтернативных точек зрения в США привело к скандалу на онлайн-конференции по геополитике Bank of America. Банк прервал мероприятие после якобы «пророссийских» заявлений ряда участников о СВО, сообщает New York Post.
Так, глава отдела международных отношений BofA Securities Даниэль Шихан раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «мастером манипулирования» и объектом «серьезных опасений» для властей США.
Другой спикер, профессор Университета Род-Айленда Николай Петро назвал Украину «проигравшей при любом сценарии», указав на экономический и демографический кризис в стране. Он также утверждал, что администрация Байдена выиграет от войны, а не от прекращения огня.
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Песков: У Москвы нет сомнений в вовлеченности США в украинский конфликт
Песков заявил о росте вовлеченности США и НАТО в конфликт на Украине
Значительно выросла степень вовлеченности США и НАТО в конфликт на Украине, но это не повлияет на результаты спецоперации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков телеканалу CNN, комментируя утечку секретных документов по Украине.
Он отметил, что у Москвы нет даже незначительных сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в украинский конфликт, которая постоянно растет, передает РИА «Новости».
За расследованием Пентагона в Кремле следят, это усложняет всю историю, но не окажет влияния на результат СВО, добавил Песков.
Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Пентагон начал расследование утечки секретных военных документов с данными графиков поставок оружия и численности ВСУ.
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