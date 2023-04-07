Французские «желтые жилеты» выступили против поставок оружия на Украину

Основатель французского движения «Желтые жилеты» заявил, что группа выступает против поставок вооружения на Украину

Французское движение «желтых жилетов» выступило против поставок вооружения на Украину, заявил основатель политического ядра движения – ассоциации «Граждане в желтых жилетах» Тьерри-Поль Валет.

По его словам, движение отмечает, что у этих поставок есть цена. Так, бюджет французской армии могут увеличить до 400 млрд евро, а это значительное увеличение, передает РИА «Новости».

Также координатор движения напомнил, что «желтые жилеты» являются экономически очень неустойчивыми слоями населения страны.

Кроме того, Валет отметил, что именно этих людей правительство Франции будет просить всячески ужаться, в то время как в стране увеличивают военный бюджет на миллиарды евро

«Все это, чтобы поддержать промышленность войны, которая происходит не на территории Франции. Люди этого не понимают», – подчеркнул основатель ассоциации.

Напомним, в Париже проходили манифестации «желтых жилетов» в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.