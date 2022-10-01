В Париже началась манифестация «желтых жилетов» в поддержку Ассанжа

В Париже проходит манифестация «желтых жилетов» в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Демонстрация началась после 14.30 по местному времени с Биржевой площади. Она проходит в поддержку свободы слова в стране. Также звучат лозунги за отставку президента Франции Эммануэля Макрона, за выход Франции из НАТО, ЕС и еврозоны, а также за прекращение поставок оружия Украине.

«Мы собираемся под окнами агентства AFP и телеканала BFMTV, чтобы показать им, что мы осуждаем всю ту ложь, которую они распространяют, и выразить нашу поддержку журналисту Джулиану Ассанжу», – передает РИА «Новости» со ссылкой на одну из участниц митинга.

Собравшиеся на акцию французы также скандируют: «Макрон – мы не хотим войны!».

Ранее основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подал в Высокий суд Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции в США.

Напомним, 20 апреля суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США. Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне. В 2019 году его задержали по запросу США. Власти Штатов обвинили Ассанжа в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В США ему грозит 175 лет лишения свободы.