Джулиан Ассанж подал апелляцию на решение о его экстрадиции в США

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вновь подал в Высокий суд Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции в США, сообщается в пресс-релизе WikiLeaks.

Ответчиками являются правительство США и глава МВД Прити Пател, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Ранее в WikiLeaks сообщили, что глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. В компании отметили, что документ включает «важные новые свидетельства» в пользу Ассанжа.

Напомним, 20 апреля суд в Лондоне выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США. Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне. В 2019 году его задержали по запросу США. Власти Штатов обвинили Ассанжа в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В США ему грозит 175 лет лишения свободы.