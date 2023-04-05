Заповедник «Киево-Печерская лавра» поручили охранять полиции Киева

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5 апреля, среда | Последнее обновление — 23:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Захарова: Россия не допустит поставок Украине снарядов с обедненным ураном
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Чтобы оценить масштаб задач, которые стоят перед особой экономической зоной Донбасса, следует помнить, что на этой территории проживает свыше трех миллионов человек, для которых нужно либо восстановить, либо создать рабочие места.
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Только наблюдая вблизи за китайской жизнью, можно понять, насколько колоссален масштаб этой страны. Любые проблемы и сложности развития современного общества, присущие, например, России, нужно в китайском случае умножать на десять.
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Люди, которые любого, кто как-то их заденет, могут вышибить с работы, подвергнуть судебным преследованиями или даже посадить на огромный срок, громко жалуются на то, что они являются угнетенным и замученным меньшинством.
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В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Заповедник «Киево-Печерская лавра» поручили охранять полиции Киева
«Страна.ua»: Заповедник «Киево-Печерская лавра» заключил договор с полицией Киева об охране территории
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Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» заключил договор с полицией Киева об охране территории в связи с расторжением договора о пользовании объекта с Украинской православной церковью (УПЦ), сообщило украинское издание «Страна.ua».
Издание сообщило со ссылкой на комментарий представителей канонической УПЦ, что национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» заключил договор с управлением полиции охраны по городу Киеву об охране всей территории заповедника в связи с расторжением договора с УПЦ о пользовании лаврой, передает РИА «Новости».
Сообщается, что в УПЦ в свою очередь заявили, что не признают расторжения договора аренды лавры, а заключение договора об охране расценивают как дополнительное давление на братию монастыря с целью осуществления препятствий священнослужителям в использовании территории лавры под предлогом охраны заповедника.
Накануне уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала СЕ и ООН не допустить изгнания монахов из Киево-Печерской лавры.
Сценарист «Вечернего Урганта» пошутил над смертью Владлена Татарского
Сценарист «Вечернего Урганта» и комик Долгополов пошутили над смертью Владлена Татарского
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Один из сценаристов «Вечернего Урганта» Гарик Оганисян и комик Александр Долгополов во время одного из концертов за рубежом разыграли сценку с «вручением» статуэтки Владлену Татарскому, после взрыва которой военкор погиб.
На видео, которое публикует «Царьград», Долгополов во время концерта вручает Оганисяну статуэтку, тот в ответ благодарит и говорит: «Пусть постоит здесь». В зале раздается смех и аплодисменты.
На выступление комиков отреагировали в Госдуме.
«Подонки глумятся над смертью военкора и 42 пострадавшими в чудовищном теракте! Зал, из такого же морального отребья, гогочет... Где бы вы ни были, в какой бы стране не прятались, правосудие и кара вас настигнет», – написал в Telegram первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.
В свою очередь телеведущий Роман Бабаян назвал концерт «сборищем тупых уродов».
«Примерно так и выглядит потеря человеческого лица. Вместе с достоинством. Деграданты», – прокомментировала поступок стендаперов Ольга Скабеева.
Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля, во время теракта погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадало более 40 человек.
Подозреваемая в подрыве кафе в Петербурге Дарья Трепова арестована до 2 июня.
В январе 2020 года полиция в Подмосковье начала проверку в отношении комика Долгополова из-за сообщения об оскорблении чувств верующих в одном из его стендапов, позже стало известно, что комик покинул Россию.
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Киев заявил о планах захватить Крым за семь месяцев, искоренить все русское на полуострове и снести мост
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Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина якобы сможет захватить Крым за пять-семь месяцев, после чего полуостров будет ждать «тяжелый период деоккупации».
По его словам, Киев «захватит» Крым за короткое по историческим меркам время – пять-шесть месяцев, передает «Коммерсант».
«Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, математически выверенный», – заявил Подоляк в интервью «Радио Свобода*» (признано иностранным агентом).
По его мнению, «война будет идти, пока не будет освобождена вся территория Украины».
Война, заявил Подоляк, будет идти за право существования демократического мира в рамках международного права, а территория – это только один из элементов.
Советник офиса Владимира Зеленского добавил, что после «захвата» Крыма Украина снесет Крымский мост и будет стремиться искоренить там все русское.
«Мы должны полностью закрыть все, что касается российского культурного пространства. Должны искоренить все русское. Там должно быть только украинское культурное пространство или глобальное культурное пространство», – сказал он.
Тем, кто не захочет жить по украинским правилам в Крыму, придется уехать.
Также он пообещал «разобраться с предателями». По его мнению, многие в Крыму должны понести наказание за то, что сменили украинский паспорт.
«Чтобы Крым понял: никогда больше он не сможет ставить вопрос о каком-то особом статусе», – заключил Подоляк.
Ранее глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что на Украине завершено формирование восьми бригад «Гвардии наступления» с целью «захвата» Крыма и республик Донбасса.
МИД: Украина пытается воздействовать на гражданские спутники России
Москва заявила о попытке Киева воздействовать на гражданские спутники России
Украинская сторона пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Киевский режим ведет эту работу с участием специалистов нескольких других стран, сообщило ведомство на своем сайте.
Такие действия – это «запредельное нарушение международного права», подчеркнули в министерстве. Российская сторона вправе ответить подобающим образом, все нужные возможности для этого имеются, заключили в МИД.
Зеленский ответил на вопрос о возможности вывода войск из Артемовска
Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о выводе войск из Артемовска на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, заверил, что его главным приоритетом являются жизни украинских военных.
Поэтому, по словам Зеленского, если будет угроза потери личного состава, Киев примет «правильные решения», передает «Комсомольская правда».
Напомним, российские вооруженные формирования продвигаются в центре Артемовска (Бахмута), говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
До этого руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин поднял российский флаг над зданием администрации Артемовска в память об убитом военкоре Владлене Татарском.
В Брянской области рухнул украинский легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет упал в Брянской области, сообщили в пограничном управлении ФСБ по области.
Сотрудники областного пограничного управления ФСБ зафиксировали нарушение госграницы России украинским легкомоторным самолетом, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Воздушное судно по неустановленным причинам потерпело крушение у поселка Бутовск в Брянской области. Пилот выжил и попытался сбежать на украинскую территорию.
Его задержал пограничный наряд, пилотом оказался гражданин Украины.
В отношении него проводится проверка, по результатам которой вынесут процессуальное решение.
В начале марта на Брянскую область было совершено нападение, в ходе него погибли два человека.
Билл Клинтон пожалел о принятом в 1994 году решении по Украине
Билл Клинтон пожалел о решении заставить Украину отказаться от ядерного оружия
Экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон на телеканале RTE заявил, что сожалеет о своем решении заставить Киев отказаться от ядерного оружия в 1994 году.
Клинтон заявил, что чувствует личный вклад, так как заставил Киев согласиться на отказ от своего ядерного оружия, когда был подписан Будапештский меморандум, передает РИА «Новости».
«Никто не верит, что Россия провернула бы этот трюк, если бы у Украины все еще было их оружие», – добавил Клинтон.
Ранее на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом восстановить статус Украины как ядерного государства. В Кремле призвали не относиться к этому серьезно.
Под Артемовском ликвидирован нацист Грибан
Нацист из группировки «Гонор» Назарий Грибан с позывным «Продюсер» уничтожен в зоне спецоперации, сообщил лидер группы Сергей Филимонов.
Грибан ликвидирован под Артемовском (Бахмутом), передает RT со ссылкой на заявление Филимонова.
До этого представитель группировки заявлял об уничтожении другого националиста под Артемовском – Даниила Конделя с позывным «Викинг».
Ранее СМИ сообщали, что в Артемовске ликвидирован офицер украинского спецназа «Сокол» и активист Евромайдана Денис Ясинский.
ФСБ задержала в Нижнем Тагиле супругов за шпионаж для Украины
УФСБ по Свердловской области: За шпионаж в интересах Украины на предприятии ОПК в Нижнем Тагиле задержаны супруги
Оперативники ФСБ задержали супружескую пару за шпионаж, осуществляемый в интересах Украины, на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Нижнем Тагиле, задержанные арестованы по ст. 275 УК РФ (госизмена), сообщили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.
В пресс-службе УФСБ сообщили, что региональным управлением была пресечена противоправная деятельность супружеской пары, причастной к совершению госизмены в форме шпионажа на одном из предприятий ОПК региона. Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что супруги, которых задержали в ходе спецоперации, за денежное вознаграждение передали спецслужбам Украины сведения военно-технического характера, которые могли быть использованы против Вооруженных сил России в условиях специальной военной операции.
При обысках по месту жительства подозреваемых изъяты предметы шпионской деятельности.
Задержанные в ходе допроса уже признались в передаче в адрес спецслужб Украины чертежей за вознаграждение, составившее около 100 тыс. рублей.
Напомним, 17 января ФСБ задержала на границе России и Грузии подозреваемого в шпионаже в пользу Украины жителя одной из стран СНГ.
Вблизи Запорожской АЭС упал украинский ударный беспилотник
Командир подразделения ВС России: Украинский ударный беспилотник польского производства упал рядом с Запорожской АЭС
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Украинский ударный беспилотный летательный аппарат польского производства упал в непосредственной близости от Запорожской АЭС, сообщил командир подразделения Вооруженных сил России, обеспечивающего безопасность атомной электростанции.
Командир подразделения ВС России сообщил, что украинский режим предпринял очередную попытку атаковать атомную электростанцию беспилотным летательным аппаратом производства Польши, несмотря на присутствие на АЭС сотрудников МАГАТЭ. Он уточнил, что вес аппарата составлял более двух килограммов, передает РИА «Новости».
По словам российского военного, расположение обломков БПЛА может свидетельствовать о том, что целью атаки была инфраструктура Запорожской АЭС. Он заверил, что причины падения беспилотного аппарата устанавливаются специалистами.
В понедельник постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что власти Украины по-прежнему не готовы поддержать инициативу генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси по безопасности на Запорожской АЭС.
Дробницкий: Белый дом провоцирует новую гражданскую войну в США
Политолог Дробницкий: Администрация Байдена начинает новую гражданскую войну в США
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Белый дом создает прецедент к решению политических вопросов силовым путем. Вместе с тем администрация Джо Байдена опасается того, что дело Дональда Трампа может срикошетить против действующего президента и его семьи. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришли американисты Дмитрий Дробницкий и Владимир Васильев. Ранее Белый дом заявил о готовности к массовым беспорядкам из-за дела Трампа.
«Я полагаю, что сторонники Трампа сейчас вряд ли станут организовывать масштабные протесты. Потенциально за него может проголосовать половина Америки, но из этой гигантской цифры избирателей лишь малая часть может выйти на улицу. Тем не менее это были бы многочисленные митинги», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Суть происходящего заключается в том, что выдвинутые против Трампа обвинения подвергаются сомнению с точки зрения юридической состоятельности. И чем дальше, тем сильнее будет раскручиваться этот аспект. Кроме того, большая часть американского населения считает дело политически мотивированным. Даже демократы понимают, что здесь что-то нечисто. Это первый случай в истории США, когда бывшему главе государства предъявляются уголовные обвинения», – напомнил эксперт.
«Примечательно, что каждый из пунктов обвинения представляет собой административное правонарушение. Но его совершение преподносится обвинителем как использование в предвыборных целях. И тогда оно автоматически переходит в разряд уголовных преступлений», – акцентировал он.
«Кроме того, в США никогда не преследовали экс-президентов по политическим мотивам. Сейчас же может создаться прецедент, когда каждого бывшего главу государства можно посадить в тюрьму, устранив тем самым политического противника. В Белом доме прекрасно осознают: если в 2024 году Байден проиграет выборы, расследования могут коснуться и его. Тем более, что в коррупции замешана вся его семья», – отметил Дробницкий.
«Из-за попыток американской администрации решать вопросы силовыми средствами, мы видим реальное начало новой гражданской войны в США. Горячая фаза нынешнего противостояния, конечно, значительно отличается от той, которая была в середине XIX века. Не стреляют пушки и нет как таковых фронтов, но следующим ее этапом может стать открытая оппозиционная политика местных властей по отношению к Белому дому», – полагает политолог.
Рассуждая о влиянии этой ситуации на поддержку Байдена и Трампа, Дробницкий отметил, что «рейтинг у Байдена и так уже предельно низкий, падать некуда». «Что касается Трампа, его показатели выросли невероятно. Если раньше экс-президент просто уверенно побеждал губернатора Флориды Рона Десантиса, то теперь на политической арене республиканцев кроме Трампа никого не видно», – сказал он.
«Нынешние политические процессы в США я бы назвал несостоятельной попыткой нанести удар по Трампу и его репутации. Вместе с тем действующая администрации Байдена пыталась прощупать почву, насколько кампания против экс-президента принесет им политические и юридические дивиденды», – добавил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
«Это такая попытка реализовать сложную многоходовую операцию, чтобы нанести Трампу поражение с минимальными последствиями для Белого дома. Сейчас они посмотрят на реакцию общества. Уже сегодня наблюдается высокая готовность сторонников Трампа выйти на его защиту. Все это будет иметь принципиальное значение при планировании дальнейших действий», – считает политолог.
«Вполне вероятно, что инициаторы процесса возьмут паузу. Кроме того, действующая администрация США тоже не чиста перед законом. В Палате представителей сейчас проводят расследование, поэтому семейство Байденов побаивается удара рикошетом», – заключил Васильев.
Ранее в Белом доме заявили о готовности к беспорядкам из-за дела Дональда Трампа. Кроме того, пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер отметила, что американский президент Джо Байден не концентрирует внимание на предъявлении прокуратурой обвинений Трампу.
Спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что арест Трампа, открыто заявлявшего о планах баллотироваться на выборах в 2024 году, указывает на кризис либеральной идеологии. Она также добавила, что все происходящее случается в тот момент, когда система, которая заявлена как якобы абсолютно свободная, заканчивает пожиранием или отрицанием самой себя.
Накануне стало известно, что Трамп формально арестован. Его адвокат назвал судебный процесс против 45-го президента США политическим. Сам Трамп отверг все обвинения в нарушении закона. Более того, Трамп заявил, что мировое сообщество вплотную приблизилось к ядерной третьей мировой войне во многом по вине действующей администрации США во главе с президентом Джо Байденом.
СМИ сообщали, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг переквалифицировал все 34 пункта обвинения против Трампа в уголовные. До этого жюри присяжных в Нью-Йорке отдало свои голоса за обвинение Трампа по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.
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Минобороны: Потери ВСУ за сутки составили более 580 военнослужащих и наемников
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Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ возле Гряниковки, Тимковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) рядом с пунктами Розовка, Новоселовское, Артемовка ЛНР, Першотравневое, Масютовка Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За последние сутки на этом направлении ликвидированы порядка 40 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа.
Огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении сорвана контратака противника у Северска Донецкой народной республики (ДНР), поражены подразделения ВСУ недалеко от Невского и Червоной Дибровы ЛНР.
Уничтожены более 80 военнослужащих, бронемашина и гаубица Д-30, сообщил Конашенков.
В результате активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении уничтожены два бронетранспортера, танк, четыре бронемашины и гаубица Д-30. Потери живой силы противника за минувшие сутки на этом направлении составили свыше 410 военнослужащих и наемников, перечислили в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ под Никольским и Новополем ДНР. Кроме того, пресечена деятельность трех ДРГ в районах Владимировки, Мирного и Никольского.
За прошедшие сутки на этих направлениях ликвидированы до 30 военнослужащих, бронеавтомобиль, а также два склада боеприпасов подразделений ВСУ у Новомихайловки ДНР и Гуляйполя Запорожской области.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 20 военнослужащих и самоходная гаубица «Акация», отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России в течение суток нанесено поражение 89 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах. Недалеко от пунктов Ласточкино и Новомихайловка ДНР поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 110-й механизированной и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.
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Зеленский пообещал скорое исчезновение границ между Украиной и Польшей
Зеленский пообещал, что скоро не будет никаких границ между Украиной и Польшей
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидером Польши Анджеем Дудой заявил, что между двумя странами скоро не будет никаких границ.
По словам Зеленского, сообщает ТАСС, в будущем между двумя народами не будет существовать никаких границ: политических, экономических и исторических.
Ранее Дуда наградил Зеленского высшей госнаградой Польши – орденом Белого Орла.
Как сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире телемарафона, «основная тема этого визита – оборонная поддержка».
Пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров сообщал, что Зеленский на Дворцовой площади Варшавы встретится с украинцами, находящимися в Польше.
Ранее СМИ сообщали, что Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом.
Москва потребовала от Киева освободить наместника Киево-Печерской лавры Павла
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Москва требует скорейшего освобождения на Украине наместника Киево-Печерской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви Павла и предоставления ему медпомощи, следует из заявления спецпредставителя главы МИД России и посла по особым поручениям Геннадия Аскальдовича.
В документе подчеркнуто, что в Москве глубоко переживают за судьбу владыки Павла, который находится под домашним арестом и в электронных кандалах, передает ТАСС.
Также отмечается, что сама фигура митрополита стала для людей доброй воли образом мученика за православную веру, на чьем фоне верхом цинизма являются слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина является территорией самой большой религиозной свободы.
«Требуем немедленного освобождения митрополита Павла и предоставления ему соответствующей медицинской помощи», – заявлено в документе.
Напомним, украинская власть прямо пообещала «зачистить физически» православное духовенство, которое раньше относилось к Московскому патриархату. Советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк назвал церковь «гнойником», который придется «хирургически вырезать».
В субботу суд в Киеве отправил наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла под домашний арест на два месяца и запретил ему общаться с верующими.
В Кремле не увидели перспектив для переговоров с Киевом
Песков заявил об отсутствии перспектив для переговоров с Украиной
Россия пока не видит никаких перспектив для переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
У него спросили, как в Кремле расценивают возможность возобновления переговоров с Киевом или ведения переговоров о будущем Украины без участия киевских властей, передает ТАСС.
«Мы пока никаких перспектив для этого не видим, поэтому добавить нечего», – сказал Песков.
Между тем 29 марта президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара выражает желание стать организатором мирных переговоров между Москвой и Киевом как можно скорее.
В Германии определили красную линию в поддержке Украины
Вице-канцлер Хабек назвал отправку войск Германии на Украину красной линией
Появление военных Германии на Украине станет красной линией, которую нельзя переступать, заявил немецкий вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек.
По его словам, Германии не стоит становиться участником войны, важно сохранить эту границу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.
Хабек отметил, что эта позиция страны сыграет важную роль в поддержке Киева.
Также немецкий политик добавил, что эта красная линия – вопрос баланса, так как всегда существует риск зайти настолько далеко, что Берлин окажется втянут в конфликт.
Двумя днями ранее вице-канцлер Германии Хабек посетил Киев с необъявленным визитом. До этого Хабек выступал против поставок Киеву истребителей.
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