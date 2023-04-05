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Песков: Контекст переговоров России и Китая заключен в итогах переговоров их лидеров
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Контекст взаимопонимания между Москвой и Пекином изложен в документах, подписанных по итогам недавних переговоров лидеров двух стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он пояснил, что Москва ориентируется на содержание и дух тех контактов, которые состоялись между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС.
«Собственно, весь контекст их взаимопонимания изложен в двух документах. … Они очень содержательны, именно они в полной мере освещают весь спектр вопросов, которые находятся на совместной повестке дня», – сказал Песков.
Ранее китайский посол в ЕС Фу Цун заявил, что заявление о «безграничной дружбе» между Китаем и Россией – это риторический прием.
Появилось видео уничтоженной колонны западной военной техники ВСУ
Появилось видео пытавшейся атаковать российские позиции сожженной западной бронетехники ВСУ
В Сети появилось видео сожженной западной бронетехники ВСУ, уничтоженной после попытки атаковать позиции российской армии, сообщили российские военкоры.
На кадрах видно, как военные ВСУ едут на автомобиле, а по обе стороны дороги стоит уничтоженная западная бронетехника, сбоку от дороги видны подорвавшиеся на минах автомобили, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Ранее российские войска за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили 400 украинских военных.
Временного поверенного в делах Франции обвинили в ложных заявлениях по Буче
Временного поверенного в делах Франции вызвали в МИД России
Временный поверенный в делах Франции в России Джей Дармадикари был вызван в МИД России, ему заявили протест из-за публикации о действиях российских военных в Буче.
На сайте МИД сообщается, что в ведомстве указали французскому представителю на «категорическую неприемлемость ни на чем не основанных, ложных обвинений» в отношении российских военных.
В министерстве обратили внимание на то, что российская сторона много раз указывала на нестыковки в этой «пропагандистской инсценировке».
«Подобные провокационные выпады представителей недружественных стран звучат тем более безосновательно, что до сих пор мы так и не увидели доказательств так называемой резни в Буче – списков имен убитых, обстоятельств и дат их смерти, заключений судмедэкспертов», – говорится в сообщении.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Запад воспользовался фейками о Буче.
Рябков одним словом охарактеризовал отношения России и США
Рябков: Состояние отношений России и США можно охарактеризовать словом «крах»
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Нынешнее состояние российско-американских отношений можно охарактеризовать словом «крах», заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Рябков отметил, что американский курс с момента подписания и ратификации договора об СНВ радикально изменился. «Где мы были в отношениях с США в 2010 году и к чему администрация [44-го президента США Барака] Обамы, потом [45-го президента США Дональда] Трампа, потом [46-го президента США Джо] Байдена привели наши отношения...» – отметил Рябков в эфире телеканала «Россия 24».
Замглавы МИД России описал нынешнее состояние этих отношений одним словом – крах. Отношения разрушены, констатировал он, подчеркнув, что ответственность за это лежит на американской стороне, передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что США должны вернуться к цивилизованным принципам межгосударственных отношений, в том числе закрепленных в Уставе ООН, чтобы возобновить диалог с Россией.
«МК»: Приемный сын омбудсмена Львовой-Беловой из Мариуполя бегал за детьми со словами «съем москаленка»
Усыновленный 15-летний сын из Донбасса сохранил воспоминания о прежней жизни, рассказала уполномоченная по правам детей при президенте России Мария Львова-Белова.
По ее словам, было тяжело реагировать, когда он бегал за младшими детьми, крича фразу «съем москаленка», передает «Московский комсомолец».
При этом Львова-Белова отметила, что такое поведение связано с восьмилетней пропагандой на территории Украины.
«Но мы сейчас любим друг друга», – подчеркнула омбудсмен.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что растет число обращений от россиян, которые хотели бы усыновить детей из четырех новых областей.
Рогов: Украина закончила подготовку к контрнаступлению на запорожском фронте
Украинская группировка войск закончила подготовку к наступлению в Запорожской области, скопив резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов, заявил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, Украина завершила подготовку к контрнаступлению, стянув в Запорожскую область немалые резервы личного состава и техники, и теперь ждет отмашки. По словам Рогова, все может произойти в любой момент, передает РИА «Новости».
По его мнению, попытка контрнаступления может стать началом конца для украинской армии и режима Владимира Зеленского.
Рогов также назвал ложным вбросом украинских спецслужб слухи о якобы подготовке в регионе к эвакуации местного населения, ничего подобного не было и нет, «Россия в силах защитить свои территории и своих граждан».
В понедельник Рогов заявил, что ВСУ скопили достаточную группировку для того, чтобы перейти в наступление в Запорожской области.
В Польше раскрыли тайную цель поездки Зеленского в Варшаву
Польский генерал Скшипчак: Зеленский поедет в Варшаву для подготовки к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский едет в Варшаву, чтобы подготовиться к переговорам с Россией, заявил изданию Rzeczpospolita бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.
По его мнению, украинский конфликт зашел в «стратегический тупик», а это указывает на приближение момента, когда придется его завершить «политическим путем», то есть в ближайшее время вероятно можно ожидать попытки прихода к компромиссу между Москвой и Киевом, передает РИА «Новости».
«Важно, что, с точки зрения Зеленского, это не секретный визит поездом в Варшаву ночью, а официальный визит президента Украины к президенту Польши. Думаю, это первая из серии подобных поездок», – подчеркнул Скшипчак.
Также генерал добавил, что Зеленскому нужно начать создавать вокруг себя атмосферу политической поддержки ввиду накопившейся усталости Запада от конфликта на Украине.
Ранее в Польше испугались втягивания в войну с Россией.
МИД отреагировал на арест Трампа
Спикер МИД Захарова: Арест Трампа указывает на кризис либеральной идеологии
Вчерашний арест экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, открыто заявлявшего о планах баллотироваться на выборах в 2024 году, указывает на кризис либеральной идеологии, заявила спикер МИД Мария Захарова.
По словам Захаровой, все происходящее случается в тот момент, когда система, которая заявлена как якобы абсолютно свободная, заканчивает пожиранием или отрицанием самой себя, передает радио Sputnik.
Ранее адвокат Трампа назвал судебный процесс против 45-го президента США политическим. Сам Трамп отверг все обвинения в нарушении закона. Более того, Трамп заявил, что мировое сообщество вплотную приблизилось к ядерной третьей мировой войне во многом по вине действующей администрации США во главе с президентом Джо Байденом.
СМИ: Экс-президент США Трамп арестован
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Экс-президент США Дональд Трамп формально арестован, сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что арест Трампа продлится до выдвижения обвинений, в течение получаса Трамп сможет свободно покинуть суд, передает ТАСС.
«Дональд Трамп под арестом и ждет предъявления обвинений», – гласит надпись на экране, сопровождающая прямую трансляцию CNN.
Сам Трамп ранее по пути в суд назвал происходящее с ним «сюрреалистической» ситуацией. «Они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке», – написал он в социальных сетях.
В американском процессуальном праве арест является обязательной частью выдвижения обвинений в результате решения большого жюри. Арест не означает помещения под стражу.
Трамп ранее был освобожден практически от всех дополнительных процедур, подразумеваемых при аресте. На него не будут надеты наручники, его не будут фотографировать для материалов дела, а отпечатки пальцев взяли заранее.
Ранее СМИ сообщали, что окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг переквалифицировал все 34 пункта обвинения против Трампа в уголовные.
До этого жюри присяжных в Нью-Йорке отдало свои голоса за обвинение Трампа по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.
У штаб-квартиры НАТО началась акция против вооружения Украины
В Брюсселе у штаб-квартиры Североатлантического альянса, где собрались главы МИД блока, началась акция протеста против поставок оружия киевскому режиму.
Всего там собралось порядка 50 человек, они протестуют с плакатами, в числе них – портрет российского военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского), погибшего при теракте в Петербурге, передает ТАСС.
На портрете есть надпись Remember Vladlen («Помни Владлена»).
Один из организаторов сообщил, что инициатором акции выступает ассоциация SOS Donbass, сообщила ее руководитель Анна Новикова. Целью движения является остановка вооружения Украины и призыв к диалогу с Москвой.
Движение хочет напомнить миру, кто был зачинщиком войн в последние 74 года и кто настоящий агрессор, и показать, что нужно прекратить вооружение Украины.
Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 млрд рублей
Cisco из-за прекращения продаж уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 млрд рублей
Производитель сетевого оборудования и программных продуктов Cisco Systems в январе этого года «физически уничтожил» свои материально-производственные запасы в России на сумму 1,86 млрд рублей из-за прекращения продаж. В основном это запчасти, однако уничтожению подлежит и другое имущество, в том числе само IT-оборудование, говорится в бухгалтерской отчетности одного из юрлиц Cisco в России – «Сиско системс».
Решение об утилизации приняли еще в августе 2022 года. Это связано, помимо прекращения продаж, с приостановкой действия лицензий и услуг Cisco в России, а также из-за невозможности реэкспорта. Впоследствии утилизации подвергнут IT-оборудование и демо-образцы.
Как указывается в документах, материально-производственные запасы были физически уничтожены в январе 2023 года, в связи с чем по состоянию на 31 декабря 2022 года был начислен резерв под снижение стоимости в полной сумме стоимости запасов – 1,864 млрд рублей, передает ТАСС. Такой резерв под обесценение запасов не создавался ни в конце 2021-го, ни 2020 года.
Под материально-производственными запасами понимаются эксплуатационные запчасти для оборудования, кроме того, уже уничтожены основные средства российского подразделения на 1 млн рублей, включающие транспортные средства, офисную мебель и технику, а также демонстрационное оборудование.
Как уточняется в бухгалтерской отчетности, «Сиско системс» за июль-август 2022 года расторгла большинство трудовых договоров со своими сотрудниками по соглашению сторон. Общая сумма выплат работникам, а также оплат обязательных взносов во внебюджетные фонды составила порядка 190,6 млн рублей.
Напомним, в июне производитель сетевого оборудования и программного обеспечения из США Cisco Systems объявил о решении полностью прекратить работу в России.
WSJ: Макрон намерен потребовать от Си Цзиньпина ограничить поддержку России на фоне конфликта на Украине
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Президент Франции Эммануэль Макрон может предпринять попытку оказать давление на председателя Китая Си Цзиньпина с целью убедить его ограничить поддержку России в конфликте на Украине, сообщают французские официальные лица.
Макрон в среду должен посетить Китай, где, по мнению французских чиновников, обязан попытаться отговорить китайского лидера от любой военной поддержки России, так как Китай является главным российским партнером и становится ее «все более важным спасательным кругом в сфере экономики», передает The Wall Street Journal.
Так, по мнению издания, Макрон и другие представители ЕС решили помешать Китаю перейти красную черту Запада, пока Пекин не начал поставлять Москве «оружие в больших масштабах».
По задумке европейских лидеров, Макрон отправится в поездку с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, тем самым намекая на то, что взаимодействие Китая с Россией окажет пагубное влияние на торговые связи Евросоюза с Китаем.
Однако, по мнению ведущего аналитика по Китаю Французского института международных отношений Жюльенна Марка, задумка может не привести ни к какому результату.
«У Макрона нет сверхспособностей. Все сигналы, которые посылает нам Китай, сводятся к тому, что Си Цзиньпин поддерживает Россию», – подчеркнул он.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассуждала, что Европа пытается сохранить Китай как альтернативу США.
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Посол Китая назвал риторическим приемом заявление о «безграничной дружбе» с Россией
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Пекин не поддерживает Москву в спецоперации на Украине, а заявление о «безграничной дружбе» между Китаем и Россией – это риторический прием, заявил китайский посол в ЕС Фу Цун перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пишет The New York Times.
Дипломат пояснил, что критики якобы неверно интерпретируют заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина о сотрудничестве, передает РБК.
«(Дружба) без ограничений» – это не что иное, как риторика», – заявил Фу Цун.
Посол также добавил, что Пекин не признает Крым и вошедшие в состав России новые территории российскими и не оказывает военную поддержку Москве.
Китай, по словам дипломата, не выступал с осуждением СВО, так как понимает обвинения России в адрес НАТО. Пекин считает, что «истинные причины» сложнее, чем говорят западные лидеры.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия и Китай определили восемь наиболее важных направлений сотрудничества.
Стало известно, в каких преступлениях обвиняют Трампа
Обвинительное заключение: Экс-президент США Трамп обвинен в подлоге документов по 34 пунктам
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Глава 45-й администрации США Дональд Трамп обвинен в подлоге документов по 34 пунктам, свидетельствует обнародованное прокуратурой Нью-Йорка обвинительное заключение в адрес экс-президента Соединенных Штатов.
Как следует из документа, Трампу инкриминируется фальсификация деловых документов «первой степени» (Falsifying business records in the first degree) с целью совершить другое правонарушение. О чем именно идет речь, в обвинительном заключении не поясняется, при этом указано, что эти нарушения относятся к избирательному законодательству. Как отмечают американские СМИ, каждый из пунктов обвинения предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюремного заключения, передает ТАСС.
В заявлении прокуратуры утверждается, что Трамп во время предвыборной кампании 2016 года якобы фальсифицировал деловые документы с целью скрыть от американских избирателей компрометирующие данные и информацию о совершении незаконных действий.
Согласно опубликованному документу, Трамп «и другие» якобы организовали схему с целью найти, выкупить и скрыть информацию негативного характера о нем и улучшить его перспективы на выборах. Как следует из обвинительного заключения, документы были сфальсифицированы десятки раз, чтобы скрыть преступную деятельность, в том числе попытки нарушить избирательное законодательство на федеральном уровне и в отдельных штатах.
Напомним, во вторник Трамп подвергся аресту. В тот же день в суде Манхэттена в адрес Трампа выдвинули обвинения, после чего политика освободили. Сам Трамп заявил в суде о своей невиновности. После освобождения из-под ареста Трамп покинул Нью-Йорк.
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Путина попросили вернуть черчение в школы
Тульский губернатор Дюмин попросил Путина вернуть в школы урок черчения
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Губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Алексей Дюмин попросил президента Владимира Путина вернуть в школы урок черчения.
Дюмин в ходе президиума Госсовета в Туле сообщил, что вернуть в школы черчение просят «все». «Химия, металлургия, оборонка, инженеры, конструкторы, технологи, даже педагоги технических вузов», – перечислил глава региона, отметив, что черчение – это начало основ по инженерным знаниям, передает РИА «Новости».
С черчением, уверен Дюмин, не сравнятся другие дисциплины, в том числе 3D-моделирование. По его словам, об этом говорят конструкторы и молодые инженеры, технологи всех направлений и всех отраслей.
«Попрошу этот вопрос рассмотреть на высоком уровне и принять соответствующее решение», – сказал губернатор.
Ранее член Общественной палаты Наталья Кравченко в комментарии газете ВЗГЛЯД заявляла, что России нужны инженеры, конструкторы, изобретатели. Для их массовой подготовки нужен соответствующий тип мышления – инженерный, а для этого необходимо создавать в школах соответствующую среду, отмечала она.
Сценарист «Вечернего Урганта» пошутил над смертью Владлена Татарского
Сценарист «Вечернего Урганта» и комик Долгополов пошутили над смертью Владлена Татарского
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Один из сценаристов «Вечернего Урганта» Гарик Оганисян и комик Александр Долгополов во время одного из концертов за рубежом разыграли сценку с «вручением» статуэтки Владлену Татарскому, после взрыва которой военкор погиб.
На видео, которое публикует «Царьград», Долгополов во время концерта вручает Оганисяну статуэтку, тот в ответ благодарит и говорит: «Пусть постоит здесь». В зале раздается смех и аплодисменты.
На выступление комиков отреагировали в Госдуме.
«Подонки глумятся над смертью военкора и 42 пострадавшими в чудовищном теракте! Зал, из такого же морального отребья, гогочет... Где бы вы ни были, в какой бы стране не прятались, правосудие и кара вас настигнет», – написал в Telegram первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.
В свою очередь телеведущий Роман Бабаян назвал концерт «сборищем тупых уродов».
«Примерно так и выглядит потеря человеческого лица. Вместе с достоинством. Деграданты», – прокомментировала поступок стендаперов Ольга Скабеева.
Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля, во время теракта погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадало более 40 человек.
Подозреваемая в подрыве кафе в Петербурге Дарья Трепова арестована до 2 июня.
В январе 2020 года полиция в Подмосковье начала проверку в отношении комика Долгополова из-за сообщения об оскорблении чувств верующих в одном из его стендапов, позже стало известно, что комик покинул Россию.