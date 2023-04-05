Песков: Контекст переговоров России и Китая заключен в итогах переговоров их лидеров

Контекст взаимопонимания между Москвой и Пекином изложен в документах, подписанных по итогам недавних переговоров лидеров двух стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он пояснил, что Москва ориентируется на содержание и дух тех контактов, которые состоялись между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС.

«Собственно, весь контекст их взаимопонимания изложен в двух документах. … Они очень содержательны, именно они в полной мере освещают весь спектр вопросов, которые находятся на совместной повестке дня», – сказал Песков.

Ранее китайский посол в ЕС Фу Цун заявил, что заявление о «безграничной дружбе» между Китаем и Россией – это риторический прием.