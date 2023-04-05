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Эксперт: Россия, как и во времена Ледового побоища, стойко противостоит Западу
Политолог Ярошенко: Ледовое побоище наглядно показывает, что Запад всегда стремился поработить Россию
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Сегодня российский народ так же един, как и тысячу лет назад. Наши солдаты сохраняют преемственность в отношении героев прошлого. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Алексей Ярошенко. Напомним, 5 апреля отмечается годовщина Ледового побоища 1242 года.
«Годовщина Ледового побоища заставляет нас обратить внимание на любопытные исторические параллели. Фактически, Запад на протяжении тысячи лет осуществляет попытки завоевания России, используя крайне наглые методы. Малые народы, которые проживают на границах с нашей страной, зачастую становятся инструментом в руках противника», – сказал политолог Алексей Ярошенко.
«Тогда, во времена Александра Невского, Запад попытался обратить в католичество финно-угров, подтолкнув их этим к войне с Россией. Сегодня ситуация повторяется. Но на этот раз уже украинцев превращают в сектантов-раскольников, добровольно отказывающихся от канонического православия», – подчеркивает эксперт.
«Параллельно ведется накачка братского народа человеконенавистнической идеологией. Фактически, действия Запада продиктованы нехваткой собственных ресурсов. Тогда, тысячу лет назад, тевтонцы хотели обратить население северной Руси в рабскую силу. С давних времен на нашу страну смотрели как на своего рода сокровищницу», – отмечает политолог.
«Сегодня преступная политика Европы и США стала масштабнее. Их материальное благополучие строится за счет страданий коренных народов Америки и жителей Азии, Африки и Латинской Америки. Видимо, где-то в Вашингтоне решили, что ресурсный голод можно удовлетворить и за счет России», – считает собеседник.
«Отмечу, что Запад всегда действовал трусливо в своем противостоянии с Россией. Для того, чтобы сражаться с нашим народом, он пытался собирать коалиции, прибегал к методам «коллективной войны». Разница лишь в том, что сегодня функции Тевтонского ордена фактически выполняет НАТО», – акцентирует Ярошенко.
«Важно указать и на другую историческую параллель. Сегодня наш народ, как и в период правления Александра Невского, сохраняет единство вокруг национального лидера. Запад раз за разом совершает одну и ту же ошибку – думает, что стоит на нас надавить, и россияне разбегутся, забыв про свое Отечество», – отмечает эксперт.
«Тем не менее, поддержка президента Владимира Путина говорит сама за себя. Более 80% граждан разделяют его политический курс. Не утратили мы и воинской доблести. Те, кто сегодня сражаются в окопах в Донбассе – прямые наследники новгородцев, давших отпор немцам во время Ледового побоища. Герои СВО – прямое доказательство того, что русский солдат во все времена оставался сильным и могучи защитником Родины», – резюмирует Ярошенко.
Напомним, 5 апреля 1242 года произошло Ледовое побоище. Издание ТАСС отмечает, что это сражение стало одним из наиболее резонансных событий XIII века. Тогда землям северной Руси угрожали рыцари Тевтонского ордена.Согласно данным Новгородской летописи в ходе столкновения было убито 400 воинов и еще 50 оказались в плену противника. Ливонская хроника пишет, о 20 погибших со своей стороны. Подсчет точного количество участников битвы остается проблематичным, однако примерно войско Александра Невского состояло из 800 бойцов, в то время как Тевтонский орден выставил, в совокупности, 400 хорошо вооруженных солдат.
Напомним, президент России Владимир Путин уделяет особое внимание исторической памяти. По мнению политолога Владимира Шаповалова ответственность за судьбу страны, служение Отечеству, патриотизм и гражданственность в купе с борьбой против фальсификацией событий прошлого составляют основу традиционных ценностей РФ.
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Появилось видео уничтоженной колонны западной военной техники ВСУ
Появилось видео пытавшейся атаковать российские позиции сожженной западной бронетехники ВСУ
В Сети появилось видео сожженной западной бронетехники ВСУ, уничтоженной после попытки атаковать позиции российской армии, сообщили российские военкоры.
На кадрах видно, как военные ВСУ едут на автомобиле, а по обе стороны дороги стоит уничтоженная западная бронетехника, сбоку от дороги видны подорвавшиеся на минах автомобили, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Ранее российские войска за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили 400 украинских военных.
Генерал Гурулев назвал главную задачу Лапина на фронте перед наступлением ВСУ
Генерал Гурулев заявил, что Лапин займется обеспечением сухопутных войск ВС РФ в зоне СВО
Основной задачей генерал-полковника Александра Лапина является обеспечение сил СВО оружием перед контрнаступлением украинских войск, заявил генерал-лейтенант запаса, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.
Гурулев отметил, что основная задача Лапина – это обеспечение сухопутных войск техникой и вооружением, заказы и проведение анализа, применение оружия и его модернизация, в том числе и новое оружие, передает Ura.ru.
Накануне генерал российской армии запаса, бывший главнокомандующий сухопутными войсками Владимир Болдырев заявил, что возвращение генерал-полковника Александра Лапина в зону СВО является закономерным событием, поскольку он один из самых умелых военачальников.
Российские войска нанесли удар по аэродрому в Одессе
Россия нанесла удар дронами-камикадзе «Герань» по аэродрому в Одессе
По аэродрому в Одессе нанесен удар дронами-камикадзе «Герань», начался сильный пожар, сообщают военкоры.
Одесская область подверглась массированной атаке дронов-камикадзе, прилеты зафиксированы на аэродроме Школьный, пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях.
Очевидцы сообщают, что «третий раз на том же месте взрывается», пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на военкоров.
Одесские власти сообщили в соцсетях, что российские войска «нанесли удары по Одессе и Одесскому району ударными БПЛА».
Напомним, украинские СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов в Одессе. Воздушная тревога в Одесской области была объявлена только после первых взрывов.
Над администрацией Артемовска подняли российский флаг с посвящением Татарскому
Пригожин сообщил о поднятом над администрацией Артемовска российском флаге с посвящением Татарскому
Над администрацией Артемовска в ДНР водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память», сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Пригожин, слова которого приводятся на странице его компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте», сообщил, что российский флаг и флаг «вагнеровцев» подняли на «городской администрации Бахмута (украинское название города)». Как заявил Пригожин, «юридически Бахмут взят». По его словам, украинские силы «сосредоточены в западных районах» города.
Напомним, по словам Пригожина, бои за Артемовск почти уничтожили армию Украины, но при этом «изрядно потрепали» и российские формирования.
Владлен Татарский (псевдоним, под которым работал блогер и публицист Максим Фомин) погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге. Кроме того, в результате взрыва пострадали 30 человек, в том числе ребенок.
Эксперты: Киев готовит боевую авиацию для удара по двум направлениям
Военный эксперт Бартош: Украина собирает авиацию для весеннего контрнаступления
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Заявление ВСУ о наличии пяти авиабригад вызывают сомнения, поскольку ранее в НАТО сообщали о гораздо меньших количествах переданной техники советского образца. Тем не менее все поставленные самолеты будут задействованы при попытке ВСУ перейти в контрнаступление. Об этом газете ВЗГЛЯД заявили военные эксперты Андрей Красноперов и Александр Бартош.
«Вооруженные силы Украины заявляют о наличии пяти бригад истребителей. Это, вне всяких сомнений, серьезное утверждение, но я сомневаюсь в достоверности этой информации. В настоящее время Украине обещаны поставки авиации со стороны стран, которые ранее входили в организацию Варшавского договора. Однако речь идет о довольно небольших количествах», – сказал летчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов.
«Возможно, противник решил посчитать общее число «хвостов», включив в него даже неисправные машины. Интересно, что ВСУ высказываются о советских истребителях МиГ-29 и Су-27 как об устаревших машинах. Это западная риторика, которая откровенно выражает пренебрежение к нашим самолетам», – отмечает эксперт.
«В действительности данные машины до сих пор представляют собой надежную технику, и если Украина реально располагает озвученным количеством техники, то это угроза существенная. Однако вопрос о том, кому на них летать, никто не отменял. У ВСУ наблюдается нехватка профессиональных пилотов, обладающих опытом реальных воздушных столкновений», – подчеркивает собеседник.
«Истребители, которые получает противник из стран НАТО, вряд ли будут использованы до начала контрнаступления. В целом авиация противника сейчас работает достаточно вяло. Думаю, в случае начала активных действий эти самолеты будут задействованы по двум направлениям: от Запорожья до Мелитополя и от Запорожья до Мариуполя», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.
«Собственно, это и станет основным направлением наступления ВСУ. Однако, возможно и нанесение вспомогательных ударов, например, в районах Харьковской области и Донбасса. Тем не менее основные действия будут происходить на юге, в районах Приазовья и Причерноморья», – резюмирует Бартош.
Ранее советник командования украинских воздушных сил (ВС ВСУ) Юрий Игнат заявил, что у ВС ВСУ имеются три бригады МиГ-29 и две бригады Су-27. По его мнению, «историческим шагом» стала первая поставка самолетов со стороны Польши. Тем не менее он отметил, что полученные машины являются советскими моделями четвертого поколения, что делает их «морально и физически устаревшими».
Однако позже на официальном Telegram-канале ВС ВСУ вышло развернутое пояснение Игната по имеющимся в наличии истребителям. В нем он подчеркнул, что «передача польских и словацких МиГ-29 усилит возможности авиации в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопросы «контрнаступления» и «победы». «Для завоевания преимущества нам нужны современные многоцелевые самолеты с широким спектром вооружения», – пишет он.
Ранее представитель польского президента Марчин Пшидач подтвердил, что страна передала Украине несколько истребителей МиГ-29. Напомним, до этого в России заявляли, что поставка некоторыми странами НАТО авиации ВСУ повысит уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, но не повлияет на спецоперацию.
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Российские войска уничтожили базу наемников ВСУ на Запорожском направлении
Рогов: Российские артиллеристы уничтожили десятки иностранных наемников на базе на Запорожском направлении
Российские военные с применением управляемых снарядов уничтожили базу иностранных наемников на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов отметил, что отработали российские артиллеристы с использованием управляемых снарядов «Краснополь» и уничтожили базу иностранных наемников на Запорожском направлении. По его словам, на данный момент идет подсчет потерь противника, но точно речь идет о многих десятках иностранных боевиков, передает ТАСС.
В понедельник Рогов заявил, что ВСУ скопили достаточную группировку для того, чтобы перейти в наступление в Запорожской области.
У штаб-квартиры НАТО началась акция против вооружения Украины
В Брюсселе у штаб-квартиры Североатлантического альянса, где собрались главы МИД блока, началась акция протеста против поставок оружия киевскому режиму.
Всего там собралось порядка 50 человек, они протестуют с плакатами, в числе них – портрет российского военного корреспондента Максима Фомина (Владлена Татарского), погибшего при теракте в Петербурге, передает ТАСС.
На портрете есть надпись Remember Vladlen («Помни Владлена»).
Один из организаторов сообщил, что инициатором акции выступает ассоциация SOS Donbass, сообщила ее руководитель Анна Новикова. Целью движения является остановка вооружения Украины и призыв к диалогу с Москвой.
Движение хочет напомнить миру, кто был зачинщиком войн в последние 74 года и кто настоящий агрессор, и показать, что нужно прекратить вооружение Украины.
Украинский беспилотник атаковал военкомат в Брянской области
Губернатор Богомаз сообщил об атаке украинского беспилотника на военкомат в Брянской области
Вооруженные силы Украины, используя беспилотник, атаковали военкомат в Севском районе Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Богомаз сообщил в Telegram, что здание районного военкомата получило повреждения в результате «сброса взрывного устройства» беспилотником.
Напомним, в конце марта в результате обстрела украинскими войсками села Кистер Погарского района Брянской области погибли 20 коров.
Офицера украинского спецназа Ясинского ликвидировали в Артемовске
Офицер украинского спецназа «Сокол» и активист Евромайдана Денис Ясинский уничтожен в Артемовске (украинское название – Бахмут), сообщили СМИ.
Украинский националист Ясинский получил осколочное ранение, в результате чего скончался, передает ФАН со ссылкой на Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что Ясинский был активистом Евромайдана и участником карательных операций, организованных киевским режимом в Донбассе.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы почти вплотную подошли к железнодорожной станции в центре Артемовска (Бахмут), ВСУ отступают в западную часть города.
В НАТО назвали условие членства в альянсе Украины
Столтенберг: Вопрос о членстве в НАТО для Украины не будет иметь значения, если она не победит
Вопрос о членстве в НАТО для Украины не будет иметь значения, если она не победит в военном конфликте, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии министерской встречи НАТО.
Он подчеркнул, что для этого НАТО оказывает и будет продолжать оказывать Украине значительную поддержку. При этом Столтенберг подчеркнул, что позиция НАТО «остается неизменной, и Украина станет членом НАТО», передает ТАСС.
Также генсек рассказал, что Швеция уже проводит интеграцию в военные структуры НАТО и не останется в одиночестве после приема Финляндии в альянс 4 апреля, хотя вступление Стокгольма может потребовать недель или месяцев.
Ранее в пятницу парламент Турции одобрил проект закона о ратификации протокола о вступлении Финляндии в НАТО.
Folha de S.Paulo заявила о встрече Путина с советником президента Бразилии
Folha de S.Paulo сообщила о визите в Россию советника президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморима
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На прошлой неделе Россию посетил советник президента Бразилии по международным вопросам, экс-глава МИД и бывший министр обороны Селсу Аморим, который встретился с российским президентом Владимиром Путиным, пишут СМИ.
По данным Folha de S.Paulo, Аморима удивил прием в Кремле, где он час беседовал с Путиным. Издание заявило, что Аморим говорил в основном о ситуации на Украине, а по инициативе российской стороны рассматривались вопросы двусторонних отношений России и Бразилии. Пресс-служба Кремля о встрече не сообщала, передает ТАСС.
Аморим заявил, что хотел узнать отношение России к предложению Бразилии выступить в роли посредника между Москвой и Киевом. По словам Аморима, российская сторона заявила, что «ценит усилия как Бразилии, так и Китая». Аморим признал, что нужно время для подготовки момента, «когда появится политическая воля». Он считает, что «идеи мира получат развитие», когда одна из сторон решит, что цена продолжения конфликта «выше цены вероятных уступок».
После визита в Москву Аморим посетил Париж, где встретился с советником французского лидера Эммануэля Макрона Эммануэлем Бонном.
Напомним, правительство Бразилии отказалось подписывать касающуюся специальной военной операции России на Украине декларацию «Саммита за демократию», который был организован Вашингтоном. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен выступить с предложением создать своеобразный «мирный клуб» по Украине в ходе визита в Китай.
Москва объяснила, чего лишается Финляндия из-за вступления в НАТО
МИД: Присоединение Финляндии к НАТО негативно отразится на двухсторонних отношениях с Россией
Россия неоднократно предупреждала, что будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз национальной безопасности, возникающих в связи со вступлением Финляндии в НАТО, заявили в МИД.
В заявлении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его сайте, говорится, что дальнейшие шаги в оборонном строительстве на северо-западных рубежах России будут зависеть от конкретных условий, на которых Финляндия становится членом НАТО, в том числе от размещения на территории этой страны натовской военной инфраструктуры и ударных систем вооружений.
МИД подчеркивают, что из-за присоединения Финляндии к НАТО более чем в два раза увеличилась линия непосредственного соприкосновения альянса с российскими границами. Это в свою очередь повлекло кардинальное изменение ситуации в североевропейском регионе – ранее одном из наиболее стабильных в мире, говорится в заявлении ведомства. «Североатлантическим альянсом сделан очередной шаг по приближению к территории России», – констатирует МИД.
Москва подчеркнула, что, вступив в НАТО, Финляндия окончательно отказалась от своей самоидентичности и какой-либо самостоятельности. На протяжении десятилетий это отличало страну в международных делах, говорится в заявлении. Прежняя политика военного неприсоединения, которой придерживался Хельсинки, служила финским национальным интересам, обеспечивала доверие в регионе Балтийского моря и на Европейском континенте в целом.
«Теперь это уже в прошлом. Финляндия стала одной из малых, ничего не решающих стран – членов альянса, утратив свой особый голос в международных делах», – подчеркивается в заявлении.
Скоропалительный шаг Финляндии, предпринятый властями этой страны без должного учета общественного мнения путем организации референдума и тщательного анализа последствий членства в НАТО, рассудит история, уверены в российском внешнеполитическом ведомстве.
Там добавили, что присоединение Финляндии к НАТО не может не отразиться негативно и на российско-финляндских двусторонних отношениях.
В Кремле ранее заявляли, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс является очередным обострением ситуации, Москва считает расширение НАТО посягательством на безопасность России.
Ходаковский сказал, чем Владлен Татарский был опасен для властей Украины
Ходаковский: Владлен Татарский был опасен для врага, потому что проникал в сердца людей, рассказывая о нюансах СВО
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Татарский подкреплял свои слова смелыми поступками, совершенными в зоне СВО. Максим Фомин – так его звали на самом деле – писал тексты как «право имеющий». Это и сделало его опасным для киевских властей, сказал газете ВЗГЛЯД военачальник Александр Ходаковский, комментируя гибель военкора Владлена Татарского.
«Фомин сделал свой выбор еще в 2014 году. Тогда он, исходя из собственных идеологических соображений, пришел в мое подразделение в качестве служащего стрелковой роты. Этот человек никогда не боялся трудностей – всегда брался за выполнение самых опасных боевых задач и работал на невероятно сложных направлениях», – рассказал заместитель начальника главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.
«Будучи непосредственным участником СВО, он особое внимание уделял медийной деятельности. Максим был прирожденным оратором, способным вести за собой людей. Ему доверяли тысячи граждан нашей необъятной страны, потому что видели в нем человека, который «прочувствовал» ситуацию, изучил ее изнутри», – подчеркивает собеседник.
«Под именем Владлена Татарского, Фомин соединил в себе талант отличного хроникера и практический боевой опыт. Он проникал в сердца, рассказывал о нюансах СВО и делился бесценным опытом участника спецоперации. Его тексты имели вес, ведь он говорил как «право имеющий». Это и сделало его опасным для противника», – акцентирует военачальник.
«Подчеркну, несмотря на важность идеологической деятельности Максима, он оказался полезным и в практической сфере. Татарский обладал навыками управления БПЛА и неоднократно помогал нам «закрывать» особо сложные участки боевых действий. Это был человек с большой буквы», – резюмирует Ходаковский.
Ранее в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Максима Фомина (более известного как Владлен Татарский), прогремел взрыв. В результате теракта пострадали 32 человека, восемь из которых в настоящий момент находятся в тяжелом состоянии.
В организации преступления подозревают Дарью Трепову. Девушка также присутствовала на мероприятии. Сообщается, что именно она передала Татарскому статуэтку в подарок, которая, как предполагается, и содержала взрывчатку. Механизм сработал в 18.15 по московской времени. Сейчас она задержана.
Теракт вызвал широкий общественный резонанс. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин опубликовал статью, в которой назвал погибшего Татарского «воином-праведником». По его мнению, Владлен был не только профессиональным бойцом, но и прекрасным человеком, постоянно стремившимся к саморазвитию.
Коллега Владлена, военкор Александр Коц подчеркивает, что он «воевал и словом, и делом». Отмечается, что именно Татарский был «одним из первых энтузиастов-пассионариев, кто начал внедрять квадрокоптеры в качестве средства разведки и корректировки».
В биографии, опубликованной РИА «Новости», отмечается, что военный корреспондент, блогер и журналист Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Юрьевич Фомин) родился 25 апреля 1982 года в Макеевке Донецкой области УССР. В 1999 году он устроился работать на шахту, затем занимался бизнесом.
В 2014 году присоединился к донецкому ополчению. Вскоре он вошел в состав подразделения «Витязь», состоял в рядах Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), год провел в батальоне «Восток», а затем служил в разведке Народной милиции ЛНР.
В начале февраля 2022 года вновь присоединился к батальону «Восток». С февраля 2022 года Владлен Татарский работал в зоне специальной военной операции. В своем Telegram-канале освещал события в зоне СВО, до этого сообщал о ходе конфликта на востоке Украины.
Кроме военной и блогерской деятельности, Владлен Татарский писал книги. В 2021 году вышел его автобиографический роман «Бег», затем вышли книги «Война» и «Медитация».
Напомним, 20 августа прошлого года в результате теракта также погибла Дарья Дугина. Ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье. В ФСБ сообщали, что убийство раскрыто, причастными считают гражданку Украины Наталью Вовк и ее дочь Софию Шабан.
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В НАТО назвали стоимость переданных Украине вооружений
Столтенберг: Страны НАТО передали Украине вооружений на 65 млрд евро
Страны Североатлантического альянса передали Украине вооружений на сумму 65 млрд евро, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг приветствовал, что Украина начала получать «современные» танки и другие бронетранспортеры. Он сообщил, что в НАТО сейчас готовят программу многолетних военных поставок для вооруженных сил Украины с переходом от советских вооружений на западные, передает ТАСС.
Между тем ранее экс-заместитель командующего сил специальных операций вооруженных сил Украины генерал Сергей Кривонос заявлял, что даже если страны НАТО попытаются наладить производство артиллерийских боеприпасов, они не смогут производить необходимое для украинской армии количество.
Сенатор Цеков: Польше выгоден любой исход конфликта на Украине
Сенатор Цеков объяснил, почему Польшу устроит поражение ВСУ на поле боя
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Сейчас Польша вовсю хозяйничает на Украине. Это касается вопросов трудовой миграции, транспорта, энергетики и других секторов экономики. А когда ВСУ проиграют на поле боя – Западная Украина сама попросится в состав Польши. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Сергей Цеков, комментируя заявление главы СВР Сергея Нарышкина о планах Варшавы получить контроль над западной частью Украины.
«Варшава оказывает военную помощь ВСУ не просто так: в ответ поляки начинают вовсю хозяйничать на Украине, планируя поставки энергии с украинских АЭС, прорабатывают другие энергетические и транспортные проекты, получают гигантскую рабочую силу в виде миллионов беженцев. Варшава извлекает все выгоды из конфликта на Украине», – пояснил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
«Поражение ВСУ на поле боя тоже выгодно Варшаве, пусть и в меньшей степени. В таком случае Западная Украина сама захочет войти в состав Польши в ожидании якобы европейского уровня жизни. Правда, в течение первых пары лет местные жители быстро разочаруются в отношении поляков к ним. Но это уже другой вопрос», – добавил собеседник.
«Поэтому как бы не развивалась ситуация на Украине, Польша получает и получит свои выгоды в любом случае. Вопрос лишь в их размере и масштабах», – заключил Цеков.
Напомним, во вторник директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в ходе визита в Минск заявил: получение контроля над западом Украины – бывшими «восточными кресами» – это мечта польских националистов, сообщает РИА «Новости».
По его словам, Варшава считает, что «условием для реализации этой идеи является крах украинской государственности в результате военного поражения». «Поэтому польская власть выступает против мирного урегулирования конфликта на Украине», – подчеркнул Нарышкин.
В январе бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривала вариант аннексии западной части Украины в самом начале проведения Россией СВО. Официальная Варшава назвала эти слова «российской пропагандой», но эксперты считают, что Сикорский просто сказал то, что у польских властей итак давно уже было в планах.
При этом в середине марта польская дипломатия угодила в очередной скандал. Посол Варшавы в Париже допустил, что польской армии придется столкнуться с ВС России в случае, если ВС Украины будут разгромлены. Позже заявление дипломата дезавуировали, однако сделали это неуклюже. По мнению экспертов, в реальности Варшава вновь обозначила свои планы на украинский кризис – и в этом вопросе она расходится с другими партнерами по НАТО.
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