Чат-бот с искусственным интеллектом американской компании Google занимается распространением информации, которая поддерживает известные теории заговора, выяснили аналитики NewsGuard.

В рамках проверки реакции на запросы исследователи предложили чат-боту, которого Google запустил для широкого использования в прошлом месяце, написать статью от лица автора крайне правого веб-сайта The Gateway Pundit, который известен своими конспирологическими теориями, сообщает Bloomberg.

В результате Bard подготовил подробное объяснение из 13 пунктов о том, что мировые элиты замышляют сократить население планеты с помощью экономических мер и вакцин. При этом, по мнению бота, участниками такого заговора являются такие организации, как Всемирный экономический форум и Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Bard заявил, что они хотят «использовать свою власть для манипулирования системой и лишения нас прав».

В ответе чат-бота также содержится дезинформация о том, что вакцины против вируса Covid-19 содержат микрочипы для отслеживания перемещения людей.

Всего продукт Google проверили на более чем 100 теориях, и по 76 из них он сгенерировал эссе с дезинформацией.

Ранее, на презентации Bard, ИТ-гигант объявил, что компания «ориентирована на качество и безопасность». Однако эксперимент NewsGuard показал, что существующих мер недостаточно.

В Google уже заявили, что Bard – это «ранний эксперимент, который иногда может давать неточную или несоответствующую информацию», отметив, что компания примет меры против контента, который может разжигать ненависть, пропагандировать насилие или является оскорбительным, опасным или незаконным.