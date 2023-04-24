Мошенники украли у экс-замглавы аппарата Госдумы и полковника КГБ 44 млн рублей

У бывшего первого замглавы аппарата Госдумы подполковника КГБ в отставке Юрия Безверхова с карт похитили 44,3 млн рублей, возбуждено уголовное дело, сообщил близкий к МВД источник.

Сообщение в правоохранительные органы поступило от 78-летнего пенсионера Безверхова, сообщил собеседник РБК.

По словам заявителя, в 2022 году ему по WhatsApp позвонил неизвестный, представился сотрудником Центробанка и под предлогом возврата незаконно поступивших денег на счет завладел личными данными и кодами банковских счетов.

В 2022 и 2023 году Безверхов долго был в больнице и жил на даче, потому не знал о похищении. Деньги списывались крупными суммами, средства переправлялись на банковские карты физлиц.

Мужчина узнал о хищениях после посещения банка. Ведется расследование.

Другой источник, знакомый с Безверховым, сообщил, что в 2002 году до переезда в Москву депутат жил в Ленобласти, и у него якобы сложились приятельские отношения с будущим президентом Владимиром Путиным еще в КГБ.