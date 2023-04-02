Власти: ВСУ использовали кассетные боеприпасы для удара по Мелитополю

Администрация: Удар по Мелитополю ВСУ нанесли из РСЗО с применением кассетных боеприпасов

ВСУ нанесли удар по Мелитополю из РСЗО HIMARS и «Ольха» с применением кассетных боеприпасов, сообщила администрация города.

Украинские войска обстреляли Мелитополь утром в воскресенье. Отмечается, что фиксировались попадания по депо и жилому дому. По предварительным данным, шесть человек пострадали.

Как говорится в сообщении в Telegram-канале администрации, Мелитополь обстреляли из РСЗО HIMARS и «Ольха» с применением кассетных боеприпасов

Эту информацию подтвердил в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он добавил, что среди пострадавших от обстрела ВСУ – только мирные жители. По его словам, на местах обстрелов работают сотрудники СК и экстренные службы.

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ выпустили в воскресенье утром по Мелитополюсемь снарядов, шесть были перехвачены системой ПВО, один попал в локомотивное депо.