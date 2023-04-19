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Беспилотник без опознавательных знаков упал в Тульской области
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В лесополосе в Щекинском районе Тульской области упал беспилотник, угрозы населению и инфраструктуре нет, сообщил комитет по региональной безопасности.
БПЛА был без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности, передает ТАСС.
Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали здание военкомата городского округа Новозыбков.
Разработчик «Бурана» задержан при попытке покинуть Россию
Один из разработчиков космического корабля «Буран» Кибальченко задержан при попытке покинуть Россию
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Одного из разработчиков советского космического корабля многоразового использования «Буран» Александра Кибальченко задержали при попытке незаконно выехать из страны, его подозревают в заказном убийстве бывшего зятя, сообщил источник в правоохранительных органах.
Он отметил, что Кибальченко сбежал из-под домашнего ареста, проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела по этому факту, сообщил ТАСС.
Следователи также устанавливают возможных пособников, назначены экспертизы. Оперативники задержали Кибальченко после допроса и сопроводили в один из судов столицы, где ему поменяли меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.
В 2021 году сообщалось, что разработчик многоразового космического орбитального корабля «Буран» Александр Кибальченко обвиняется в заказе и организации убийства бывшего зятя в Москве.
Следствие считает, что Кибальченко решил устроить покушение из-за споров при разводе с его дочерью.
США потребовали от России «не трогать» их секретные ядерные технологии на ЗАЭС
CNN сообщил о требовании США к Росатому «не трогать» секретные американские ядерные технологии на Запорожской АЭС
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Минэнерго США в письме Росатому сообщило, что на Запорожской АЭС есть американские секретные ядерные технологии, экспорт которых находится под жестким контролем из-за возможной угрозы нацбезопасности США. США потребовали от Росатома «не трогать» эти технологии, сообщают СМИ.
Письмо датировано 17 марта 2023 года. Министерство энергетики США заявило Росатому, что на Запорожской АЭС в Энергодаре есть «ядерные технические данные американского происхождения, которые находятся под экспортным контролем правительства США», сообщает CNN.
Как поясняет издание, такой контроль предусмотрен, если существует возможность использования технологий таким образом, который создает угрозу интересам нацбезопасности США.
Американское министерство заявило, что российские граждане или организации не имеют права взаимодействовать с этими технологиями. В письме сказано, что неуполномоченным лицам, в число которых входят и россияне, нельзя «получать доступ, владеть, контролировать, экспортировать, хранить, конфисковывать, просматривать, реэкспортировать, отправлять, передавать, копировать» указанные технологии или технические данные, а также «манипулировать» ими или «уполномочивать других делать» это.
CNN не знает, ответил ли Росатом на письмо. Национальное управление ядерной безопасности министерства энергетики США подтвердило подлинность письма. Кроме того, CNN сообщает, что в документах министерства содержится указание на экспорт на Украину для использования на Запорожской АЭС американских технологий. Министерство энергетики в 2021 году сообщало, что США «помогли внедрить новые процедуры обслуживания и эксплуатации реактора, которые в конечном итоге должны укрепить энергетическую безопасность» Украины.
Напомним, МИД России сообщил, что договоренность по созданию зоны безопасности на ЗАЭС, которая подвергается обстрелам со стороны Украины, была близка, но Киев заблокировал ее. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в марте сказал, что возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается. МАГАТЭ разрабатывает концепцию по защите самой Запорожской АЭС, а не территории вокруг нее.
ВСУ стянули войска для форсирования Днепра в Херсонской области
Сальдо: Украинские военные готовятся форсировать Днепр в Херсонской области
Скопление группировки украинских войск фиксируется на правом берегу Херсонской области, ВСУ демонстрируют готовность к форсированию Днепра, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия-24».
Сальдо отметил, что ВСУ забирают на вооружение практически весь малотоннажный флот, малые суда, лодки, на которых херсонцы ездили на дачи, передвигались по Днепру и его притокам. По его словам, весь этот речной транспорт задействован военными, что явно говорит о возможном использовании лодок для десанта, переброски и форсирования Днепра, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ВСУ стали отправлять через Днепр лодки с манекенами для выявления огневых позиций.
До этого Сальдо заявил, что все попытки ВСУ форсировать Днепр обречены на провал.
Алиев объявил ультиматум проживающим в Карабахе армянам
Алиев заявил о необходимости армянам в Карабахе принять гражданство Азербайджана
Проживающим в Карабахе армянам необходимо принять азербайджанское гражданство либо искать другое место жительства, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Внутренние дела Азербайджана власти страны не намерены ни с кем обсуждать, а Карабах является внутренним делом Азербайджана, заявил Алиев в интервью «АзТВ», передает ТАСС.
Армянам, живущим в Карабахе, нужно либо принять гражданство, либо «искать себе другое место жительства». По его словам, в этом вопросе в регионе есть «полная свобода» и предлагаются «все демократические свободы» для выбора.
Алиев добавил, что этот вопрос должен найти решение на основе прав человека.
В Стамбуле прекратили инспекции судов в рамках зерновой сделки
ООН: Инспекции судов в Стамбуле в рамках зерновой сделки не проводятся
Уже два дня инспекции судов в рамках зерновой сделки не проводятся в Стамбуле, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Он также добавил, что в Совместном координационном центре в Стамбуле ведется «активное обсуждение» с участием представителей России, Украины и Турции. Отсутствие согласия сторон он назвал причиной того, почему не проводятся инспекции, передает ТАСС.
Ранее МИД России отмечал, что зерновая сделка продолжает обслуживать исключительно коммерческий экспорт киевского режима и отвечает только интересам западных стран.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что тенденций к улучшению по второй части договоренностей в зерновой сделке не наблюдается, потому ее перспективы не столь радужные.
«Роснефть» потребовала компенсации от Германии за свой НПЗ
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«Роснефть» требует от Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ компенсации за убытки, понесенные в результате внешнего управления Федерального сетевого агентства нефтеперерабатывающим заводом в городе Шведт на востоке Германии, сообщил берлинский адвокат компании Бертран Мальмендье.
Он отметил, что «Роснефть» подала заявление в Минэкономики ФРГ с требованием возместить убытки после первых шести месяцев внешнего управления НПЗ в Шведте в Германии, передает ТАСС.
В то же время он подтвердил, что «Роснефть» подала иск против продления внешнего управления Федерального сетевого агентства нефтеперерабатывающим заводом в Шведте.
Завод в Шведте снабжает нефтепродуктами большую часть восточной части Германии, включая аэропорт Берлина. В ноябре 2021 года сообщалось, что «Роснефть» выкупает долю Shell в НПЗ PCK в Германии в размере 37,5%, однако о закрытии этой сделки не сообщалось. Еще одним акционером НПЗ является итальянская Eni с долей 8,33%, которая начала ее продажу. Завод связан с трубопроводной системой «Дружба», по которой ранее поставлялась российская нефть в ФРГ.
Газета ВЗГЛЯД писала, как власти Германии фактически отняли актив «Роснефти» .
Турецкий министр заявил о ненависти всего мира к США
Турецкий министр Сойлу: Весь мир ненавидит Америку
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Весь мир ненавидит Соединенные Штаты, заявил турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу в ходе встречи с молодежью в Стамбуле.
Сойлу заявил, что США продолжают терять репутацию. По его словам, весь мир «ненавидит Америку». Европа, заявил турецкий министр, стала пешкой США в Африке, в то время как африканские государства «ненавидят» страны, которые «их эксплуатируют», пишет газета Aydinlik.
Также глава МВД Турции считает, что не стоит преувеличивать роль Европы, потому что такого понятия, как Европа, вообще не существует. По его словам, есть Америка, а Европа – лишь «поезд в колонне» США, которая не отличается ничем особенным, передает РИА «Новости».
Высокопоставленный турецкий чиновник считает, что европейские лидеры постоянно дискредитируют себя, а население континента стареет, возникают трудности в производстве.
Запад, по словам турецкого министра, больше не обладает суверенитетом, он лишь пытается «сохранять свои привычки».
При этом Турция, уверен Сойлу, меняет историю. История «полностью изменится» после президентских выборов, которые пройдут в стране, подчеркнул он, пояснив, что это и является причиной давления на Анкару со стороны США и Европы.
«Это не выбор Тайипа Эрдогана, это выбор будущих поколений Турции, выбор полной независимости Турции», – заключил министр.
Ранее турецкие СМИ писали, что американские власти надеются поставить во главе Турции такого же президента, как Владимир Зеленский на Украине.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая.
В Сети появилось видео игр Вассермана на заседаниях Госдумы
В Сети появилось видео, где Вассерман играет в компьютерную игру на заседании Госдумы
В Сети появилось видео, где видно, что депутат от партии «Справедливая Россия – За правду» Анатолий Вассерман играет в компьютерную игру на заседании Госдумы.
На кадрах видно, как Вассерман в Госдуме во время заседания играет в видеоигру на планшете.
Накануне Вассерман представил законопроект, который предлагает обязать граждан, хранящих наличные в рублях и валюте в сумме свыше 1 млн рублей, сообщать об этом в налоговую службу.
Минфин отверг идею декларирования наличных на сумму от 1 млн рублей.
Политолог: Слова президента Бразилии о роли доллара сильно задели США
Политолог Хейфец: Лула да Силва снимает табу с обсуждения чувствительных для США тем
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Вашингтон сильно беспокоят заявления бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы не только об Украине, но и о роли доллара в мировой экономике. Именно из-за этого американцы подвергли его критике по всем направлениям. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Виктор Хейфец. Ранее США обвинили Бразилию в «российской и китайской пропаганде».
«Заявления Соединенных Штатов в адрес Бразилии совершенно недипломатичны. Как мне кажется, это не самый разумный шаг, если США хотят переубедить в чем-либо своего латиноамериканского партнера и перетянуть его на свою сторону», – сказал Виктор Хейфец, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ.
«Конечно, Бразилия сегодня серьезно сблизилась с Китаем, но она не собирается полностью рвать отношения с Вашингтоном и озвучивать исключительно антиамериканскую риторику», – отметил он.
«Вместе с тем, Бразилия относится к числу тех стран, которые сильно озабочены усиливающейся разбалансировкой мировой экономики и системы международных отношений в связи с украинским конфликтом и санкциями. Поэтому власти Бразилии, с одной стороны, не сильно поддерживают позицию Москвы, но при этом выступают против поставок оружия Украине», – полагает собеседник.
«В целом, Лула да Силва практически дословно повторил свою позицию, озвученную еще в статусе кандидата в президенты. Он в этом вопросе достаточно последователен», – акцентировал Хейфец.
«Кроме того, Лула да Силва, находясь в Пекине, очень сильно прошелся по роли доллара в мировой экономике. И возможно, это задело США даже больше, чем взгляды бразильского президента на украинский конфликт. Здесь дело не в том, что Штаты боятся потерять 150 млрд из мирового товарооборота в долларовом эквиваленте. Это не произойдет в ближайшее время, поскольку процесс сам по себе достаточно долгий», – отметил он.
«Однако, в понимании Вашингтона, Лула да Силва снимает табу с обсуждения этой темы. И одно дело, когда об этом заявляют страны вроде Венесуэлы – не самые крупные экономики даже в своем регионе. Но совсем другое дело, если о таких идеях высказываются Бразилия и Китай – страны, входящие в «Большую двадцатку», – считает собеседник.
«Фактически, заявленная Лулой позиция может стать ориентиром для ряда государств. Если к этим двум крупным экономикам присоединится еще две-три из числа G20, не считая России, то для США наметится неприятная тенденция. И, по-видимому, именно это вызывает наибольшее недовольство со стороны Америки», – отмечает политолог.
Рассуждая о перспективах развития конфликта между Соединенными Штатами и Бразилией, Хейфец отметил, что «если Вашингтону хватит политического разума не оказывать прямой нажим на Лулу да Силву, то эскалации не произойдет». «Во-первых, Бразилия заинтересована в хороших отношениях со всеми членам Совбеза ООН. Кроме того, Штаты являются ее вторым торговым партнером, поэтому экономике страны нужны торговые отношения с США и американские инвестиции», – сказал он.
«Но если Вашингтон будет давить, тогда Лула да Силва может изменить свою позицию. К примеру, Бразилия пока не присоединилась к китайской инициативе «Один пояс – один путь». Сегодня это можно называть козырем в рукаве бразильского президента», – заключил эксперт.
Ранее глава МИД Бразилии Мауру Виэйра отреагировал на слова координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби о том, что Бразилия якобы «повторяет российскую и китайскую пропаганду». Министр подчеркнул, что не согласен с этим обвинением, и заметил, что не знает, почему Кирби пришел к такому выводу, передает «Коммерсант» со ссылкой на интернет-издание G1.
После этого Белый дом прокомментировал слова президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы о том, что Вашингтон «поощряет войну» на Украине. Так, представитель Белого дома назвал подход Бразилии «глубоко проблематичным» и раскритиковал предложение Бразилии к Украине «уступить» России Крым, подчеркнув, что страна якобы «повторяет российскую и китайскую пропаганду».
При этом Кирби заверил, что в США не возражают против попыток других стран приложить усилия для «окончания войны», однако находят идею Бразилии ошибочной для страны, которая «голосовала в поддержку принципов суверенитета и территориальной целостности».
Ранее Виэйра заявил, что антироссийские санкции, введенные в обход Совета Безопасности ООН, наносят ущерб развивающимся государствам.
Напомним, что глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Бразилию, которая стала первой в латиноамериканском турне министра в период с 17 по 21 апреля. Газета ВЗГЛЯД пришла к выводу, что Китай и Бразилия возглавят Глобальный Юг в его конфликте с Западом.
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Российские бойцы выбили ВСУ с территории швейной фабрики в Артемовске
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Российские бойцы штурмом захватили здание бывшей швейной фабрики имени 8 Марта в Артемовске, служившее для украинских войск мощным укрепрайоном.
По словам бойца группы «Вагнер», линию обороны можно было хорошо выстроить и долго держать, однако было принято решение пойти другим путем – зайти с другой стороны и с двух сторон начали вести по ним очень плотный огонь, после чего ВСУ решили покинуть здание, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в тот момент бойцы ВСУ подумали, что российские военные уже зашли в здание, после чего подорвали несущие колонны фабрики противотанковыми минами при отступлении.
После взрыва западная часть строения была частично уничтожена, но не обвалилась, никто из российских бойцов не пострадал.
Ранее стало известно, что в Артемовске большая часть домов была заминирована украинскими военными, они не успели подорвать их все при отходе.
До этого в Минобороны сообщили, что штурмовые отряды в результате активных действий на Донецком направлении овладели тремя кварталами в центральной, северной и южной частях Артемовска.
Диетолог рассказала, как мужчине быстро похудеть к лету
Диетолог Соломатина объяснила особенности похудения мужчин
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Мужчинам легче, чем женщинам похудеть, поскольку этому способствует тестостерон, а также из-за большей развитости мышечной массы. Для быстрого и эффективного похудения следует ввести регулярные физические нагрузки, исключить алкоголь, обеспечить правильное питание, высыпаться, а также пить достаточное количество чистой питьевой воды, рассказала газете ВЗГЛЯД врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
«Мужчинам проще худеть, нежели женщинам. Во-первых, потому что у них больше развита мышечная масса. Как правило, она в состоянии покоя даже при комнатной температуре расходует больше энергии, следовательно, калорий тратится больше. Поэтому мужчине стоит только начать заниматься спортом, и он гораздо быстрее придет в форму, нежели женщина. К тому же у него мышечная масса быстрее набирается, а чем ее больше, тем скорее организм усваивает пищу и сжигает калории», – говорит Соломатина.
На более легкое похудение мужчины, продолжает врач, влияет и мужской половой гормон тестостерон. Он тоже способствует росту мышц при любом виде нагрузки. Однако с возрастом его уровень может снижаться, что способствует набору веса. Также специалист предупреждает, что пониженный тестостерон приводит к раздражительности, повышенному стрессу, а также может влиять на сон. К слову, для стремительного похудения как мужчинам, так и женщинам необходимо высыпаться, поскольку таким образом обеспечивается полноценный отдых для организма. А если человек не высыпается, то ему хочется сладкого и жирного.
«Одна из частых ошибок мужчин при похудении – нерегулярное питание. Они, как правило, встают с утра, выпивают кофе, бегут на работу и в течение дня абсолютно ничем не подпитывают организм. А вечером, когда уже приходят с работы, садятся на диван, сметают всю ту еду, которую должны были съесть за день и ложатся спать. Организм эту еду просто не успевает переработать. К тому же, такое неправильное питание, когда организм недополучает достаточное количество еды вовремя, приводит к тому, что все перерабатывается не в энергию, а в жир, организм запасается», – объясняет собеседница.
Нередко мужчины пьют пиво, которое способно повышать уровень такого гормона, как кортизол, продолжает диетолог. Это приводит к усилению беспокойства, тревожности, тяге к сладкому и к плохому сну. Также у пива есть способность повышать уровень глюкозы в крови, а потом при инсулинорезистентности (нарушении метаболического ответа на эндогенный или экзогенный инсулин, которое происходит из-за регулярных перекусов сладким) снижать ее, потому что выделяется много инсулина. Этот инсулин, в свою очередь, перерабатывает глюкозу в жир. Из-за этого в кровотоке тут же резко снижается уровень глюкозы, из-за чего человек снова хочет есть.
При этом само пиво ошибочно считают калорийным продуктом, замечает врач. В действительности калорий в нем не больше, чем в томатном соке. Тем не менее, его употребление редко остается без соленых и жирных снеков в виде сухариков, чипсов, орешков и прочего, что также способствует набору веса. Что касается остального алкоголя, то он действительно достаточно калорийный, поэтому, при стремлении похудеть его употребление стоит значительно уменьшить, либо вовсе отказаться от него.
«Мужчины полнеют не так, как женщины. Обычно, основной жир у них содержится в животе. Но я рекомендую мужчине обратиться к врачу, если у него прослеживается ожирение. Звоночком должно стать состояние фигуры, когда обхват талии перевалил за 94 сантиметра. И еще – если мужчина начнет худеть, соблюдая комплексные правила (правильное питание, здоровый сон, уменьшение алкоголя до минимума, регулярные физические нагрузки, а также достаточное потребление чистой питьевой воды), но это ни к чему не приведет, то тоже следует обратиться к врачу», – рекомендует Соломатина.
Правильное питание, к слову, не подразумевает отказ от хлеба, шоколада и прочих продуктов, которые принято считать вредными, подчеркивает специалист. Оно заключается в регулярных приемах пищи в умеренном количестве с достаточным содержанием белка, жиров и углеводов. Не стоит забывать и о клетчатке (содержится в овощах и фруктах), которая поддерживает работу кишечника. Все это также способствует похудению.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-нейроэндокринолог Юрий Потешкин рассказал, что продукты на фруктозе, которые продаются под видом диетического питания, а также соки и мед могут мешать снижению массы тела. При этом он порекомендовал худеющим не отказываться от качественного хлеба, круп и макарон из твердых сортов пшеницы, поскольку это, как правило, приводит к срывам и человек набирает еще больший вес.
Россия отказалась участвовать в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии
Сборная России отказалась от участия в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии
Сборная России по футболу не будет участвовать в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (CAFA), заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.
Спортивный чиновник пояснил, что есть организационные сложности, из-за которых пришлось отказаться от участия в чемпионате.
Он заявил, что есть ряд вопросов между нами и CAFA, связанных с тем, что на футболистов ляжет большая нагрузка, «жарко, маленький перерыв между играми», передает ТАСС.
Чемпионат CAFA пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте, в котором будут участвовать сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Ранее сборная России получила приглашение на участие в турнире.
Эксперт назвал «секретные технологии» США на ЗАЭС «неумелыми заплатками»
Эксперт Анпилогов: Росатом обладает гораздо лучшими технологиями, чем «секреты» США на ЗАЭС
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Письмо Минэнерго США о якобы секретных технологиях на Запорожской АЭС – это всего лишь попытка нащупать юридические зацепки для дальнейших судебных тяжб с Росатомом, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области атомной энергетики Алексей Анпилогов. Ранее США потребовали от Росатома «не трогать» их секретные технологии на ЗАЭС.
«На ЗАЭС имеются две основные американские разработки – это использование альтернативного ядерного топлива и сухое хранилище отработанного ядерного топлива. Однако у Росатома есть аналогичные проекты. Например, российская компания делает оригинальные тепловыделяющие сборки для реакторов. И исходя из опыта эксплуатации, наши технологии демонстрируют лучшие параметры по безопасности и надежности, нежели американские», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.
«Тепловыделяющие сборки Росатома лишены тех проблем, которые привнесли в конструкцию и эксплуатацию реактора технологии американской компании Westinghouse. Единственное отличие последних, которое выставлялось всегда как преимущество – это увеличенный срок эксплуатации. Он достигается за счет большего обогащения урана, что повышает их стоимость. Но выбор именно американского топлива, лишь бы не российского, всегда диктуется именно политическими причинами», – полагает он.
«Другая американская технология, внедренная на ЗАЭС компанией Holtec, была следствием применения сборок Westinghouse. Эта компания отказалась утилизировать отработанное ядерное топливо и поэтому на станции построили сухие наземные хранилища. После обкатки в Энергодаре эта технология была распространена на центральное хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения», – акцентирует эксперт.
«За основу этой технологии долговременного хранения была взята практика перевозки отработанного ядерного топлива в бетонных или железных контейнерах. Ее просто модифицировали для увеличения срока хранения. Однако вопрос безопасности в данном случае остается открытым», – добавил Анпилогов.
«Кроме того, Россия отработанное ядерное топливо не хранит, а перерабатывает. В связи с этим, как мне кажется, Росатому в принципе не интересны якобы секретные технологии США. Эти разработки, примененные на ЗАЭС, фактически представляют собой неумелые «заплатки на дизайнерском костюме», в данном случае русского «кутюрье», – рассуждает эксперт.
«Все прекрасно понимают, что ЗАЭС останется под российским контролем, вывезти энергоблоки и американские технологии невозможно, поэтому Штаты создают медийную шумиху. Возможно, в дальнейшем Вашингтон попытается найти юридические зацепки и выставить Росатому какие-то иски за якобы разглашение секретных технологий или утерянную выгоду. Тем более, что американские компании потеряли массу ключевых позиций на рынке атомного производства, проиграли ряд тендеров Росатому. Естественно, в большинстве случаев речь идет не о Европейском континенте, куда мы теперь вообще не допущены, а об Африке и Азии», – резюмировал Анпилогов.
Ранее стало известно, что Минэнерго США в письме Росатому сообщило о наличии на Запорожской АЭС американских секретных ядерных технологий, экспорт которых находится под жестким контролем из-за возможной угрозы нацбезопасности США. США потребовали от Росатома «не трогать» эти технологии, сообщает CNN.
Письмо датировано 17 марта 2023 года. Американское министерство заявило, что российские граждане или организации не имеют права взаимодействовать с этими технологиями. В письме сказано, что неуполномоченным лицам, в число которых входят и россияне, нельзя «получать доступ, владеть, контролировать, экспортировать, хранить, конфисковывать, просматривать, реэкспортировать, отправлять, передавать, копировать» указанные технологии или технические данные, а также «манипулировать» ими или «уполномочивать других делать» это.
CNN не знает, ответил ли Росатом на письмо. Национальное управление ядерной безопасности министерства энергетики США подтвердило подлинность письма. Кроме того, CNN сообщает, что в документах министерства содержится указание на экспорт на Украину для использования на Запорожской АЭС американских технологий. Министерство энергетики в 2021 году сообщало, что США «помогли внедрить новые процедуры обслуживания и эксплуатации реактора, которые в конечном итоге должны укрепить энергетическую безопасность» Украины.
Напомним, МИД России сообщил, что договоренность по созданию зоны безопасности на ЗАЭС, которая подвергается обстрелам со стороны Украины, была близка, но Киев заблокировал ее. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в марте сказал, что возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается. МАГАТЭ разрабатывает концепцию по защите самой Запорожской АЭС, а не территории вокруг нее.
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Захарова рассказала о жестком разговоре с послами Британии, Канады и США
Разговор с послами США, Британии и Канады, вызванными в МИД, прошел в жесткой тональности, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Захарова в эфире радио Sputnik сообщила, что послам «все объяснили, причем в жесткой тональности», не пытаясь смягчать формулировки или «спустить на тормозах».
Спикер МИД России подчеркнула, что если подобное поведение западных дипломатов продолжится, его будут фиксировать как несоответствующее заявленному статусу.
Накануне глав дипмиссий США, Британии и Канады вызвали в российский МИД из-за вмешательства во внутренние дела РФ. Им был заявлен протест в связи с высказываниями по поводу приговора Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом в России). Захарова подчеркивала, что Москва считает подобные заявления неприемлемыми.
В Финляндии арестовано здание Российского центра науки и культуры
В Финляндии арестованы земля и здание Российского центра науки и культуры
В Финляндии арестованы земля и здание Российского центра науки и культуры (РЦНК), принадлежащие России, причиной стали санкции ЕС, сообщает газета Helsingin sanomat со ссылкой на управление по взысканию долгов.
Также управление по взысканию долгов наложило арест на семь квартир в Хельсинки, связанных с «теми, кто находится под санкциями ЕС», при этом три квартиры находятся в непосредственной близости от РЦНК, передает РИА «Новости».
Как отмечается, арест является обеспечительной мерой, России не разрешается передавать, уничтожать или закладывать имущество.
Ранее банковские счета РЦНК в Хельсинки заморозили в связи с санкциями Евросоюза против России до дальнейшего уведомления.