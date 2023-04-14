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Украина потребовала пригласить ее в НАТО
Кулеба потребовал от НАТО сделать шаг к членству Украины в Североатлантическом альянсе
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НАТО на июльском саммите в Вильнюсе должно сделать шаг к членству Украины в Североатлантическом альянсе, другие решения для Киева неприемлемы, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Кулеба заявил, что для Украины окажется неприемлемым результатом саммита простое подтверждение «в 130-й раз» членами НАТО «политики открытых дверей», Также неприемлемым окажется и предложение «положительных вещей по углублению сотрудничества» без какого-либо «шага к членству Украины в НАТО», передает РИА «Новости».
В МИД Украины заявили, что на саммите страны альянса должны «сделать шаг» к членству Украины в НАТО и принять решение о том, «что будет происходить с точки зрения гарантий безопасности для Украины между «сейчас» и моментом, когда Украина станет членом НАТО». Кулеба заявил, что Украина «ни в коем случае не примет никаких суррогатных решений».
Напомним, Financial Times сообщала, что США, Германия и Венгрия выступают против предоставления Киеву «ясных заявлений» о поддержке «будущего членства» Украины в НАТО.
Хакеры установили личность пытающего пленных украинского «хирурга»
RT: Хакеры из группировки RaHDit установили личность пытающего российских военнопленных украинского «хирурга»
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Хакеры из группировки RaHDit установили личность пытающего российских военнопленных украинского «хирурга», сообщил телеканал RT.
Украинским «хирургом», который рассказывал, что вырезает органы у российских военных, оказался 37-летний Андрей Дмитришин из села Дзвиняч Ивано-Франковской области Украины. Активисты из хакерской группировки RaHDit установили, что Дмитришин был участником так называемой (киевскими властями) АТО и в 2014–2015 годах служил в нацгвардии Украины, сообщил телеканал RT в своем Telegram-канале.
По имеющимся у телеканала сведениям, Дмитришин использует разные имена: в «Одноклассниках» он Иван Клищ, а на видео, которое разошлось по Сети, представился Владимиром, а не Андреем. В ролике он хвастается, что без обезболивающих удалял у российских солдат органы с целью последующей продажи на черном рынке.
Накануне «Общероссийский народный фронт» обратился в СК с просьбой завести дело против назвавшегося «хирургом» мужчины, который признался на видео в античеловеческих действиях против российских военных. В тот же день председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информации о возможном совершении преступлений в отношении находящихся в плену российских военнослужащих.
Российские военные заметили под Херсоном танки Leopard
Командир российского батальона рассказал о появлении под Херсоном танков Leopard
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Немецкие танки Leopard начали действовать на Херсонском направлении, зафиксировано применение немецких зенитно-ракетных комплексов, которыми, предположительно, управляли наемники из Германии, рассказал офицер добровольческого батальона «Сокол», командир одного из его подразделений с позывным «Бык».
Российский офицер сообщил, что на Херсонском направлении появились немецкие танки Leopard, со стороны которых неоднократно был зафиксирован обстрел блокпостов, передает РИА «Новости».
По словам офицера, один из танков Leopard уже утонул в болоте в результате действий российского диверсионного отряда. Россиянин рассказал, что диверсионный отряд захватил танк Leopard, но не смог протащить его в тыл, поэтому танк утопили в болоте. Кроме того, по его словам, российские бойцы зафиксировали применение с украинской стороны немецких зенитно-ракетных комплексов, предположительно, ими управляли наемники из Германии.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ВС РФ по указанию заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова созданы спецгруппы по борьбе с натовскими танками.
Экс-помощник Рейгана призвал США выполнить требования России
Экс-помощник Рейгана Бэндоу призвал США заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией
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США следует пересмотреть планы поддержки Украины, заставить Киев сесть за стол переговоров, чтобы избежать третьей мировой войны, заявил экс-помощник бывшего президента США Рональда Рейгана, писатель Даг Бэндоу.
Бэндоу в своей статье для американского журнала American Conservative написал, что США следует дать понять, что Украине необходимо проявить готовность к переговорам, иначе Киев останется без поддержки Запада, передает РИА «Новости».
Бывший помощник Рейгана считает, что Вашингтон не должны волновать границы Украины, как и планы Киева по возвращению Крыма любой ценой. Бендоу считает, что у Вашингтона нет причин обеспечивать такой курс Украины.
Он также допустил, что нейтральный статус Украины без Крыма является приемлемым результатом для США, а американские власти должны рассматривать конфликт исключительно как внутриевропейский.
Кроме того, Бэндоу уверен, что США находятся в состоянии военного конфликта с Россией и призывает американские власти не допустить, чтобы конфликт на Украине перерос в новую мировую войну. Он считает, что « США не должны пытаться навязать Москве второй Версаль (серия мирных договоров, завершивших Первую мировую войну – прим.ВЗГЛЯД)».
По словам экс-помощника Рейгана, для стабильного мира Украина не должна быть членом в НАТО, а Россия должна быть возвращена в международный правопорядок. Бэндоу считает, что США должны быть готовы заняться проблемами безопасности Москвы и учесть интересы России.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина в финансовом вопросе уже является несуществующей страной, конфликт прекратится после того, как США и Европа перестанут ее содержать.
В ДНР рассказали о чудовищных потерях Киева в Артемовске
Гагин: Киев не забирает тела погибших из Артемовска, ВСУ несут чудовищные потери
За все время битвы за Артемовск (украинское название – Бахмут) противник потерял чудовищное количество живой силы, Киев не забирает своих погибших, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире канала «Россия 1».
По словам Гагина, число погибших ВСУ в Артемовске может быть не точной из-за того, что Украина не забирает убитых, которые просто лежат на земле в городе. Советник врио главы ДНР заявил, что многие из погибших украинских военнослужащих считаются без вести пропавшими, передает РИА «Новости».
Ранее российские штурмовики обвинили Киев в удержании Артемовска «живыми щитами», отправляя новые подразделения в «бахмутскую мясорубку».
Китай указал Бербок единственный путь решения конфликта на Украине
МИД Китая назвал переговоры единственным путем решения конфликта на Украине
Единственным путем решения конфликта на Украине являются мирные переговоры, об этом министр иностранных дел КНР Цинь Ган сообщил главе МИД Германии Анналене Бербок на встрече в Берлине.
Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уточнил, что главы внешнеполитических ведомств провели шестой китайско-германский стратегический диалог в области дипломатии и безопасности, передает ТАСС.
По поводу украинского кризиса китайская сторона указала, что единственный путь урегулирования украинского кризиса – это оказание содействия мирному процессу урегулирования и переговорам.
Ранее германский политолог Александр Рар объяснил газете ВЗГЛЯД, что Бербок во время визита в Китай потребует от Пекина сделать выбор между Москвой и Брюсселем. Китай не будет ссориться с Евросоюзом, но и не позволит учить себя геополитике.
Эксперт: Тейшейра мог стать марионеткой в игре против администрации Байдена
Эксперт Артамонов: Спецслужбы США использовали Тейшейру, чтобы показать несостоятельность администрации Байдена
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Военнослужащего ВВС национальной гвардии США, 21-летнего Джека Тейшейру могли использовать в своей игре спецслужбы США, причем даже без его ведома, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Артамонов. Ранее Тейшейру задержали в США по обвинению в публикации секретных данных Пентагона.
«Джек Тейшейра, как американский военный, вполне мог иметь доступ к секретным документам. Стоит вспомнить подобный пример с Брэдли (после смены пола – Челси) Мэннигом – американским военным, опубликовавшим тысячи секретных документов о бесчинствах США в Ираке и Афганистане», – сказал Александр Артамонов, военный эксперт, доктор социальных наук Католического университета Франции.
«В системе информационной безопасности Штатов постоянно случаются какие-то проблемы, она не совершенна. Вполне возможно, что человек, имеющий доступ к секретным данным и руководствующийся определенными идеями по поводу ситуации на Украине, решил внести свою лепту в борьбу с присутствием США в этом конфликте», – отметил он.
«Вместе с тем, на мой взгляд, здесь возможна хитрая манипуляция. Сделать такой массив данных доступным для молодого военнослужащего спецслужбы Штатов могли намеренно. А затем использовать его в своей игре по доказательству несостоятельности действующей американской администрации. При этом молодой человек, скорее всего, был абсолютно убежден, что сам раздобыл эту информацию», – полагает эксперт.
Собеседник также обратил внимание на то, что в западных СМИ произошедшее активно сравнивают с утечкой, за которой стоял Эдвард Сноуден. «В данном случае проводить параллели некорректно. Сноуден был штатным агентом, подготовленным, с очень устойчивой психикой, в отличие от 21-летнего военнослужащего. Да и сам характер утечек, связанных с его именем, имеет несколько другие корни», – отметил он.
«Кроме того, тот факт, что засекреченные данные публиковались еще с февраля 2022 года, но вызвали такой серьезный резонанс только сейчас, также может свидетельствовать о намеренном и продуманном сценарии спецслужб», – заключил Артамонов.
Ранее в США назвали имя подозреваемого в сливе секретных данных Пентагона. Им стал 21-летний военнослужащий ВВС национальной гвардии Джек Тейшейра, лидер онлайн-группы, через которую, предположительно, информация и попала в сеть. Об этом сообщает издание The New York Times.
Газета подчеркивает, что доступ к засекреченным данным в ВС США распространяется не только на генералов военных служб, но и некоторых военных помощников, полковников, капитанов кораблей ВМФ, младших офицеров и даже рядовых, которые входят в подразделения разведки. «Число людей, имеющих подобный доступ, исчисляется тысячами, если не десятками тысяч», – ссылается газета на слова чиновников из Пентагона.
Виновник утечки размещал материалы в онлайн-группе на платформе Discord, пишет издание The New York Times. Беседа была создана в период пандемии и объединяла подростков, интересующихся оружием. Тейшейра стал ее неформальным лидером, который хотел показать друзьям «настоящую войну».
Участники группы сказали газете, что на ресурсе были размещены подробные военные карты Украины, а также конфиденциальные оценки российской техники. В состав беседы входило 20-30 человек, которые считали Тейшейру «легендой» и испытывали любопытство к тем данным, которыми он делился.
При этом сам летчик считал боевые действия в рамках СВО «удручающими», сообщает издание The Washington Post. Как рассказали его друзья, он считал, что Киев и Москва должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет. При этом газета уточняет, что секретные документы стали публиковаться Тейшейрой еще в феврале 2022 года, сразу после начала конфликта на Украине.
В четверг летчика арестовали федеральные власти, сообщает издание CBS news. В пятницу он предстанет перед судом по обвинению в соответствии с законом о шпионаже. Напомним, утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение США шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона.
Между Киевом и Лондоном разгорелся скандал из-за виз для украинских музыкантов
Guardian: Между Киевом и Лондоном разгорелся скандал из-за виз для украинских музыкантов
Скандал между Киевом и Лондоном разгорелся из-за музыкантов украинского государственного оркестра, которым отказали в британских визах, пишет обозреватель Guardian Хелен Пидд.
Как указано в статье, артисты планировали совершить турне по Туманному Альбиону, их программу рекламировали на сайте британского правительства как «пример британо-украинских отношений», передает РИА «Новости».
По словам исполнительного директора Star Entertainment Яка Базиля, когда дело дошло до выдачи виз для концертов в Британии, им (британцам) было все равно.
«Лица, ответственные за недопуск артистов и представителей культуры в Великобританию, должны быть названы и привлечены к ответственности», – призвал он.
В заключение Базиль заметил, что группы, музыканты и оркестры больше не будут приезжать в Британию из-за риска не въехать в страну.
Тем временем Россия и КНР готовят упрощающее поездки туристических групп соглашение.
Медведев предсказал исчезновение Польши в случае войны России и НАТО
Неизвестно, кто победит в теоретической войне России и Североатлантического альянса, но Польша в таком случае исчезнет, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев прокомментировал высказывание польского премьера Матеуша Моравецкого о том, что Украина имеет право бить по России, и о быстром проигрыше России в случае войны с НАТО в своем Twitter, передает РИА «Новости».
Зампред Совбеза России признался, что не знает, кто победит в такой войне, но указал, что Польша является форпостом НАТО в Европе, по этой причине эта страна «точно исчезнет вместе с ее недоразвитым премьером».
Ранее в пятницу Медведев поддержал мнение премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что Украины не существует в финансовом плане.
В Европе дали прогноз о возможном контрнаступлении ВСУ
Bloomberg: Европейские союзники скептически отнеслись к планам Украины захватить Мелитополь
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Европейские союзники Украины считают, что ВСУ смогут продвинуться максимум на 30 км, и не ждут существенного прорыва Украины, а также захвата Мелитополя, сообщило Bloomberg.
Агентство со ссылкой на чиновника ЕС сообщило, что некоторые европейские союзники Украины скептически относятся к возможному прорыву ВСУ из-за сильной обороны России, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
В ЕС считают, что украинцы способны продвинуться вперед примерно на 30 километров, что создаст для украинской артиллерии условия для глубокого наступления в 2024 году.
Также в ЕС, по данным агентства, скептически относятся к планам Киева взять Мелитополь во время контрнаступления. Сообщается, что европейские союзники сдержанно рассматривают необходимость интенсивных боевых действий вплоть до 2024 года.
Оптимизм западных союзников Украины исчез после публикации секретных документов Пентагона о реальном состоянии украинских войск и планов помощи НАТО Киеву.
Ранее СМИ сообщили, что утечку данных Пентагона можно назвать началом потопления «украинского корабля».
Утечку данных Пентагона сочли началом потопления «украинского корабля»
TAC: Утечка данных Пентагона – это начало потопления «украинского корабля»
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Обнародование секретных документов Пентагона в Сети указывает на то, что украинский корабль начал тонуть, пишет для издания The American Conservative обозреватель Брэдли Девлин.
В статье журналист напомнил о выражении, которое приписывают Бенджамину Франклину, а именно – «большой корабль потонет от небольшой течи». Девлин призвал американскую администрацию серьезно отнестись к этому, передает телеканал 360.
«Украина не огромный корабль, а слив документов – не маленькая утечка. Все эти расходы на украинских военных продолжают расти, им уже выделили свыше 75 млрд долларов», – добавил журналист.
Резюмируя, Девлин отметил, что утечка документов может указывать на то, что американские власти когда-либо признают то, что победу Украины нельзя считать бесспорной.
Ранее СМИ сообщили, что в США арестовали военнослужащего ВВС национальной гвардии США Джека Тейшейру – лидера онлайн-группы, через которую секретные документы Пентагона, возможно, попали в Сеть.
Позднее стало известно об отношении подозреваемого в утечке данных Пентагона к конфликту на Украине. Тейшейра охарактеризовал конфликт на Украине как «удручающий».
Напомним, утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение США шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона.
В Совфеде объяснили правящей партии Армении недопустимость учений с НАТО
Сенатор Долгов: Москва ждет ответ Еревана по поводу учений с теми, кто воюет против России
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У Москвы вызывает вопросы решение Армении проводить учения не с ОДКБ, а с НАТО – альянсом, который воюет против России в ходе СВО, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Ереване «не поняли» реакцию Москвы на участие Армении в учениях НАТО.
«Думаю, в Армении найдется депутат или представитель исполнительной власти, который напомнит секретарю партии Никола Пашиняна Артуру Ованнисяну о том, что НАТО по итогам прошлогоднего саммита в Мадриде приняло декларацию, в которой указано, что Россия признана «наиболее значительной и непосредственной угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в евро-атлантическом регионе», – отметил член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН в Нью-Йорке Константин Долгов.
«При этом ранее Армения практически без объяснения причин отказалась проводить учения ОДКБ на своей территории. И теперь на фоне этого она решает участвовать в военных маневрах НАТО – альянса, который воюет сейчас против России в ходе спецоперации. Поэтому совершенно логично, что такая политика нашего союзника по ОДКБ вызывает вопросы в Москве», – подчеркнул сенатор.
«У нас с Арменией давние многовекторные отношения – культурные, исторические, политические, экономические. Их не должны омрачать такие решения в военной сфере. Думаю, в Армении есть разные политические силы, и некоторые из них поддаются давлению со стороны НАТО или США. В любом случае ответ Ованнисяна не выражает позицию Армении по определению. Так что будем ждать официальный ответ Еревана по создавшейся ситуации», – резюмировал парламентарий.
В пятницу Артур Ованнисян, секретарь фракции партии «Гражданский договор», которой принадлежит большинство мест в Национальном собрании Армении, выразил недоумение тем, что у Москвы возникли вопросы к участию республики в учениях НАТО.
Парламентарий заявил, что ему «непонятно» почему официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 12 апреля заявила, что «требует разъяснений» по поводу участия армянских военных в учениях НАТО KFOR («Силы Косово») и Saber Junction-2023, передает «Sputnik Армения».
«Армения сохраняет теплые дружеские отношения со своим стратегическим партнером Россией, а также теплые отношения с другими странами-партнерами. И делает все для развития и повышения боеготовности вооруженных сил», – указал он.
В ответ на это в МИД РФ указали на то, что Захарова не «требовала» разъяснений. В ведомстве предположили, что армянский депутат «опирается на придуманную им же самим формулировку и сам ей удивляется», говорится в Telegram-канале МИД.
В исходном заявлении Захаровой было сказано о том, что в МИД РФ «запросили официальные разъяснения у армянских партнеров насчет их участия в натовских учениях». «С нашей реакцией определимся по получении ответа», – добавила представитель внешнеполитического ведомства.
Также она заметила, что отказ Еревана от проведения маневров по линии ОДКБ на своей территории вызывает сожаление и не способствует повышению региональной безопасности.
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В Бундестаге назвали Германию соучастником Польши в разжигании войны
Сопредседатель АдГ: ФРГ становится соучастником Польши в разжигании войны из-за согласия на реэкспорт МиГ-29 Украине
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла заявил, что правительство Германии, разрешив Варшаве передать Украине истребители советского производства из запасов бывшей ГДР, становится соучастником Польши в разжигании войны.
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» выразил уверенность, что правительство ФРГ становится соучастником Польши в разжигании войны. Он задался вопросом, не последует ли вслед за поставками танков и истребителей отправка солдат, передает ТАСС.
Хрупалла подчеркнул, что «Альтернатива для Германии» – это партия мира, которая требует прекращения эскалации и установления мира путем переговоров. «Это не наша война!» – заявил немецкий политик.
Накануне Германия разрешила Польше передать советские истребители Украине.
Посол Антонов заявил о росте числа иностранных наемников на Украине
Посол РФ в США Антонов: Число иностранных наемников на Украине увеличивается
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На Украине становится все больше иностранных наемников, в том числе из США, они, по-видимому, хотят реализовать сюжеты фильмов об охоте на живых людей, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Посол пояснил, что в СМИ появляется информация о том, что на Украине увеличивается число иностранных наемников, в том числе из США, такое ощущение, что «это не вполне здоровые люди с испорченной психикой, которым надоело посещение тиров в своих государствах и теперь они решили на практике реализовать сюжеты голливудских фильмов об охоте на живых людей», передает ТАСС.
Антонов подчеркнул, что ему не хочется верить в то, что «американские наемники участвуют вместе с нацистами в убийстве пленных российских солдат, в расстрелах мирных жителей, в ударах по жилым домам, да и в других преступлениях, которые по всем параметрам подпадают под уголовную ответственность.
В субботу бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Украина не выиграет в этом конфликте, а потому иностранным гражданам, воюющим на стороне ВСУ, стоит покинуть зону конфликта.
Ранее СМИ сообщали, что многие американские наемники на Украине не имеют военного опыта, конфликтуют друг с другом и занимаются мошенничеством.
Стало известно об отношении подозреваемого в утечке данных Пентагона к конфликту на Украине
WP: Подозреваемый в утечке документов Пентагона находил украинский конфликт удручающим
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Подозреваемый в утечке документов Пентагона служащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра думает, что конфликт на Украине является «удручающим», сообщает газета The Washington Post.
По словам друга подозреваемого, Тейшейра начал публиковать секретные материалы на сервере в Discord в феврале, в начале конфликта на Украине, который он считал «удручающей» битвой между «странами, у которых должно быть больше общего, чем того, что их разделяет, передает RT со ссылкой на Washington Post.
Также газета отмечает, что подозреваемый публиковал документы, чтобы просвещать людей, которых он считал своими друзьями.
Ранее СМИ сообщили, что в США готовятся к задержанию военнослужащего ВВС национальной гвардии США Джека Тейшейры – лидера онлайн-группы, через которую секретные документы Пентагона, возможно, попали в Сеть.
Напомним, утечка секретных данных из Пентагона, указывающих на ведение США шпионской деятельности не только за конкурентами, но и за союзниками, сильно обеспокоила многих официальных лиц Вашингтона.
Китай пообещал не продавать вооружения ни одной из сторон конфликта на Украине
Китай не будет продавать оружие странам, вовлеченным в конфликт на Украине, и будет следить за экспортом товаров двойного назначения, заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган на пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок, сообщило Associated Press.
Бербок добавила, что Китай как постоянный член СБ ООН несет особую ответственность в урегулировании украинского кризиса, передает «Интерфакс» .
Цинь Ган в свою очередь подтвердил, что Пекин хочет оказать содействие в поисках мирного пути решения конфликта. При этом, добавил он, без признания интересов в сфере безопасности какой-либо конкретной стороны кризисы и конфликты неизбежны.
Кроме того, Бербок подняла тему Тайваня, назвав этот возможный конфликт глобальной катастрофой. По ее словам, ФРГ придерживается принципа одного Китая, согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. Она отметила, что Берлин обеспокоен ситуацией вокруг Тайваня.
В ответ Цинь Ган заявил, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, не терпящим вмешательства со стороны.
Ранее Цинь Ган заявил Бербок, что единственным путем решения конфликта на Украине являются мирные переговоры.
Напомним, генсек НАТО предупредил Пекин о том, что Китай ожидают серьезные последствия, если он предоставит оружие России. При этом в КНР заявляли, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет никому оружие. Отсутствие данных о поставках России китайского оружия отмечали и в Минобороны Украины.