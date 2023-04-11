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Минобороны: Потери ВСУ за сутки составили более 610 военнослужащих и наемников
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Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ возле Синьковки и Кисловки Харьковской области. Ликвидированы более 30 военнослужащих, три танка, а также польская самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами штурмовой авиации и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника под Ямполовкой Донецкой народной республики (ДНР). За последние сутки потери противника на этом направлении составили более 90 военнослужащих, три бронемашины, пикап и гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
На Донецком направлении основные усилия были сосредоточены в районе Артемовска. Штурмовые отряды «Вагнер» продолжали бои по овладению кварталами в центральной части города и вытеснению противника к западным окраинам. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения ВДВ.
Подразделения ракетных войск Южной группировки войск и оперативно-тактическая авиация оказывают авиационную и огневую поддержку наступательных действий. За минувшие сутки в районе Артемовска совершенно 11 вылетов самолетов, а ракетными войсками выполнено 48 огневых задач. Потери противника за прошедшие сутки составили более 450 военнослужащих и наемников, три танка, три машины пехоты, шесть бронемашин, гаубицы Д-20 и «МСТА-Б», а также две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщил Конашенков.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ недалеко от Новомихайловки и Угледара ДНР. За последние сутки на этих направлениях ликвидированы порядка 30 военнослужащих, пикап, гаубица МСТА-Б, а также самоходная артустановка «Акация».
На Херсонском направлении уничтожены около 10 военнослужащих, две самоходные артустановки «Гвоздика», гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град», перечислили в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России за минувшие сутки нанесено поражение 74-м артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 97 районах. Около Миролюбовки Запорожской области вскрыта позиция и уничтожен радиолокатор наведения целей украинского ЗРК С-300. Под Очеретино ДНР уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ. У Дылеевки ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, отчитались в Минобороны.
Средствами ПВО за сутки перехвачены четыре снаряда системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB. Также уничтожены девять украинских беспилотников в районах пунктов Веселое, Марьинка, Еленовка ДНР, Новая Маячка, Маринское, Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
Глава Минобороны Украины едва не попал в плен в Гостомеле
Глава Минобороны Украины рассказал, как чуть не попал в плен в Гостомеле
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в прошлом году чуть не попал в плен в Гостомеле под Киевом, сообщает издание «Украинская правда».
Резников рассказал, что в прошлом году должен был ехать в защищенный командный пункт (ЗКП) Минобороны Украины в Гостомеле. Именно туда произошла массированная высадка российского десанта, сообщает РИА «Новости».
Министр отметил, что если бы он и его команда приехали туда на несколько дней раньше, то оказались бы в плену. Избежать этого удалось благодаря тому, что был нарушен «протокол безопасности», и военные «просто распылились по разным зданиям Минобороны», и их не получилось быстро собрать для поездки.
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Георгий Шпак рассказал газете ВЗГЛЯД о героизме десантников во время проведения спецоперации на Украине, в том числе и во время броска на аэродром Гостомель.
Российский танк выдержал прямое попадание во время штурма Марьинки
Российский танк Т-72Б3 выдержал прямое попадание во время штурма Марьинки
Блогеры опубликовали впечатляющие кадры того, как российский танк Т-72Б3 в ходе штурма Марьинки выдержал прямое попадание в лоб.
Появившееся видео было снято от первого лица членом экипажа, отмечает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Башня танка загорелась после мощного удара снаряда, тем не менее он смог остаться на ходу. Блогеры сообщают, что в итоге он благополучно вернулся на базу, выполнив боевую задачу.
Танк Т-72Б3 – это модернизированная версия Т-72Б. Модификацию начали производить в 2011 году на «Уралвагонзаводе». По части параметров модель была доведена до уровня Т-90А.
Стало известно о подготовке ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области
Врио херсонского губернатора Сальдо: Попытки ВСУ форсировать Днепр обречены на провал
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Украинские военные ведут подготовку к форсированию Днепра в Херсонской области, но их попытки обречены на провал, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
По его словам, на правом берегу Днепра подразделения ВСУ маневрируют, меняют и создают ложные позиции. Также ведется переброс живой силы и техники, собираются плавсредства, передает РИА «Новости».
Кроме того, Сальдо отметил, что для успешного форсирования Днепра у военных Украины недостаточно средств.
«В первую очередь это касается техники, вооружения, боеприпасов и средств обеспечения. Людей-то они нагнали достаточно», – добавил он.
По словам врио губернатора, в ближайшее время на Днепре или в Лимане возможны провокации, однако они обречены на провал.
Ранее сообщалось, что российские артиллеристы нанесли ночью удар по месту размещения подразделения украинских войск, находящегося под Херсоном.
До этого российская артиллерия уничтожила две гаубицы ВСУ в Херсонской области.
Херш: Диверсию на «Северных потоках» США придумали в Рождество 2021 года
Американский журналист Херш: США угрозой «Северным потокам» хотели шантажировать Россию
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План о подрыве «Северных потоков» создали еще в 2021 году, его разработали, чтобы пригрозить Москве и не допустить начала спецоперации, заявил американский журналист Сеймур Херш.
Идея о подрыве появилась незадолго до Нового года – в декабре 2021 года, «в районе Рождества», заявил Херш в интервью Tichys Einblick, передает ТАСС.
Нужно было найти «что-то необычное», что президент США мог бы использовать «как приманку или угрозу», чтобы убедить президента России Владимира Путина не начинать СВО, добавил он.
По его мнению, США действуют по принципу «ты с нами или против нас», потому и была разработана диверсия.
Напомним, Херш в своем материале о «Северных потоках» заявлял, что взрывчатку на газопроводах установили водолазы США во время учений НАТО.
Также журналист указывал, что публикации в западных СМИ о терактах на газопроводах являются попыткой ЦРУ сосредоточить внимание на любых подозреваемых в подрывах, кроме президента США Джо Байдена.
Петиция к Зеленскому о демобилизации набрала необходимое число подписей
Авторы петиции к Зеленскому призвали демобилизовать отслуживших 18 месяцев солдат ВСУ
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Одна из электронных петиций на сайте президента Украины с предложением разрешить демобилизацию тем, кто отслужил уже 18 месяцев, набрала необходимые 25 тыс. подписей.
Авторы обращения пишут, что украинские военные находятся на фронте больше года, и назрела необходимость урегулировать сроки службы. Также отмечается, что закон о праве увольнения из армии для тех, кто отслужил полтора года и не хочет служить дальше, уже зарегистрирован в парламенте, передает РБК.
В обращении отмечается, что в украинскую армию после начала СВО пошли служить добровольцы и те, кто не уклонялся от повесток. Они теперь не могут положиться на государство, так как не имеют юридически прописанных прав и сроков службы.
На сайте Зеленского зарегистрированы еще несколько петиций с требованием демобилизации, но они не набрали нужное количество голосов для рассмотрения.
Ранее Fox News предсказал крупнейшую с начала СВО мобилизацию на Украине, якобы необходимую для контрнаступления.
Напомним, член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады Давид Арахамия заявил, что на Украине могут усилить мобилизацию.
WP узнала о неверии США в способность Киева лишить Россию сухопутного пути в Крым
Washington Post сообщила о сомнениях Вашингтона в способности Киева «перерезать сухопутный мост России в Крым»
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В Вашингтоне сомневаются, что планируемое Украиной контрнаступление сможет «перерезать сухопутный мост России в Крым», пишут СМИ со ссылкой на просочившиеся в Сеть «документы Пентагона».
Хотя публично власти США заявляют о жизнеспособности вооруженных сил Украины, ВСУ испытывают «проблемы с сосредоточением войск, боеприпасов и техники», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
В результате ВСУ могут «значительно не оправдать» ожидания Киева от контрнаступления, сообщает издание. Такая оценка, вероятно, придаст смелости критикам, призывающим к переговорам.
Из документов следует, что ВСУ столкнулись с «недостатками формирования сил и обеспечения». Предполагается, что контрнаступление может обернуться лишь «незначительным территориальным приобретениям». По версии, изложенной в документе, Украина намерена взять под контроль территории на востоке и одновременно «перерезать сухопутный мост России в Крым». Однако российская оборона и «постоянные недостатки Украины в подготовке и поставках боеприпасов» грозят не только «затормозить прогресс», но и «усугубить потери» ВСУ, пишет WP.
Если судить по указанной маркировке документа, его, вероятно, готовили агентурная и радиотехническая разведка, не исключено, что с использованием секретных методов ЦРУ и АНБ, пояснило издание.
Официальные лица в США заявили, что Национальный совет по разведке также предсказывает скромные результаты – ряду лиц в Капитолии сообщили, что Киеву вряд ли удастся вернуть территории, сопоставимые с результатами осени.
После того как просочившийся документ был составлен, США провели с Украиной штабные учения, чтобы показать возможные сценарии. По словам американских чиновников, Киев начинает понимать ограничения того, чего может достичь в наступлении. В США усомнились в способности ВСУ «перерезать сухопутный мост России в Крым», но выразили надежду, что Украина сможет хотя бы создать угрозу свободному перемещению российских сил в этом районе.
Украинский чиновник высокого ранга заявил, что информация «отчасти верна». Он посетовал на задержку западной помощи. Другой чиновник назвал «очевидным», что «контрнаступление будет сосредоточено на юге: сначала Мелитополь, а затем Бердянск». По его словам, конкретное место «могут изменить за неделю до этого».
Напомним, в Сети продолжается обсуждение утечек документов Пентагона. Из них следует, что ВС Украины столкнулись с проблемой дефицита снарядов для советских систем ПВО, среди которых С-300 и «Бук». По данным источников, к 20-м числам мая ВСУ потратят весь запас имеющихся снарядов.
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Агент разведки Украины признался в передаче данных для ударов ВСУ по России
Задержанный в Запорожской области агент украинской разведки признался в передаче данных для ударов ВСУ по России
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Агент Главного управления разведки Минобороны Украины, которого задержали в Запорожской области России, подтвердил, что понимал, для чего его завербовала украинская сторона.
На соответствующий вопрос о передаче данных Украине он ответил: «Да, для нанесения ударов». Ему было велено передавать информацию не только о дислокации российских военных, но и о гражданских объектах, в том числе СМИ и банках, передает ТАСС.
Как сообщил 22-летний задержанный, он передал «координаты местной военной комендатуры», а позднее «товарищ предложил» ему «съездить в Херсонскую область». За время поездки задержанный, по его собственным словам, «выявил 13 блокпостов» российских военных.
В правоохранительных органах отметили, что украинские спецслужбы вербуют «асоциальных, маргинальных личностей» или же используют «угрозы и шантаж». Так, в прошлом задержанный агент ГУР был условно осужден за побои и угрозы убийством. Его объявили в федеральный розыск за нарушение правил условного наказания. Уже в розыске он вошел в «террористическую организацию», став «пособником ее куратора – ГУР Украины».
Напомним, правоохранительные органы задержали агента Главного управления разведки Минобороны Украины в Запорожской области. Мужчина является гражданином России, ему грозит до 20 лет тюрьмы.
В «документах Пентагона» нашли информацию о планах Египта передать России ракеты
Washington Post заявила о планах Египта тайно передать России до 40 тыс. ракет
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В просочившихся в Сеть «документах Пентагона» сообщается, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси велел изготовить до 40 тыс. ракет, чтобы передать их России, пишут СМИ.
Речь идет о «документе американской разведки» от 17 февраля. Washington Post пишет, что ас-Сиси, если верить материалам, отдал соответствующий приказ «недавно». Также упоминаются планы о якобы поставках в Россию артиллерийских снарядов и пороха. Утверждается, что ас-Сиси велел военными чиновниками сохранять эти планы в секрете, чтобы не возникло «проблем с Западом».
Представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд сказал, что его страна придерживается принципа «невмешательства» в конфликт на Украине и призывает к прекращению боевых действий, а также политическому урегулированию, передает РИА «Новости».
Чиновник в США заявил, что Вашингтону «неизвестно об исполнении» плана по поставкам Египтом ракет России. Washington Post отмечает, что в документе ясно не указывается, почему Россия якобы захотела приобрести у Египта ракеты.
Как пишет Washington Post, ас-Сиси 1 февраля велел человеку, указанному как Салах-ад-Дин (предположительно министру по военному производству Египта Мохамеду Салах-ад-Дину), сообщить заводским работникам, что снаряды изготавливают для армии Египта. Тот ответил, что при необходимости сотрудники будут трудиться «посменно», так как «это меньшее, что Египет может сделать, чтобы отплатить России за неуточненную помощь, оказанную ранее».
Также в документе сообщается, что ас-Сиси рассматривает продажу «обычных вещей» Китаю, чтобы освободить место для «большего производства» ракет Sakr 45. В документе не говорится, как правительство США получило детали египетских переговоров.
Напомним, эксперты полагают, что «достоверность утечки невелика», а «публикации в СМИ и озабоченность Белого дома с Пентагоном» нужны «для отвода глаз».
Пушилин заявил об уверенном освобождении Артемовска
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об уверенном освобождении Артемовска
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы уверенно освобождают Артемовск (украинское название – Бахмут).
«Ребята уверенно идут вперед», – приводит ТАСС заявление Пушилина, который комментировал освобождение Артемовска в эфире канала «Соловьев Live».
Кроме того, он отметил, что российские силы сумели существенно улучшить позиции на Марьинском и Орловском направлениях. «Все динамично. Шиноремонтный завод – не такое большое предприятие, но опорник противника был выстроен серьезный, он доставил много неприятностей нашим подразделениям. Но сейчас он уже под нашим контролем», – отметил Пушилин.
Говоря о Горловском направлении, он отметил, что «ребята тоже существенно улучшили позиции».
Глава региона заключил: «Ценой больших усилий продвигаемся вперед».
Накануне стало известно, что Пушилин посетил Артемовск.
Российские войска за сутки уничтожили более 530 украинских военных
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Российские военные на Донецком направлении уничтожили более 290 украинских военнослужащих, всего за сутки ВСУ потеряли более 530 военных, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
ВС России на Купянском направлении нанесли поражение ВСУ у населенных пунктов Розовка Луганской народной республики, Синьковка, Тимковка, Крахмальное и Першотравневое Харьковской области, здесь противник потерял более 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и гаубицу Д-20. Также сообщается, что возле Старицы Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Терны, Торское, Серебрянка Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики, уничтожено более 120 военных ВСУ, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20. Также в Новолюбовке Луганской народной республики уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.
В Минобороны сообщили, что на Донецком направлении за сутки уничтожено более 290 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-20, а также склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Краматорска.
В то же время на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Червоная Криница, Омельник и Преображенка Запорожской области. Здесь противник потерял 50 военнослужащих, боевую бронированную машину, два пикапа, а также самоходную артиллерийскую установка «Гвоздика».
Сообщается, что на Херсонском направлении уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пятнадцать автомобилей, одна артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Всего ВС России в течение суток нанесли поражение 102 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 134 районах. В районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики и Новоберислав Херсонской области поражены пункты управления 125-й, а также 126-й бригад территориальной обороны, а ПВО перехватила два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Также уничтожены 11 беспилотников в районах населенных пунктов Наугольное, Червонопоповка Луганской народной республики, Токаревка Харьковской области, Веселое, Пески, Благовещенка и Опытное ДНР.
Ранее летчики ЗВО поразили мост, по которому украинская ДРГ выдвигалась в Брянскую область.
Эксперт: Контрнаступление ВСУ обойдется без полноценного прикрытия ПВО
Эксперт Кнутов: Украинская система ПВО способна прикрыть лишь отдельные объекты
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У Украины серьезные проблемы с комплексами С-300. Помимо того, что ВСУ действительно не хватает снарядов, у самих боеприпасов истек срок годности, сказал газете ВЗГЛЯД военный историк Юрий Кнутов. Ранее западные СМИ со ссылкой на утечки данных из Пентагона сообщили о нехватке у Украины снарядов к комплексам ПВО.
«Мало того, что у Украины давно наблюдается нехватка боеприпасов для С-300, так еще и у самих снарядов в большинстве своем истек допустимый срок хранения. Из-за этого страдает точность и эффективность применения вооружения. В связи с этим украинские власти все чаще просят натовские комплексы ПВО», – рассказал директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.
«Что касается непосредственно С-300, то раздобыть боеприпасы для них Украина может только на Кипре, в Греции и еще в нескольких странах, однако все они отказываются это делать. Поэтому ВСУ способны прикрыть лишь некоторые объекты. Для защиты войск требуется гораздо большее количество комплексов. Пока же противник для прикрытия войск использует ПЗРК», – рассуждает эксперт.
«Вместе с тем против самолетов ПЗРК эффективны только при применении сразу нескольких комплексов против одной цели. Более того, для поражения самолет должен лететь достаточно низко. Наша авиация старается не рисковать и не входить в зону досягаемости систем, а работать с больших расстояний. Можно уверенно говорить, что российские войска имеют господство в воздухе и активно им пользуются, особенно в восточной части театра военных действий», – добавил он.
В свою очередь военный эксперт Сергей Хатылев, рассуждая о роли украинской системы ПВО в готовящемся контрнаступлении ВСУ, указал на плохую маневренность немодернизированных комплексов С-300. По его словам, для эффективной работы системы ПВО в целях прикрытия военных подразделений необходимо, чтобы комплекс быстро прибывал на позицию, выполнял задачу, сворачивался и уходил.
Кроме того, Хатылев отметил, что с комплексами С-300, которые Россия продавала в другие страны, зачастую применяются и разные типы ракет. Поэтому найти в других странах боеприпасы, которые подойдут украинским системам, крайне сложно.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные Пентагона, просочившиеся в социальные сети, сообщила, что Россия может добиться превосходства в украинском небе ввиду того, что у украинских военных заканчиваются ракеты для комплексов С-300. Это, по мнению автора статьи, станет препятствием для анонсированного ранее контрнаступления ВСУ.
Как пишет RT, полковник Юрий Игнат, представитель Воздушных сил ВСУ (ВС ВСУ), заявил, что не может комментировать достоверность этой информации, поскольку такие данные на Украине засекречены. Однако он подтвердил, что ПВО Украины сталкивается с серьезной проблемой. По его словам, Украине срочно нужно, чтобы западные партнеры ускорили предоставление помощи.
В свою очередь газета Washington Post сообщила, что ресурсы украинского ПВО среднего радиуса полностью исчерпают себя уже к 23 мая. Согласно утекшим документам, Украина способна противостоять двум-трем волнам ударов. В публикации говорится, что анализ ситуации был сделан в период с конца февраля по начало марта. Отмечается, что утекшие документы указывают на нехватку у Украины оружия, в числе которых и противовоздушная оборона.
Напомним, на фоне намерения Украины начать контрнаступление в Сети были опубликованы секретные данные о состоянии украинских войск. Позже СМИ сообщили, что утечка секретных документов США продолжилась, в интернете опубликованы документы, касающиеся Украины, Китая и Ближнего Востока. Газета ВЗГЛЯД писала, как России относиться к такого рода информации и почему на Западе не скрывают своих военных планов.
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Пушилин приехал в Артемовск и пообещал восстановить город
Украинские военные подорвали здание городской администрации Артемовска в ходе отступления, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в ходе поездки в город.
На месте, где ранее находилось здание, российские вооруженные формирования показали свои флаги, сообщил Пушилин в своем Telegram-канале.
ВСУ подорвали строение перед тем, как отойти из него под натиском российской стороны, добавил он.
Врио главы республики отметил, что объехал Артемовск, и указал, что для восстановления города придется проделать много работы. В этом поможет опыт по восстановлению Мариуполя.
Напомним, Пушилин в понедельник приехал в Артемовск и рассказал о работе российских бойцов по его освобождению.
Из украинского плена возвращены 106 российских военных
Минобороны сообщило о возвращении 106 российских пленных
С контролируемой киевским режимом территории возвращены 106 российских военнопленных, сообщило Министерство обороны России в понедельник.
Освобожденных доставят самолетами ВКС России в Москву на лечение, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Сейчас им всем оказывается медицинская и психологическая помощь, заключили в министерстве.
В феврале Минобороны сообщало, что с контролируемой киевскими властями территории возвращен 101 российский военнослужащий.
Украина разорвала соглашения с Россией о порядке пересечения границы
Верховная рада подписала закон о выходе Украины из соглашения с Россией о порядке пересечения границы
Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения государственной границы, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
Украинский депутат уточнил, что прекращается действие соглашения между Украиной и Россией о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных регионов, также Киев вышел из соглашения о проведении согласованной политики с Россией в определении транспортных тарифов, передает РИА «Новости».
Ранее Украина вышла из соглашения СНГ о лечении психических расстройств.
Представитель Госдепа «не видел» сообщений о нападениях на храмы УПЦ
Представитель Госдепа Пател заявил, что «не видел» сообщений о нападениях на храмы и прихожан УПЦ
Заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Пател не стал комментировать сообщения о нападениях на храмы и прихожан канонической Украинской православной церкви.
Пател заявил, что якобы «не видел этих сообщений», в связи с чем «не может» их прокомментировать. Он заверил, что «будет рад проверить» данную информацию и «вернуться», передает РИА «Новости».
Напомним, только в понедельник сообщалось, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины попытались захватить два храма УПЦ в Переяславе, а также храм в Каменце-Подольском. На прошлой неделе глава Львова Андрей Садовый после захвата храмов , что история канонической УПЦ в городе завершилась.