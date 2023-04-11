Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ возле Синьковки и Кисловки Харьковской области. Ликвидированы более 30 военнослужащих, три танка, а также польская самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ударами штурмовой авиации и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника под Ямполовкой Донецкой народной республики (ДНР). За последние сутки потери противника на этом направлении составили более 90 военнослужащих, три бронемашины, пикап и гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На Донецком направлении основные усилия были сосредоточены в районе Артемовска. Штурмовые отряды «Вагнер» продолжали бои по овладению кварталами в центральной части города и вытеснению противника к западным окраинам. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения ВДВ.

Подразделения ракетных войск Южной группировки войск и оперативно-тактическая авиация оказывают авиационную и огневую поддержку наступательных действий. За минувшие сутки в районе Артемовска совершенно 11 вылетов самолетов, а ракетными войсками выполнено 48 огневых задач. Потери противника за прошедшие сутки составили более 450 военнослужащих и наемников, три танка, три машины пехоты, шесть бронемашин, гаубицы Д-20 и «МСТА-Б», а также две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, сообщил Конашенков.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ недалеко от Новомихайловки и Угледара ДНР. За последние сутки на этих направлениях ликвидированы порядка 30 военнослужащих, пикап, гаубица МСТА-Б, а также самоходная артустановка «Акация».

На Херсонском направлении уничтожены около 10 военнослужащих, две самоходные артустановки «Гвоздика», гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град», перечислили в Минобороны.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России за минувшие сутки нанесено поражение 74-м артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 97 районах. Около Миролюбовки Запорожской области вскрыта позиция и уничтожен радиолокатор наведения целей украинского ЗРК С-300. Под Очеретино ДНР уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ. У Дылеевки ДНР уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, отчитались в Минобороны.

Средствами ПВО за сутки перехвачены четыре снаряда системы залпового огня HIMARS и один управляемый реактивный снаряд GLSDB. Также уничтожены девять украинских беспилотников в районах пунктов Веселое, Марьинка, Еленовка ДНР, Новая Маячка, Маринское, Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.