Стартовал первый полуфинал конкурса «Лидеры возрождения. Луганская Народная Республика»

В Ростове-на-Дону состоялась церемония открытия первого полуфинала конкурса «Лидеры возрождения. Луганская Народная Республика».

Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник рассказал о востребованности квалифицированных управленческих кадров в регионе. «Не секрет, что мы с особыми чувствами ждали очных этапов, чтобы посмотреть на всех вас. В республике не хватает квалифицированных кадров буквально во всех сферах. А управленцы, способные возглавить проекты, закрыть наиболее важные направления работы, – на вес золота. Именно поэтому руководством нашей страны, мной лично на этот конкурс и на вас, дорогие участники, возлагаются большие надежды», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Отдельно хочу выделить наших военнослужащих, которые проявили решимость принять участие в конкурсе. Знаю, что многие регистрировались даже на передовой. Считаю абсолютно справедливым именно им – тем, кто сейчас отстаивает свободу родной земли с оружием в руках, доверить возрождение нашей Родины. Некоторые из бойцов сегодня здесь, с нами, в этом зале. Остальные примут участие во втором полуфинале, когда ситуация на фронте позволит защитникам приехать на очное испытание», – сказал врио главы ЛНР.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что кадровые конкурсы – это неотъемлемая часть общей работы по возрождению новых регионов.«Проведение конкурсов «Лидеры возрождения» – это часть большой общей работы по возрождению новых российских регионов, восстановлению мирной жизни на этих территориях. В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Владимирович Путин еще раз заверил жителей вернувшихся в Россию территорий, что все масштабные планы возрождения и развития обязательно будут реализованы», – сказал он.

По его словам, именно этим людям предстоит вести в будущее Луганскую Народную Республику. «Конечно, ведущая роль в восстановлении экономики Луганской Народной Республики и в дальнейшем поступательном развитии принадлежит самим жителям. Вам, сидящим в этом зале, предстоит вести свой регион в будущее в составе большой России. И я уверен, что вы с этой задачей справитесь», – добавил Голубев.

Депутат Государственной думы от Ростовской области, паралимпиец и общественный деятель Сергей Бурлаков в своем выступлении отметил, что жители ЛНР имеют высокую мотивацию на результат.

«Я смотрю сейчас на вас, собравшихся в этом зале, и понимаю, что вы – действительно лидеры возрождения. У вас в Донбассе работы – поле непаханое, именно вам предстоит налаживать и перезапускать множество процессов. Это классно, когда есть такие задачи, такой объем работ. Ведь если все сделано до тебя, если ты приходишь на все готовое, то у людей нет мотивации, а у вас мотивация огромная. И конечно, мотивация высокая у тех, кто любит свою Родину. Землю, на которой он живет, родной край, любит Россию. Поэтому я уверен, что здесь, в этом зале, находятся самые мотивированные люди в стране», – резюмировал Бурлаков.

Перед церемонией открытия полуфинала все приглашенные участники прошли контрольное тестирование в присутствии экспертов.

Всего запланировано два полуфинала конкурса «Лидеры возрождения. Луганская Народная Республика».