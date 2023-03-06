В словаре Института русского языка имени Виноградова появились слова «коптер» и «почтомат»

В орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова внесли три новых слова – коптер, почтомат и фотовидеофиксация, соответствующие данные появились в научно-информационном орфографическом академическом ресурсе института «Академос».

В словаре регулярно появляются часто употребляемые слова, заявил научный сотрудник института и главред портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов РИА «Новости».

По его словам, отбор слов для этого словаря – плановая работа, она определяет то, как правильно употреблять и писать слова. Включение в словарь происходит, когда такие слова «дорастают» до вхождения в состав академического орфографического словаря.

Эксперты из числа разработчиков «Академоса» следят за тем, что происходит с языком, какие слова появляются, с какой частотой используются в СМИ и художественной литературе, а также за тем, о каких словах спрашивают носители языка.

Слово «почтомат» применяется давно, и его отсутствие в словаре «не очень хорошо и здорово», потому оно там и появилось.

В 2022 году в словарь внесли около 200 слов. Часть слов вносятся туда с пометкой «рекомендация», где указывается, что сейчас это слово рекомендуют писать именно так, но нужны дальнейшие наблюдения, поскольку практика использования может измениться.