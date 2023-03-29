Кремль пообещал отстаивать интересы российских спортсменов

Песков: Россия будет всемерно отстаивать интересы своих спортсменов

Россия будет дальше всемерно отстаивать интересы своих спортсменов и взаимодействовать с МОК для решения всех вопросов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как заявил Песков, комментируя решение МОК, накануне был оперативный и исчерпывающий комментарий Олимпийского комитета России, рекомендации были охарактеризованы как содержащие элементы дискриминации, что является недопустимым, передает РИА «Новости».

По его словам, Россия будет дальше всемерно отстаивать интересы спортсменов и продолжать контакты с МОК.

Накануне исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать до соревнований лишь не поддерживавших спецоперацию на Украине российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.

Глава Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков назвал решение МОК дискриминацией.