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Петиция о запрете применять боеприпасы с обедненным ураном появилась на сайте Зеленского
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Петиция с требованием запретить украинским войскам использовать боеприпасы с обедненным ураном, которые Лондон планирует передать Киеву, внесена на сайт офиса Владимира Зеленского.
Петиция появилась в понедельник. К утру вторника она набрала около 30 голосов. Для ее рассмотрения необходимо 25 тысяч, передает РИА «Новости».
Как говорится в тексте петиции на сайте офиса Зеленского, применение таких боеприпасов является преступлением против человечества и планеты, их применение следует считать недопустимым и аморальным.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поставки Британией боеприпасов с обедненным ураном на Украину станут шагом к дальнейшей эскалации конфликта.
Напомним, замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон поставит на Украину снаряды, содержащие обедненный уран.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом.
Российские военкоры рассказали, как ВСУ готовятся к потере Авдеевки
Российские военкоры: ВСУ готовятся в сдаче Авдеевки, в городе отключают мобильную связь
Вооруженные силы Украины готовятся к потере Авдеевки, сообщают российские военные корреспонденты, указывая на ряд признаков, подтверждающих это.
Так, ВСУ отключают мобильную связь в городе. Таким образом украинские военные хотят помешать местным жителям информировать ВС России о своих передвижениях и позициях, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Кроме того, сообщается, что из Авдеевки вывозят коммунальные службы и советуют населению эвакуироваться.
На прошлой неделе сообщалось, что российские военные продолжают атаку позиций ВСУ под Авдеевкой с помощью дронов Mavic, выслеживая местоположение противника и сбрасывая осколочные гранаты.
Зеленскому запретили брать шоколад у Беара Гриллза
The Telegraph: Зеленскому запретили брать шоколад у британского ведущего Гриллса «из-за угрозы отравления»
Президент Украины Владимир Зеленский отказался угоститься шоколадом, предложенным ему британским телеведущим и путешественником Эдвардом Майклом Гриллсом (телевизионный псевдоним – Беар Гриллз), испугавшись, что его отравят, пишет газета Telegraph.
Эксперт по выживанию Гриллс приехал снимать документальный фильм на Украину, где встретился с Зеленским, и предложил ему кусочек шоколада, передает РИА «Новости».
The Telegraph пишет, что служба безопасности президента Украины оказалась недовольна предложением и не разрешила Зеленскому взять шоколад из-за опасений, что Гриллс «может его убить». Сам ведущий отнесся с пониманием к запрету охраны.
Ранее в Кремле назвали «полной чушью» сообщения о том, что президент России Владимир Путин якобы поручил Кадырову ликвидировать Зеленского.
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 620 военнослужащих и наемников
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Ударами армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ возле Синьковки, Двуречной, Кисловки Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Потери противника за последние сутки составили до 65 военнослужащих, польская самоходная артиллерийская установка Krab, самоходная гаубица «Акация» и гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск (сил) «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника рядом с пунктами Невское ЛНР, Григоровка и Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР). Ликвидированы более 85 военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30, сообщил Конашенков.
В ходе активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении потери противника за минувшие сутки составили более 400 военнослужащих и наемников, четыре бронемашины, четыре пикапа, машина РСЗО «Град» и гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ недалеко от Владимировки и Новополя ДНР, Малой Токмачки и Щербаков Запорожской области. Потери противника на этих направлениях составили до 40 военнослужащих, два пикапа и гаубица Д-20.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за прошедшие сутки ликвидированы порядка 30 военнослужащих и одна самоходная гаубица «Гвоздика», отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск (сил) ВС России в течение суток нанесено поражение 93 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах. Под Берестовым Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады теробороны.
Средствами ПВО рядом с Темировкой Запорожской области сбит Ми-8 воздушных сил Украины. Уничтожены 13 украинских беспилотников поблизости от пунктов Рубежное, Кременная, Голиково ЛНР, Новый Свет, Марьинка, Ольгинка ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.
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Бердичевский: Авдеевке уготована судьба Мариуполя
Депутат ДНР Бердичевский: Жители Авдеевки настроены пророссийски
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Жители Авдеевки делятся с ВС РФ данными о местоположении техники и живой силы противника. Однако очевидно, что просто так ВСУ оставлять позиции не собираются, и город ждет судьба Мариуполя. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно, что Киев начал эвакуацию коммунальных служб из Авдеевки.
«Сейчас в Авдеевке наши силы активно уничтожают укрепрайоны, выстроенные противником. Работают тяжелые огнеметные системы залпового огня «Солнцепек». ВСУ, судя по всему, город покидать не собираются. Так что не исключаю, что населенному пункту уготована судьба Мариуполя», – рассказывает депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Жители, которые еще остались в Авдеевке, настроены пророссийски. Они регулярно делятся с нами данными о передвижении техники ВСУ, а также о сосредоточениях живой силы противника. В связи с этим украинские власти отключают мобильную связь в городе и начинают выводить оттуда коммунальные службы», – акцентирует собеседник.
«Украина осознает, что населенный пункт уже ей не подвластен. Логика президента Зеленского проста – если территория в скором времени перейдет под контроль России, зачем там хоть что-то делать. При этом отмечу, что Артемовск и Авдеевка сейчас являются чуть ли не самыми горячими точками на Донецком направлении», – заключил Бердичевский.
Ранее стало известно, что украинские власти начали эвакуацию коммунальных служб из Авдеевки. Об этом сообщил украинский мэр Виталий Барабаш. Он также порекомендовал оставшимся жителям поскорее покинуть город. При этом политик предупредил население о планах отключения мобильной связи в населенном пункте.
Напомним, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что близ Авдеевки ведется работа по опыту Соледара и Артемовска – по перерезанию транспортных артерий, через которые противник может снабжать свою группировку в городе. По его мнению, ВСУ рискуют попасть в оперативное окружение.
В пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские подразделения добились ряда успехов на Авдеевском направлении. В настоящий момент войска РФ продвигаются к населенному пункту с разных сторон. При этом он отметил, что противник «продолжает упираться и перебрасывать резервы».
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В Словакии на правительство подали в суд за передачу МиГ-29 Киеву
Оппозиционная словацкая партия подала в суд на правительство за передачу МиГ-29 Украине
Словацкая партия SMER подала в суд на членов правительства страны, принявших решение о передаче МиГ-29 Киеву, сообщил глава пресс-службы партии Ян Мажгут.
Оппозиционная партия Smer-SD, которую возглавляет бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, подала иск по подозрению в злоупотреблении полномочиями, нарушении обязанностей при управлении иностранным имуществом и саботаже, сказал Мажгут, передает РИА «Новости» со ссылкой на teraz.sk
Напомним, киевские власти получили от словацкой стороны четыре МиГ-29 из обещанных 13.
Россия сочла передачу этих истребителей Киеву нарушением соглашения о реэкспорте.
Историк провел параллель между СВО и присоединением Правобережной Украины при Екатерине II
Историк Макушин: Россия в ходе СВО решает на Украине те же задачи, что и Екатерина II в свое время
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Россия в ходе СВО решает те задачи по защите людей от западного давления, которые в свое время решала Екатерина II. Причем в обоих случаях на острие создания этих проблем находилась Польша. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал историк Александр Макушин. 230 лет назад, 27 марта 1793 года был оглашен манифест о включении Правобережной Украины в состав Российской империи.
«Сегодня, как и во времена Екатерины II, земли Правобережной Украины, в том числе Киев, подвергаются длительной гибридной оккупации. Запад навязывает им чуждые ценности. А потомки польской шляхты по-прежнему являются острием этого процесса», – рассказал Александр Макушин, член ассоциации историков Союзного государства, эксперт РВИО.
«В Речи Посполитой было очень жестокое отношение к православному населению. Положение польского холопа было значительно хуже, чем крепостного в Российской империи. В тогдашней Польше он был бесправным инструментом и «быдлом». Схожий статус был у римских рабов», – сказал собеседник.
«Польская шляхта – это принявшие католицизм потомки дружины, бояр, которые сменили веру, идя на поводу у польской знати. Шляхта стала ориентироваться на Францию, сама Польша утратила свою государственность. Она отказалась вести политику, учитывающую интересы России, Пруссии, Австро-Венгрии, которые были гарантами сохранения остатков Речи Посполитой», – напомнил ученый.
«В итоге Пруссия и Австро-Венгрия стали инициаторами раздела Речи Посполитой. Там начались антисемитские погромы, а положение православных еще больше ухудшилось. В результате, чтобы спасти местных жителей и сохранить православие, Екатерина тоже согласилась на раздел Речи Посполитой», – рассказал собеседник.
«В итоге Россия пришла на эти земли. Решение императрицы позволило установить на Правобережной Украине межконфессиональный и межнациональный мир. Россия обеспечила экономическое и культурное развитие этого региона», – отметил эксперт.
«Аналогичное восстановление регионов мы видим и сейчас, имея в виду возвращение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. А на Правобережье снова осуществляется давление на тех, кто с симпатией относится к Москве. Параллельно с этим происходят гонения на братию Киев-Печерской лавры. Мы не можем на это закрыть глаза», – резюмировал собеседник.
Напомним, 27 марта 1793 года был оглашен манифест о присоединении к России земель Речи Посполитой – Правобережной Украины. Крайней северо-западной точкой, от которой прочерчивалась новая граница, было селение Друя на левом берегу Западной Двины. Ныне это пограничный поселок Витебской области Белоруссии.
Далее линия шла по границе Виленского воеводства вплоть до Пинска, затем она разделила Волынь, проходя в районе Ровно, и шла вдоль границы Галиции по реке Збруч до ее впадения в Днестр. Юго-западной оконечностью этой линии был пограничный пункт Егорлык (сейчас – село Ягорлык Дубоссарского района Приднестровья).
Согласно манифесту, местным жителям гарантировалась полная свобода вероисповедания и соблюдение прав собственности, а также равноправие со всеми остальными подданными империи в соответствии с их сословным статусом. В апреле Екатерина издала указ об образовании трех новых губерний: Минской, Изяславской и Брацлавской.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Польша покусилась на результаты Переяславской рады.
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В США заявили об отсутствии у Украины сил для наступления в стиле НАТО
WSJ: Киев не сможет начать бомбардировку России в стиле НАТО
Украина не сможет начать массированную атаку самолетами и ракетами в стиле НАТО, несмотря на обучение военных и поставки западной техники, сообщает американская газета The Wall Street Journal.
Авторы статьи утверждают, что Украина не сможет массированно атаковать самолетами и ракетами Россию. По словам подполковника США в отставке Джона Нагла, ВСУ ограничены количеством истребителей и боевых вертолетов, Киев не будет использовать их в лобовой атаке, передает Ura.ru.
Издание предполагает, что Украина, скорее всего, будет наносить высокоточный удар артиллерией и ракетами дальнего базирования. ВСУ располагает M142 Himars и M270, которые могут стрелять фугасными снарядами на расстояние до 80 км, а наводить на объект поражения поможет спутниковая навигация. После артиллерийских ударов будет наступление пехоты, считает автор материала.
Ранее в Минобороны Украины потребовали от СМИ не обсуждать контрнаступление ВСУ.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы пока не могут начать контрнаступление из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО.
Глава Минобороны Украины отчитался о полученных от Запада танках и БТР
Украинские военные получили на вооружение британские танки Challenger, американские бронетранспортеры Stryker и бронемашины Cougar, заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников.
Также на вооружение украинских десантников поступили немецкие боевые машины пехоты Marder, заявил Резников, передает ТАСС.
При этом общее число полученной техники он не назвал.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин передал Киеву 18 танков Leopard 2A6.
До этого первые танки Leopard заметили под Артемовском.
Рогов: Украинская власть пытается настроить запорожцев против России
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Чем более пророссийски настроены жители территорий, подконтрольных Украине, тем активнее и жестче там идет мобилизация в ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее стало известно об обстреле ВСУ Мелитополя, а также об усилении репрессий в Запорожье.
«Сегодня утром по Мелитополю были нанесены удары управляемыми ракетами, часть из них была отбита нашими силами ПВО. Но, к сожалению, есть разрушения», – сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В частности, прилетело в здание колледжа, четыре человека пострадали. Сейчас все учащиеся эвакуированы, обеспечены питанием, с ними работают медики и психологи. Еще один прилет был в районе Авиагородка, повреждено здание, пострадавших, к счастью, на данный момент нет», – уточнил он.
Оценивая обстановку в той части региона, которая сегодня находится под контролем украинских властей, Рогов отметил, что «Украина прекрасно понимает, что уровень лояльности минимален». «Это подтверждалось данными социологии еще в 2014 году во время так называемой антитеррористической операции против жителей Донбасса», – продолжил он.
«В настоящее время жители подконтрольной украинской власти части Запорожской области – одни из самых пострадавших от мобилизации. Их старательно отправляют на убой, загоняют в местную территориальную оборону абсолютно всех. Причем их выставляют на первые линии, чтобы дальше выставить подразделения, например, из Ивано-Франковской и других западных областей, а также боевиков националистических батальонов», – добавил собеседник.
«По имеющимся у меня сведениям, в девятой горбольнице уже чуть ли ни целое отделение занимают раненые и искалеченные запорожцы, которые не захотели быть пушечным мясом или выполнять преступные приказы руководства ВСУ. Каратели зверски их пытали, стреляли в них, творили самые разные бесчинства», – отметил он.
«Кроме того, на днях в городе Гуляйполе, близ передовой, после очередного насилия со стороны боевиков ВСУ, один из местных жителей в драке забрал автомат, пристрелил обидчика и еще троих военных ранил. Сразу после этого в СМИ стали разгонять информацию о том, что этот человек был пьяным, настроенным пророссийски, и зверски убил доблестных военнослужащих. Хотя, на самом деле, это совсем не так», – напомнил Рогов.
«В областном центре региона, контролируемом Украиной, заминированы мосты и Днепрогэс. Запорожье кишит иностранными наемниками и боевиками с Западной Украины. Им отданы десятки объектов гражданской инфраструктуры, в том числе Центральная горбольница. Местных жителей фактически лишают медицинской помощи и других социальных услуг», – рассказал собеседник.
«Город постоянно держат в страхе и терроре. Системы ПВО работают непосредственно в городе, в нарушение всех правил дислокации. Они защищают места расположения бойцов иностранного легиона и военные склады. Трагедии с участием украинской ПВО происходят регулярно: ракеты сбиваются с цели, попадают в жилые дома и другие гражданские объекты», – добавил он.
«В офисе Зеленского выбрали такую стратегию, чтобы как можно больше пострадавших от конфликта было именно на пророссийских территориях. Причем речь же идет не только о самих мобилизованных, но и их семьях. Цель – спровоцировать желание мести и обиду на русских», – считает собеседник.
Рассуждая о ситуации вокруг Запорожской АЭС, Рогов отметил снижение частоты обстрелов станции. «Однако это все не добрая воля президента Украины Владимира Зеленского, а изменение тактики работы наших военных. Если раньше мы вели контрбатарейный огонь по позициям, с которых ВСУ ведет обстрелы, то сейчас мы накрываем их на основе разведданных, когда противник только готовится к обстрелу», – рассказал он.
«Вместе с тем 29 марта ожидается визит на ЗАЭС главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, а также ротация миссии на станции. Всегда в преддверии этих событий ВСУ осуществляют попытки дестабилизации обстановки или высадки десанта. Поэтому мы во всеоружии, готовимся к любым провокациям», – подчеркнул Рогов.
Ранее стало известно, что украинские войска нанесли удар по Мелитополю управляемыми ракетами, их вид устанавливается. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, противник преследовал цель сорвать восстановление мирной жизни в городе и вызвать у людей панику, передает РИА «Новости».
Напомним, обстрел произошел утром в понедельник, четыре человека пострадали, повреждено несколько зданий, включая многопрофильный колледж.
Кроме того, как сообщал Рогов, в подконтрольной Киеву части Запорожской области усиливаются репрессии в отношении местных жителей. «Их там кошмарят по полной, потому что люди устали бояться», – заявил он. Рогов отметил, что местные жители «больше не сидят как загнанные в своих домах, видя весь беспредел, что творят украинские боевики».
Накануне житель города Гуляйполе в подконтрольной киевским властям части Запорожской области устроил самосуд над украинскими военными.
В понедельник постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил об отсутствии гарантий безопасности для Запорожской атомной электростанции со стороны Киева. «От Киева требуется всего лишь подтвердить, что он не будет подвергать АЭС обстрелам, которые он совершал много раз в прошлом», – заявил Ульянов.
Однако на сегодняшний день «подтвердить такую простую вещь украинцы не готовы», добавил он, обратив внимание на то, что Украина пытается переводить разговор в другую плоскость, рассуждая о «демилитаризации» и «деоккупации». Напомним, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается. Он отметил, что разговоры о демилитаризованной зоне больше не ведут, так как в МАГАТЭ осознают все «дополнительные сложности».
По его словам, тяжело будет проводить верификацию – «через более чем одну милю от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной». Он сказал, что на данный момент речь идет о необходимости «следить за тем, чтобы не атаковали станцию или не использовали станцию для нападения». Как сообщил Гросси, переговоры шли семь-восемь месяцев, обсуждались «разные варианты, формы и размеры».
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Der Spiegel: Обещанные Германией танки Leopard 2 прибыли на Украину
На Украину прибыли 18 танков Leopard 2, которые правительство Германии обещало Киеву, сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на источники.
Техника была передана Украине спустя почти два месяца после решения правительства ФРГ. Последние танки этой партии покинули Германию в конце прошлой недели, сейчас их уже передали на украинской границе, передает ТАСС.
Также Киеву передали около 40 боевых машин пехоты (БМП) Marder. Точный маршрут поставок техники держится в секрете.
Ранее сообщалось, что первые танки Leopard заметили под Артемовском.
Путин наградил медалью «За отвагу» мальчика из Брянской области
Путин наградил медалью «За отвагу» спасшего детей от террористов мальчика из Брянской области
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За отвагу» Федора Симоненко, спасшего двух других детей во время нападения украинских боевиков в Брянской области.
Указ о награждении медалью «За отвагу» десятилетнего Федора Симоненко, проявившего героизм во время нападения боевиков в Брянской области, опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин наградил медалью «Доблесть и отвага» мальчика Федора, спасшего девочек во время нападения украинских диверсантов под Брянском.
Напомним, Федор Симоненко во время обстрела гражданского автомобиля украинскими диверсантами 2 марта, несмотря на полученное ранение, вывел двух маленьких девочек и помог им спрятаться.
Польша отказалась отдать Украине все МиГ-29
МИД: Польша не отдаст Украине все свои истребители МиГ-29
Польша не отдаст Украине все имеющиеся в ее распоряжении истребители МиГ-29, заявил замминистра иностранных дел республики Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF FM.
По последним данным, на вооружении ВВС Польши находятся 22 самолета МиГ-29А и шесть самолетов МиГ-29УБ.
По словам Яблоньского, передача проходит в тайне для того, чтобы она прошла эффективно, Польша не будет отдавать все и точно не в одном транспорте, передает РИА «Новости».
Он также отказался рассказать, как это будет происходить, сославшись на Минобороны Польши, которое «предпочитает держать в секрете это дело».
Ранее Польша пообещала Украине истребители МиГ-29 от нескольких стран, также самолеты поставит Словакия.
Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что поставка некоторыми странами НАТО, в том числе Польшей, истребителей Киеву повышает уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, но не повлияет на спецоперацию, а только доставит больше бед самой Украине.
При артударе ВСУ по Мелитополю пострадали четыре человека
Администрация: При артиллерийском ударе ВСУ по Мелитополю пострадали четыре человека
В результате артиллерийского удара со стороны вооруженных сил Украины в Мелитополе Запорожской области ранения получили четыре человека, сообщила горадминистрация.
Кроме того, частично разрушено здание около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы, сообщается в Telegram-канале администрации Мелитополя.
Со ссылкой на данные экстренных служб сообщается, что за 15 минут до прилетов в учебном заведении начались занятия, все студенты находились в аудиториях. Детей эвакуировали, обеспечили питанием и всем необходимым. С ними работают психологи, добавили в администрации.
Также попадание зафиксировано в районе авиагородка. Один из снарядов попал в гараж, а рядом стоящее здание было повреждено, в нем вылетели окна. В результате никто не пострадал.
На прошлой неделе в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство, пострадал полицейский.
Экс-премьер Словакии: Поддержка Украины в Евросоюзе быстро снижается
Экс-премьер Словакии Чарногурский: Поставки военной техники Украине усиливают непопулярность стоящих за ними политиков
Экс-премьер Словакии Ян Чарногурский прокомментировал газете ВЗГЛЯД решение словацкой партии Smer-SD, возглавляемой бывшим премьер-министром республики Робертом Фицо, подать в суд на членов правительства страны за передачу Украине истребителей МиГ-29.
«На поставку этого вооружения Украине Словакия была обязана запросить одобрение у России. Но этого не было сделано. Лидер оппозиционной партии, экс-премьер Роберт Фицо подал в суд на членов правительства по поводу этого нарушения, это будет пощечина для власти», – сказал газете ВЗГЛЯД Ян Чарногурский, бывший премьер-министром Словакии в 1991–1992 годах.
«Правительство Словакии знало, что оно не получит одобрения на поставки оружия не только от Москвы, но и от собственного парламента и даже от своих партий. Поэтому все было оформлено решением кабинета министров», – пояснил Чарногурский.
«Словакией управляет правительство, которое не обладает поддержкой в парламенте, еще в декабре (2022 года – прим. ВЗГЛЯД) оно получило вотум недоверия, и досрочные выборы назначены на сентябрь (2023 года – прим. ВЗГЛЯД). Внешнюю политику страны определяют преданные американцам политики – премьер-министр Эдуард Хегер, министр обороны Ярослав Надь, глава МИДа Растислав Качер, а дополняет их президент Зузана Чапутова. Именно они срочно хотят отправить Киеву вооружение словацкой армии, в котором он так заинтересован. В прошлом году на Украину отправили систему С-300, а в ближайшие недели решено отправить 13 истребителей МиГ-29. Четыре самолета уже отправлено Украине, остальные пока ждут ремонта для дальнейшей отправки», – уточнил Чарногурский.
«Вообще поставки военной техники Украине очень непопулярны в нашей стране, поэтому они лишь усиливают непопулярность стоящих за ними политиков. Некоторые члены правительства и президент Чапутова начинают нервничать по этому поводу. По некоторым данным, и без того низкая поддержка Украины в Евросоюзе снижается еще быстрее», – подытожил Чарногурский.
Накануне словацкая оппозиционная партия Smer-SD, которую возглавляет бывший премьер-министр республики Роберт Фицо, подала в суд на членов правительства страны за передачу Украине истребителей МиГ-29. В тот же день президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что общественная поддержка Украины иссякает, а в вопросе военной помощи ресурсы республики ограничены.
В Минобороны Украины потребовали от СМИ не обсуждать контрнаступление ВСУ
Замглавы МО Украины Маляр призвала журналистов и блогеров не обсуждать тему контрнаступления ВСУ
Замминистра обороны Украины Анна Маляр призвала журналистов и блогеров не обсуждать в публичном пространстве тему контрнаступления ВСУ.
Маляр в своем Telegram-канале заявила, что стратегические военные планы и замыслы вправе обнародовать только верховный главнокомандующий, министр обороны, главнокомандующий. Она посоветовала журналистам не задавать таких вопросов экспертам в эфире, не писать на эту тему в блогах и вообще не обсуждать военные планы ВСУ публично, передает радио Sputnik.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы пока не могут начать контрнаступление из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО.